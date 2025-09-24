Harry Kane sorra döntögeti a rekordokat Münchenben, mégis távozhat

Harry Kane leigazolását 2023 augusztusában jelentette be a Bayern München. A német rekordbajnok 110 millió eurót fizetett a Tottenham Hotspurnek, amivel az angol támadó a Bundesliga valaha volt legdrágább játékosává vált. Az árát azonban megszolgálta: 435 mérkőzésen 280 gólt jegyzett a Spurs játékosaként, a Premier League történetének második legeredményesebb játékosa lett, többször beválasztották az angol liga álomcsapatába, és tagja volt a 2018-as világbajnokság álomcsapatának is. Azonban soha nem nyert semmit csapatszinten felnőtt játékosként, az átok Németországban tört meg, miután tavaly német bajnok lett a bajorokkal.
A Bayern München legnagyobbjai között
A rekordhalmozó Harry Kane a közelmúltban százados lett a Bayern Münchennél: még augusztus 30-án, az az Augsburg elleni 3-2-es győzelem alkalmával játszotta 100. tétmérkőzését a bajor klub színeiben.
Az angol 2023-ban Robert Lewandowski pótlására érkezett. A lengyel gólvágó a 136. meccsén szerezte 100. bayernes találatát, míg Gerd Müllernek 138 fellépésre volt szüksége ahhoz, hogy elérje ezt a mérföldkövet.
Kane müncheni színekben 103 mérkőzésen lépett pályára, 98 gólt szerzett ezeken.
Tehát, ahhoz hogy megdöntse Lewandowski rekordját, a következő 32 meccsen két alkalommal kell betalálni. Hacsak sérülés nem szól közbe, az angol eddigi góltermelési ütemét elnézve ez nem jelenthet akadályt neki.
A rutinos csatár a hétvégén mesterhármast szerzett:
Harry Kane visszatérhet szeretett klubjához, a Tottenhamhez?
Ám hiába termeli a gólokat, és dönti sorra a rekordokat, mégis távozhat a Bayern Münchentől Harry Kane. Legalábbis erről szólnak a sajtóhírek.
Az angol futballista szerződésében szerepel ugyanis egy 54 millió fontos kivásárlási záradék, ami januárban aktiválható.
Kane új állomásaként nem akármelyik klubot emlegetik: korábbi csapata, a Tottenham Hotspur csábíthatja vissza. Ezt a feltételezést alátámaszthatja az is, hogy a londoni klub rendelkezik elővásárlási záradékkal, ami annyit tesz, hogy ha egy klub letesz egy ajánlatot a Bayern asztalára, és ezt másolják a feltételekben, akkor előnyt élveznek a vásárlásnál. Ezután a játékoson is múlik a döntés persze.
A Tottenham jelenlegi vezetőedzője, Thomas Frank reagált a hírre.
Sok Tottenham-szurkoló van, köztük én is, akik szívesen látnák Kane-t újra
– mondta, majd hozzátette, hogy nem igazán hiszi, hogy most váltani fog a támadó. – Viszont ha csatlakozni akar hozzánk, akkor szívesen látjuk – jelentette ki Frank.