Ismét a hosszabbításban jött a baj, azt nem így képzelte a magyar válogatott

Elkezdte szereplését a magyar válogatott a 2027-es U21-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában. Szélesi Zoltán szövetségi edző csapata kedden a papíron leggyengébb rivális, Litvánia otthonában lépett pályára, amely egy selejtezőn már túl volt: azon 4-0-ra kapott ki szintén odahaza Ukrajnától.

Szélesi Zoltán vezetné ki szövetségi edzőként a selejtezőről az U21-es Eb-re a magyar válogatottat (Fotó: MLSZ)

A magyar válogatott legutóbb az 1996-os torna előtt vívta meg sikerrel a selejtezőt, míg 2021-ben társrendezőként vehetett részt az U21-es Eb-n.

A Liverpool és a Frankfurt is adott játékost a magyar válogatott kezdőjébe

Szélesi Zoltán változtatna a sikertelenségi szérián, ám nem lesz könnyű dolga, hogy kivezesse a magyar csapatot az albán–szerb közös rendezésű tornára, a selejtező előtti négy felkészülési mérkőzését kivétel nélkül elveszítette U21-es válogatottunk.