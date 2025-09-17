Gyökeres Viktor mély nyomot hagyott, nem felejtik a Sportingnál, ami történt

Gyökeres Viktor előbb két éven át számtalan góllal tett azért, hogy a lisszaboni Sporting szurkolóinak egyik nagy kedvence legyen. A portugál klub drukkerei közül sokan vélhetően mégis keserű szájízzel emlékeznek a magyar származású svéd futballistára amiatt, ahogy a nyáron kiharcolta, hogy a Sporting elengedje: Gyökeres immár bemutatkozott az Arsenal színeiben a Bajnokok Ligájában. A kameruni Emmanuel Eseme továbbra is a Sporting sportolója, igaz, az atlétikai vb-n hazája színeiben fut. S Eseme nem felejtette el Gyökerest.

Emmanuel Eseme (piros-zöldben) lemaradt a riválisok mögött, többet nem mutatja meg Gyökeres Viktor maszkját az atlétikai vb-n (Fotó: AFP/Yuichi Yamazaki)

A kameruni futó eredetileg Gyökeres tiszteletére vette át a támadó mozdulatát, amikor még klubtársak voltak. Igaz, Eseme nem ünneplésként, hanem a futamok előtti bemutatásnál formál maszkot a kezéből.

Gyökeres maszkjának új jelentést adott a Sporting futója

Hogy Eseme hogyan fogadta a Gyökeres nyári klubváltása körüli hercehurcát, azt nem tudni, de az biztos, hogy a kameruni futó megőrizte a mozdulatot, sőt, új jelentést is adott neki: immár kalózmaszknak nevezi a gesztust.

Meet Emmanuel Eseme... the Cameroonian sprinter who's bringing Viktor Gyokeres 'mask' celebration to the track 🎭 pic.twitter.com/TkLECN0k5v — BBC Sport (@BBCSport) September 12, 2025

A mozdulat azonban Tokióban nem hozott szerencsét Esemének: noha tavaly, a párizsi olimpián 100 méteren elődöntőt futhatott, az idei atlétikai vb-n sem 100, sem 200 méteren nem jutott tovább az előfutamából.