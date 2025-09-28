Költői hasonlat: A magyar válogatott kapusa ironizált a csapata vergődésén

– Nagyon nehéz ezt megemészteni. Ez nem is butaság, ez mutatja, hogy milyen mély gödörben vagyunk, hogy egy ilyen meccset, ahol a fordulópontokból jó tudtunk kijönni, kétszer tudtunk vezetést szerezni és ezt nem tudtuk megtartani, sőt, egy pontot sem tudunk elvinni, bár a mi helyzetünkben az egy pontnak sem tudtunk volna örülni – Szappanos Péter így beszélt a Puskás Akadémia újabb vereségéről. Érthetően, hiszen a Paks a 87. percben egyenlített Gyurkits büntetőjéből, majd két perc múlva súlyos védelmi hibából Bognár György csapata a győztes találatot is megszerezte.
Ez utóbbi gólról szólva Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője is kiemelte a rutinos Golla hibáját, mondván, ahelyett, hogy lezárta volna a területet, fölöslgesen kitámadott.
Szappanos Péter elemében volt
Szappanos Péter ezt a jelenetet költői hasonlattal jellemezte:
2-2 után úgy kinyíltunk, mint a tavirózsa!
A kapus legalább a nyilatkozatnál elemében volt, mert még rátette egy lapáttal:
A klasszikusokat idézve, gólra gól, ezt sikerült bekapnunk és újabb nulla ponttal távozunk.
Válságban a Puskás Akadémia, Hornyák Zsolt mégis bizakodó
A Puskás Akadémia a legutóbbi négy fordulóban egy döntetlen mellett harmadszor kapott ki az NB I-ben és visszacsúszott a hetedik helyre.
Másfél hete már arról pletykáltak, hogy Hornyák Zsolt állásába kerülthet a csapat válsága, a felcsúti edző úgy fogalmazott, a paksi teljesítményre lehet építeni a jövőben.