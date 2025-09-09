MagyarországPuskás arénaDiogo JotaPortugáliaCarpathian BrigadeSzoboszlai DominikLiverpool FC

A magyar szurkolók szívszorító terve: Szoboszlai elhunyt csapattársára emlékeznek

Kedd este (20.45, tv: M4 Sport) Magyarország Portugáliát fogadja a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezőn. A első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni a 20. és a 21. perc között. Jota a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 11:27
A magyar szurkolók Diogo Jota tragikus haláláról is megemlékeznek ma este
A magyar szurkolók Diogo Jota tragikus haláláról is megemlékeznek ma este Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ma este a magyar labdarúgó-válogatott első hazai mérkőzését játssza a vb-selejtezőn a Puskás Arénában. Az ellenfél az örményeket 5-0-ra legyőző, Cristiano Ronaldóval rohamozó Portugália lesz. Diogo Jota, a nyáron autóbalesetben elhunyt liverpooli labdarúgóra megemlékezés lesz a stadionban, ami korábbi csapattársát, Szoboszlai Dominiket is megérintheti a pályán. A válogatott vezető szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán írta meg, hogy a Liverpool hősére és a szintén elhunyt testvérére, André Silvára vastapssal fognak megemlékezni. 

Diogo Jota tragikus halála után nyáron mindenhol megemlékeztek róla és testvéréről
Diogo Jota tragikus halála után a nyáron mindenhol megemlékeztek róla és testvéréről (Fotó: AFP/Peter Parks)

Diogo Jota emléke előtt a magyar tábor is tiszteleg

A Carpathian Brigade azt írja, hogy „a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.”

Nemes gesztus. A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, ezért külön felhívja a magyar szurkolók figyelmét, hogy a Dózsa György út felőli kapu mögötti oldal mindhárom szintjén helyen foglalók a kezdés előtt legkésőbb 20 perccel foglalják el a helyüket. 

Az pedig már csak külön érdekesség lesz, hogy a tábor és a közönség, hogyan fog reagálni a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) felhívására, miszerint ne cigányozzanak, és az xy homoszexuált se énekeljék, mivel így a következő hazai mérkőzés zárt kapus lehet. 

A találkozó előtt a tábor szokásos szurkolói vonulást tart a Verseny utcából, amely a tervek szerint 19 óra körül indul. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

