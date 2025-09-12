dartsEuropean TourHungarian Darts Trophy

Kiderült, mikor jönnek Budapestre a világ legjobbjai

Jövőre augusztus 28. és 30. között ad otthont Budapest a Professional Darts Corporation (PDC) European Tour egyik kiemelt állomásának, a Hungarian Darts Trophynak. Ezzel eldőlt, hogy a darts nagyágyúi először nem szeptemberben látogatnak hazánkba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 8:46
Tavaly Michael van Gerwen diadalmaskodott Budapesten Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szervezet csütörtökön a honlapján tette közzé az európai sorozat jövő évi állomásait, amely két új helyszínnel, Pozsonnyal és Krakkóval bővül, a magyarországi dartsviadal pedig az eddigi, szeptemberi időpontról augusztusra került át: jövőre augusztus 28. és 30. között rendezik meg a European Tour magyarországi állomását.

Szurkolók a Hungarian Darts Trophy 2024-es versenyén
Szurkolók a Hungarian Darts Trophy 2024-es versenyén (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A Hungarian Darts Trophy magyarjai

Az idei Hungarian Darts Trophy mezőnyében négy magyar játékos lép táblához: Major Nándor, aki a 2023-as tornán első magyar játékosként mérkőzést tudott nyerni European Tour-versenyen, illetve a 2022-es esemény után ismét a mezőny tagja lesz Borbély András és Sárai Levente, a 2024-es, svájci European Tour-fordulón már szerepelt Prés Nándor pedig most debütálhat magyar PDC-versenyen.

Az idei viadalt jövő péntektől vasárnapig rendezik az MVM Dome-ban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu