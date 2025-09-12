Kiderült, mikor jönnek Budapestre a világ legjobbjai

A szervezet csütörtökön a honlapján tette közzé az európai sorozat jövő évi állomásait, amely két új helyszínnel, Pozsonnyal és Krakkóval bővül, a magyarországi dartsviadal pedig az eddigi, szeptemberi időpontról augusztusra került át: jövőre augusztus 28. és 30. között rendezik meg a European Tour magyarországi állomását.

Szurkolók a Hungarian Darts Trophy 2024-es versenyén (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A Hungarian Darts Trophy magyarjai

Az idei Hungarian Darts Trophy mezőnyében négy magyar játékos lép táblához: Major Nándor, aki a 2023-as tornán első magyar játékosként mérkőzést tudott nyerni European Tour-versenyen, illetve a 2022-es esemény után ismét a mezőny tagja lesz Borbély András és Sárai Levente, a 2024-es, svájci European Tour-fordulón már szerepelt Prés Nándor pedig most debütálhat magyar PDC-versenyen.

Az idei viadalt jövő péntektől vasárnapig rendezik az MVM Dome-ban.