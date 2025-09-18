Kiakadt a Chelsea edzője a bíróra: Piros lapot csak akkor adunk, ha vér is folyik?

A Chelsea vezetőedzője a 28. perc történéseit hozta fel, amikor Jonathan Tah ütésszerű mozdulattal a földre küldte Joao Pedrót. A VAR megvizsgálta az esetet, de végül nem ítélték durvaságnak, így a piros lap is elmaradt – Enzo Maresca legnagyobb bánatára.

A Chelsea edzője szerint Jonathan Tah kiállítást érdemelt volna (Fotó: Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto/AFP)

– Teljesen egyértelmű piros lap. Ha valaki a labda helyett a játékosra megy, az miért nem kiállítás? A játékvezető szerint nem volt elég agresszív.

Piros lapot csak akkor adunk, ha vér is folyik? Elég egyértelmű, hogy sérülést akart okozni.

A németek szerint a Chelsea játékosa szabálytalankodott

A Bayern Münchent irányító Vincent Kompany nem osztotta az olasz szakember nézőpontját.

– Én úgy láttam, hogy inkább Joao Pedro volt szabálytalan, akinek szorításából próbált Tah kiszabadulni. Inkább nekünk járt volna a szabadrúgás, nem értem, miért csinálunk ebből ekkora ügyet – mondta a győzelem után Kompany, aki az ellenfelet is megdicsérte.

– Nem engedhettük meg magunknak, hogy akár csak egy másodpercre is visszavegyünk, figyelembe véve a Chelsea veszélyességét és minőségét.