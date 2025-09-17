Gyökeres Viktor mély nyomot hagyott, nem felejtik a Sportingnál, ami történt

Gyökeres Viktor előbb két éven át számtalan góllal tett azért, hogy a lisszaboni Sporting szurkolóinak egyik nagy kedvence legyen. A portugál klub drukkerei közül sokan vélhetően mégis keserű szájízzel emlékeznek a magyar származású svéd futballistára amiatt, ahogy a nyáron kiharcolta, hogy a Sporting elengedje: Gyökeres immár bemutatkozott az Arsenal színeiben a Bajnokok Ligájában. A kameruni Emmanuel Eseme továbbra is a Sporting sportolója, igaz, az atlétikai vb-n hazája színeiben fut. S Eseme nem felejtette el Gyökerest.
A kameruni futó eredetileg Gyökeres tiszteletére vette át a támadó mozdulatát, amikor még klubtársak voltak. Igaz, Eseme nem ünneplésként, hanem a futamok előtti bemutatásnál formál maszkot a kezéből.
Gyökeres maszkjának új jelentést adott a Sporting futója
Hogy Eseme hogyan fogadta a Gyökeres nyári klubváltása körüli hercehurcát, azt nem tudni, de az biztos, hogy a kameruni futó megőrizte a mozdulatot, sőt, új jelentést is adott neki: immár kalózmaszknak nevezi a gesztust.
A mozdulat azonban Tokióban nem hozott szerencsét Esemének: noha tavaly, a párizsi olimpián 100 méteren elődöntőt futhatott, az idei atlétikai vb-n sem 100, sem 200 méteren nem jutott tovább az előfutamából.