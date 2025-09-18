Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

Messi magyar csapattársa miatt kényszerhelyzet alakult ki, Mascherano is kifakadt

Ezúttal nem kapott lehetőséget az Inter Miamiban Pintér Dániel, akinek a kimaradásáról Javier Mascherano beszélt a Seattle Sounders ellen 3-1-re megnyert mérkőzést követően. Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság, az MLS legutóbbi játéknapján Lionel Messi magyar csapattársával ellentétben Gazdag Dániel viszont gólt is lőtt a New York City ellen, bár a Columbus Crew végül nagy csatában így is vereséget szenvedett.

2025. 09. 18. 10:03
Javier Mascherano nem elégedett az Inter Miami keretének mélységével Fotó: Megan Briggs Forrás: Getty Images North America/AFP
Meglehetősen simán nyerte az Inter Miami a Seattle Sounders elleni MLS-összecsapást: a gólig és gólpasszig jutó Lionel Messi vezérletével már 3-0-ra is vezetett a hazai csapat, a vendégek csupán a szépítésig jutottak.

Lionel Messi volt az Inter Miami hőse a Seattle Sounders elleni MLS-meccsen
Lionel Messi volt az Inter Miami hőse a Seattle Sounders elleni MLS-meccsen (Fotó: Megan Briggs/Getty Images North America/AFP)

Az ember azt hinné, hogy Javier Mascherano ezek után elégedetten nyilatkozott, ám a Liverpool és a Barcelona egykori klasszisa újságírói kérdésre kifakadt a keret megfelelő mélységének hiányosságán.

– Önök szerint egy edző nem akar több játékost? Minden tréner szeretne mélységet a keretben, de ez nem az én felelősségem, a vezetőséget kell megkérdezniük. Az alappal elégedett vagyok, ugyanakkor igazság szerint a számokat tekintve kevesen vagyunk. Jelenleg öt-hat játékosunk nem elérhető, és ez kiszolgáltatott helyzetbe hoz minket. Ma tizenhét futballista állt rendelkezésemre, beleértve a tartalék kapust.

Még ha be is akartam volna cserélni Pintér Dánielt, a következő mérkőzésen akkor már nem számíthattam volna rá, és ez stratégiai szempontból csökkenti a lehetőségeinket.

Messi magyar csapattársáról döntést kell hoznia az Inter Miaminak

Pintér a Charlotte otthonában 3-0-ra elveszített, Messi kihagyott tizenegyesét hozó találkozón debütált az Inter Miamiban, a második meccse után azonban döntést kell hoznia vele kapcsolatban a klubnak, és erre utalt Mascherano is: a magyar és amerikai utánpótlás-válogatottakban is megfordult futballista – a hozzá hasonlóan második számú gárdákhoz tartozó játékosokkal együtt – csak két tétmérkőzésen szerepelhetnek a felnőttcsapatban az MLS szabályai szerint, azután választani kell, hogy új szerződést kötnek vele, vagy visszaküldik a második együtteshez.

Újabb magyar gól az MLS-ben

Felemás érzésekkel hagyhatta el a pályát Gazdag Dániel, aki hiába szerzett gólt a Columbus Crew-ban, csapata fájdalmas, hajrában kapott találattal kikapott 3-2-re a New York City vendégeként. A 30-szoros magyar válogatott támadó tizenegyesből szerzett vezetést a vendégcsapatnak – a harmadik gólját jegyezte az Ohio állambeli együttesben –, amire még az első félidőben válaszoltak a hazaiak. A gólváltás a második félidőben is megtörtént, majd a 94. percben egy szépségdíjas lövéssel a fordítás, s így a győzelem is összejött a New York Citynek. Ezt már Gazdag a kispadról nézte, ugyanis a 83. percben, 2-2-es állásnál lecserélték.

 

