A magyar szurkolók szívszorító terve: Szoboszlai elhunyt csapattársára emlékeznek

Ma este a magyar labdarúgó-válogatott első hazai mérkőzését játssza a vb-selejtezőn a Puskás Arénában. Az ellenfél az örményeket 5-0-ra legyőző, Cristiano Ronaldóval rohamozó Portugália lesz. Diogo Jota, a nyáron autóbalesetben elhunyt liverpooli labdarúgóra megemlékezés lesz a stadionban, ami korábbi csapattársát, Szoboszlai Dominiket is megérintheti a pályán. A válogatott vezető szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán írta meg, hogy a Liverpool hősére és a szintén elhunyt testvérére, André Silvára vastapssal fognak megemlékezni.

Diogo Jota tragikus halála után a nyáron mindenhol megemlékeztek róla és testvéréről (Fotó: AFP/Peter Parks)

Diogo Jota emléke előtt a magyar tábor is tiszteleg

A Carpathian Brigade azt írja, hogy „a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.”

Nemes gesztus. A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, ezért külön felhívja a magyar szurkolók figyelmét, hogy a Dózsa György út felőli kapu mögötti oldal mindhárom szintjén helyen foglalók a kezdés előtt legkésőbb 20 perccel foglalják el a helyüket.

Az pedig már csak külön érdekesség lesz, hogy a tábor és a közönség, hogyan fog reagálni a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) felhívására, miszerint ne cigányozzanak, és az xy homoszexuált se énekeljék, mivel így a következő hazai mérkőzés zárt kapus lehet.

A találkozó előtt a tábor szokásos szurkolói vonulást tart a Verseny utcából, amely a tervek szerint 19 óra körül indul.