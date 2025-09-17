Gyökeres ViktorSporting CPSL Benficaatlétikai vb

Gyökeres Viktor mély nyomot hagyott, nem felejtik a Sportingnál, ami történt

A tokiói atlétikai világbajnokság ötödik versenynapján a legnagyobb meglepetést a portugál Isaac Nader okozta, a Benfica futója több korábbi aranyérmest meglepve lett világbajnok 1500 méteren. A másik ismert lisszaboni klub, a Sporting kameruni futója, Emmanuel Eseme nem volt ilyen sikeres, a 100 méter után 200-on sem jutott be az elődöntőbe. Ugyanakkor korábbi szokásának megfelelően most is bemutatta Gyökeres Viktor ismert maszkos mozdulatát, noha a magyar származású svéd támadó már nem a Sporting, hanem az Arsenal labdarúgója. Eseme új jelentést adott Gyökeres gesztusának.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 16:54
Gyökeres Viktor a Sporting után az Arsenal mezében is maszkot formál a kezével gólöröm gyanánt, a tokiói atlétikai vb-n is feltűnt a mozdulat Fotó: AFP/Henry Nicholls
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyökeres Viktor előbb két éven át számtalan góllal tett azért, hogy a lisszaboni Sporting szurkolóinak egyik nagy kedvence legyen. A portugál klub drukkerei közül sokan vélhetően mégis keserű szájízzel emlékeznek a magyar származású svéd futballistára amiatt, ahogy a nyáron kiharcolta, hogy a Sporting elengedje: Gyökeres immár bemutatkozott az Arsenal színeiben a Bajnokok Ligájában. A kameruni Emmanuel Eseme továbbra is a Sporting sportolója, igaz, az atlétikai vb-n hazája színeiben fut. S Eseme nem felejtette el Gyökerest.

(From L) Ghana's Abdul-Rasheed Saminu, Kenya's Ferdinand Omanyala, Cameroon's Emmanuel Eseme and South Africa's Akani Simbine compete in the men's 100m heats during the World Athletics Championships in Tokyo on September 13, 2025. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Emmanuel Eseme (piros-zöldben) lemaradt a riválisok mögött, többet nem mutatja meg Gyökeres Viktor maszkját az atlétikai vb-n (Fotó: AFP/Yuichi Yamazaki)

A kameruni futó eredetileg Gyökeres tiszteletére vette át a támadó mozdulatát, amikor még klubtársak voltak. Igaz, Eseme nem ünneplésként, hanem a futamok előtti bemutatásnál formál maszkot a kezéből.

Gyökeres maszkjának új jelentést adott a Sporting futója

Hogy Eseme hogyan fogadta a Gyökeres nyári klubváltása körüli hercehurcát, azt nem tudni, de az biztos, hogy a kameruni futó megőrizte a mozdulatot, sőt, új jelentést is adott neki: immár kalózmaszknak nevezi a gesztust.

A mozdulat azonban Tokióban nem hozott szerencsét Esemének: noha tavaly, a párizsi olimpián 100 méteren elődöntőt futhatott, az idei atlétikai vb-n sem 100, sem 200 méteren nem jutott tovább az előfutamából.

A hosszabbik távján Takács Boglárka sem járt sikerrel, de ő Esemével ellentétben korábban 100-on elődöntőt futott Tokióban.

A 200 méterhez fűződik a nap ostobasága: az amerikai Robert Gregory annyira kiengedett az előfutama végén, hogy ketten is megelőzték, s aztán még szerencséje sem volt, néhány ezredmásodperccel lemaradt az idővel való továbbjutásról is.

 

Atlétikai vb: a Benfica futójának bombameglepetése

A portugál drukkereknek viszont volt okuk az örömre, bár az atlétikai vb ötödik versenynapjának szenzációját nem a Sporting, hanem a Benfica futója okozta. A marokkói édesapa és portugál édesanya gyermekeként született Isaac Nader eddigi legnagyobb eredménye egy fedett pályás Eb-bronz volt 1500 méteren, most viszont már világbajnoknak mondhatja magát, miután mindenkit lehajrázott a célegyenesben.

A Benficának a futballisták keddi súlyos BL-pofonja után jól jött az ünnepelnivaló.

Az 1500-as mezőnyben három korábbi világbajnok is volt, közülük Jake Wightman második lett, a kenyai Timothy Cheruiyot negyedik, a döntő közben megsérült címvédő, Josh Kerr pedig már azzal is hősies tettet hajtott végre, hogy mégis teljesítette a távot, tizennegyedik lett. A szám legutóbbi két olimpiai bajnoka már a döntőbe sem jutott be, Nader győzelmével pedig teljes lett a szenzáció.

Férfi távolugrásban is megsérült a döntő közben a címvédő, a görög Miltiadisz Tentoglu így csak 11. lett, a húszéves olasz Mattia Furlani nyert. Női rúdugrásban zsinórban a harmadik vb is az amerikai Katie Moon győzelmével ért véget, női 3000 méteres akadályfutásban a kenyai Faith Cherotich lett a világbajnok.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu