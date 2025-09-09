Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

Szélesi Zoltánmagyar U21-es labdarúgó-válogatottPécsi ÁrminTuboly Máté

Ismét a hosszabbításban jött a baj, azt nem így képzelte a magyar válogatott

Megkezdte szereplését a magyar válogatott a 2027-es albán–szerb közös rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjében. Szélesi Zoltán szövetségi edző csapata 1-1-es döntetlent játszott Litvánia otthonában. A magyar válogatott a dunaszerdahelyi Tuboly Máté korai büntetőjével sokáig vezetett, ám a litvánok a második félidő hosszabbításában bevették Pécsi Ármin (Liverpool) kapuját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 19:56
Tuboly Máté első U21-es magyar válogatott meccsén gólt szerzett, de ez nem volt elég a győzelemhez Litvánia ellen, az Eb-selejtezősorozat elején
Tuboly Máté első U21-es magyar válogatott meccsén gólt szerzett, de ez nem volt elég a győzelemhez Litvánia ellen, az Eb-selejtezősorozat elején Fotó: MLSZ
Elkezdte szereplését a magyar válogatott a 2027-es U21-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában. Szélesi Zoltán szövetségi edző csapata kedden a papíron leggyengébb rivális, Litvánia otthonában lépett pályára, amely egy selejtezőn már túl volt: azon 4-0-ra kapott ki szintén odahaza Ukrajnától.

Szélesi Zoltán vezetné ki szövetségi edzőként a selejtezőről az U21-es Eb-re a magyar válogatottat (Fotó: MLSZ)

A magyar válogatott legutóbb az 1996-os torna előtt vívta meg sikerrel a selejtezőt, míg 2021-ben társrendezőként vehetett részt az U21-es Eb-n.

A Liverpool és a Frankfurt is adott játékost a magyar válogatott kezdőjébe

Szélesi Zoltán változtatna a sikertelenségi szérián, ám nem lesz könnyű dolga, hogy kivezesse a magyar csapatot az albán–szerb közös rendezésű tornára, a selejtező előtti négy felkészülési mérkőzését kivétel nélkül elveszítette U21-es válogatottunk.

Litvániában Szélesi kezdőcsapatába került Premier League- és Bundesliga-csapat képviselője is, igaz, egyikük sem játszott még az adott topligában. Így nézett ki a kezdőtizenegy:

Pécsi Ármin (Liverpool) – Micheal Okeke (Puskás Akadémia), Fenyő Noah (Frankfurt), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia) – Molnár Ádin (MTK), Horváth Kevin (Paks), Szűcs Tamás (DVSC), Tuboly Máté (DAC), Kovács Patrik (MTK) – Babos Bence (DVTK), Bakti Balázs (ZTE)

A liverpooli parádéja után Pécsi Árminnak éppenséggel nem sok dolga akadt az első félidőben, a litvánok egyszer sem találták el a kapuját. Igaz, a hazaiak hálóőrének sem volt sok feladata, de az első U21-es válogatottmeccsén szereplő dunaszerdahelyi Tuboly Máté korai büntetőjével 1-0-ra vezetett a szünetben a magyar válogatott.

Pécsi Ármin nagy védése sem volt elég a magyar győzelemhez

A második félidőben a mieink kezdtek aktívabban, de igazi helyzetből továbbra is kevés akadt. Aztán a játékrész derekán Pécsi bravúrja kellett, hogy megmaradjon az előny.

Sajnos nem a lefújásig, csak a 91. percig: egy nagy bedobás utáni kavarodásban Gudelevicius középre bombázott labdája Audinisről pattant be Pécsi kapujába. Aligha az volt a cél, hogy a ráadásbeli pontvesztésben lépjenek az A-válogatott nyomába az U21-esek.

A vereségsorozat ugyan megszakadt, de az 1-1-es döntetlennel jónak sem nevezhető a rajt, különösen az figyelembe véve, hogy vélhetően Törökország, Horvátország és Ukrajna is nagyobb kihívást jelent majd a selejtezőcsoportban, mint Litvánia. A csoport végeredménye jövő októberben alakul ki, az első helyezett egyenes ágon kijut majd a 2027-es Eb-re, a másodikra vélhetően pótselejtező vár, kivéve akkor, ha a kilenc csoportmásodik összevetésében a legjobb mérlegű lesz, az szintén egyenes ági kijutást érne.

 

