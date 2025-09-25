  • Magyar Nemzet
Nikitscher TamásMarco Rossimagyar válogatott

Jól olvas Rossi gondolataiban? A magyar mesemondó szeretne visszatérni a válogatottba

A portugál Rio Ave 25 éves magyar középpályása gólpasszal hívta fel magára a figyelmet a Benfica ellen. Nikitscher Tamás bízik benne, hogy teljesítményével újra meghívót érdemel Marco Rossi válogatottjába – hiszen a „mesemondó” futballista története korántsem ért véget.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 16:17
Nikitscher Tamás Szoboszlai Dominik mellett köszöni meg a közönség biztatását Svédország ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)
A nyáron a spanyol Valladolidból a portugál élvonalban szereplő Rio Avéhez szerződő Nikitscher Tamás gyorsan beilleszkedett új csapatába. Mindennél pontosabban árulkodik az elfogadottságáról az, hogy a Porto és a Benfica ellen is pályára lépett, utóbbi mérkőzésen ráadásul gólpasszt osztott ki, amivel hozzájárult csapata bravúros pontszerzéséhez és José Mourinho felbőszítéséhez.

Nikitscher Tamás lendületben. A portugál Rio Avéban mutatott jó formája után számít Rossi meghívójára, visszatérne a magyar válogatottba
Nikitscher Tamás lendületben. A portugál Rio Avéban mutatott jó formája után számít Rossi meghívójára, visszatérne a magyar válogatottba (Fotó: Mirkó István)

– Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam mind a stábtól, mind a társaktól, kifejezetten befogadó közegbe érkeztem. Amikor beállok, csak az jár a fejemben, hogy élvezzem a játékot és maximálisan betartsam, amit az edző kér – mondta a középpályás az MTI érdeklődésére.

Nikitscher tudja, mi kell Rossi meghívójához

A magyar válogatottban eddig kilencszer pályára lépő Nikitscher a szeptemberi selejtezőkre Írország és Portugália ellen nem kapott meghívót, de elfogadja a kapitány döntését, tudja, Rossi csak akkor számít rá, ha játékban van. Most, hogy újra kezd formába lendülni, bízik benne, az olasz maestro ismét felfigyel rá.

– Annál nagyobb dolog egy játékos életében nincs, mint hogy meghívják a nemzeti csapatba és ott pályára léphet. Érthető, hogy szeptemberben nem voltam a keretben, mert nem edzettem. 

Most, hogy újra játszom, minden esély megvan arra, hogy meghívót kapjak, ez rajtam és a játékomon múlik.

Én csak csinálom a dolgomat és örülök, ha meghívót kapok, de tudom, az csak akkor jön, ha játszok és formában vagyok – hangsúlyozta.

A szövetségi kapitány szavai korábban is biztatóan hatottak rá: Rossi többször jelezte, hogy jó úton jár, de még többet kell dolgoznia. Nikitscher most Portugáliából szeretné bizonyítani, hogy készen áll folytatni a válogatottbeli mesét.

Mesemondóból a magyar válogatott középpályása

A mese és az olvasás ugyanis szerves része Nikitscher Tamás életének, aki ezzel is bizonyítja, nem hétköznapi futballista. Gyerekkorában mese- és versmondó versenyeken indult, és a mai napig szenvedélyesen olvas. Karján három könyv motívuma díszeleg tetoválásként, amely szimbolizálja: a tudás gyarapodásával az ember is növekszik, mint ahogy egy fa terebélyesedik.

A válogatottban bemutatkozva is hamar megmutatta, hogy jól „olvassa” a játékot. Kisebb megtorpanás után újra bizonyítani szeretne Rossinak és a magyar szurkolóknak is. Az eddigi kilenc után Örményország ellen tizedszerre lehetne válogatott.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

