Harry Kane sorra döntögeti a rekordokat Münchenben, mégis távozhat

Harry Kane leigazolását 2023 augusztusában jelentette be a Bayern München. A német rekordbajnok 110 millió eurót fizetett a Tottenham Hotspurnek, amivel az angol támadó a Bundesliga valaha volt legdrágább játékosává vált. Az árát azonban megszolgálta: 435 mérkőzésen 280 gólt jegyzett a Spurs játékosaként, a Premier League történetének második legeredményesebb játékosa lett, többször beválasztották az angol liga álomcsapatába, és tagja volt a 2018-as világbajnokság álomcsapatának is. Azonban soha nem nyert semmit csapatszinten felnőtt játékosként, az átok Németországban tört meg, miután tavaly német bajnok lett a bajorokkal.

Harry Kane valóban képes lenne távozni, mikor ennyire jól megy neki? Fotó: AFP/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic

A Bayern München legnagyobbjai között

A rekordhalmozó Harry Kane a közelmúltban százados lett a Bayern Münchennél: még augusztus 30-án, az az Augsburg elleni 3-2-es győzelem alkalmával játszotta 100. tétmérkőzését a bajor klub színeiben.

Az angol 2023-ban Robert Lewandowski pótlására érkezett. A lengyel gólvágó a 136. meccsén szerezte 100. bayernes találatát, míg Gerd Müllernek 138 fellépésre volt szüksége ahhoz, hogy elérje ezt a mérföldkövet.

Kane müncheni színekben 103 mérkőzésen lépett pályára, 98 gólt szerzett ezeken.

Tehát, ahhoz hogy megdöntse Lewandowski rekordját, a következő 32 meccsen két alkalommal kell betalálni. Hacsak sérülés nem szól közbe, az angol eddigi góltermelési ütemét elnézve ez nem jelenthet akadályt neki.

A rutinos csatár a hétvégén mesterhármast szerzett:

Harry Kane visszatérhet szeretett klubjához, a Tottenhamhez?

Ám hiába termeli a gólokat, és dönti sorra a rekordokat, mégis távozhat a Bayern Münchentől Harry Kane. Legalábbis erről szólnak a sajtóhírek.

Az angol futballista szerződésében szerepel ugyanis egy 54 millió fontos kivásárlási záradék, ami januárban aktiválható.

Kane új állomásaként nem akármelyik klubot emlegetik: korábbi csapata, a Tottenham Hotspur csábíthatja vissza. Ezt a feltételezést alátámaszthatja az is, hogy a londoni klub rendelkezik elővásárlási záradékkal, ami annyit tesz, hogy ha egy klub letesz egy ajánlatot a Bayern asztalára, és ezt másolják a feltételekben, akkor előnyt élveznek a vásárlásnál. Ezután a játékoson is múlik a döntés persze.

A Tottenham jelenlegi vezetőedzője, Thomas Frank reagált a hírre.

Sok Tottenham-szurkoló van, köztük én is, akik szívesen látnák Kane-t újra

– mondta, majd hozzátette, hogy nem igazán hiszi, hogy most váltani fog a támadó. – Viszont ha csatlakozni akar hozzánk, akkor szívesen látjuk – jelentette ki Frank.