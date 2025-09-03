Harry Kane a Bayern München legnagyobbjait körözheti le

Harry Kane leigazolását 2023 augusztusában jelentette be a Bayern München. A német rekordbajnok 110 millió eurót fizetett a Tottenham Hotspurnek, amivel az angol támadó a Bundesliga valaha volt legdrágább játékosává vált. A lista tetején nem meglepő módon csak Bayern-játékosok tartózkodnak Olise, Lucas Hernandez, Matthijs de Ligt, Kim Mindzse és Leroy Sane személyében. Harry Kane megszolgálta az árát: összesen 213 gólt jegyzett a Spurs játékosaként, a Premier League történetének második legeredményesebb játékosa lett, többször beválasztották az angol liga álomcsapatába, és tagja volt a 2018-as világbajnokság álomcsapatának is. Azonban soha nem nyert semmit csapatszinten felnőtt játékosként, az átok Németországban tört meg, miután német bajnok lett tavaly.

A Bayern München színeiben a Bundesliga megnyeréséért kapott Salátástál volt Harry Kane első trófeája (Fotó: AFP/Sven Simon/Frank Hoermann)

Harry Kane százados lett a Bayern München színeiben

A hétvégén az Augsburg elleni 3-2-es győzelem alkalmával Harry Kane lejátszotta 100. tétmérkőzését a Bayern München színeiben. A jubileumot két gólpasszal ünnepelte, a meccs emberének is megválasztották, immár 26. alkalommal németországi pályafutása során.

A mostani idény ott folytatódott számára, ahol az előző abbamaradt: gyártja a gólokat. A 32 éves támadó a stuttgarti Szuperkupa-győzelemből góllal vette ki részét, majd mesterhármast lőtt a Lipcsének a Bundesliga nyitómérkőzésén (6-0). A Wehen elleni kupameccsen (3-2) kétszer volt eredményes.

Kane eddig összesen 91 gólt termelt és 36 gólpasszt osztott ki a 100 tétmeccsből álló bayernes karrierje során,

meccsenként 1,27 gólban van benne. Hacsak sérülés nem lassítja le az angolt, akkor valószínűleg ősszel átlépi a mágikus 100 gólos határt, méghozzá a klub történetében a leggyorsabban.

Gerd Müllert és Robert Lewandowskit is beelőzheti

Harry Kane 2023-ban Robert Lewandowski pótlására érkezett. A lengyel gólvágó a 136. meccsén szerezte 100. bayernes találatát (a 2016/17-es idényben, az Eintracht Frankfurt elleni 3-0-s győzelem során). Gerd Müllernek 138 fellépésre volt szüksége ahhoz, hogy elérje ezt a mérföldkövet a bajor klubban.