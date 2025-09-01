Robbie Keane elárulta, mit gondol a Fradi új igazolásáról – kisebb kritikát is megfogalmazott

A Ferencvárosnak, ha teljesen nem is, de részben sikerült feledtetnie a csütörtöki Qarabag elleni Bajnokok Ligája-búcsút. A magyar bajnok szinte végig kontrollálta a játékot a Debrecen ellen, így a játékképe alapján megérdemeltnek tűnt a háromgólos különbség.

A Ferencváros simán nyert a Debrecen otthonában. Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a találkozó után külön kitért arra, hogy számára mennyire fontos volt, hogy a csapatánál legyen az irányítás:

Szerettem volna, ha kontrolláljuk a középpályát, szerintem ez sikerült is. Keita és Kanikovszki remekül megoldotta ezt a feladatot, Tóth Alex pedig jól kiegészítette őket – kezdte értékelését Keane az M4 Sport kamerái előtt

Robbie Keane nemcsak dicsért, kisebb kritikát is megfogalmazott

Az ír vezetőedző azonban nem volt maradéktalanul elégedett csapata játékával:

– A második félidővel kevésbé vagyok elégedett, szerettem volna akkor is jobban irányítani a meccset. A félidőben azt mondtam, hogy próbáljuk meg kapott gól nélkül lehozni a meccset. Nekem minden meccs ugyanolyan fontos. Az előző szezonban pár ember jobban előtérbe helyezte a nemzetközi kupameccseket, de most olyan keretünk van, amelynek a tagjai tudják, hogy ezek a bajnokik is mennyire fontosak – hangsúlyozta a 45 éves edző.

Új játékossal erősödött a Ferencváros kerete

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap a Ferencváros új támadót igazolt, Bamidele Yusuf a Vojvodinától érkezett az Üllői útra, ahol az első öt idénybeli bajnokiján három gólt és három gólpasszt jegyzett. Keane az interjú végén kitért az új érkezőre is:

Jó kerettel rendelkezünk, az új játékos (a vasárnap bejelentett Yusuf – a szerk.) jó adalék ehhez a kerethez. Egy-egy poszton több bevethető játéksom van, de ez is jó is, mert így van némi rivalizálás.

A Debrecen vezetőedzője, Sergio Navarro elárulta, hogy szerinte csapata miért szenvedett vereséget vasárnap este:

– Az volt a probléma ma, hogy egy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Megpróbáltuk ebből a meccsből a lehető legtöbbet kihozni, de az első félidőben akadtak hibák – húzta alá.

Navarro szerint a második félidőben már sokkal jobban játszottak, és ha Bárány Donát gólját megadják, szorosabb lehetett volna a mérkőzés végjátéka:

A második félidőben azt az irányt vettük fel, amire szükség volt. A szünet után sokkal jobban játszottunk már, voltak helyzeteink is, így azt gondolom, hogy a végeredmény nem fair. Ha Bárány Donát gólját megadják, az sokat változtatott volna a mérkőzés képén. Megnéztem ezt a szituációt, és láttam, hogy les volt.

A válogatott szünetet követően a Magyar Kupában lépnek pályára a csapatok, immár a legjobb 64 között. A Debrecen szeptember 13-án a VLS Veszprém otthonába látogat, míg a Ferencváros szintén ugyanazon a napon a Szarvaskenddel mérkőzik meg.