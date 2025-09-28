Rendkívüli

Különleges helyről jelentkezik Orbán Viktor és Robert Fico, kövesse nálunk élőben!

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Költői hasonlat: A magyar válogatott kapusa ironizált a csapata vergődésén
Szappanos Péterpaks puskásPuskás AkadémiaHornyák Zsolt

Költői hasonlat: A magyar válogatott kapusa ironizált a csapata vergődésén

A Puskás Akadémia már-már megnyert mérkőzést vesztett el, hiszen a Paks a hajrában szerzett két góllal fordított 3-2-re a labdarúgó NB I 8.fordulójának szombati rangadóján. Szappanos Péter, a felcsútiak válogatott kapusa csalódottan értékelt, butaságot emleget, s amondó, a csapatának az egy pontot is meg kellett volna becsülnie.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 11:11
Szappanos Péter, a Puskás Akadémia kapusa Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon nehéz ezt megemészteni. Ez nem is butaság, ez mutatja, hogy milyen mély gödörben vagyunk, hogy egy ilyen meccset, ahol a fordulópontokból jó tudtunk kijönni, kétszer tudtunk vezetést szerezni és ezt nem tudtuk megtartani, sőt, egy pontot sem tudunk elvinni, bár a mi helyzetünkben az egy pontnak sem tudtunk volna örülni Szappanos Péter így beszélt a Puskás Akadémia újabb vereségéről. Érthetően, hiszen a Paks a 87. percben egyenlített Gyurkits büntetőjéből, majd két perc múlva súlyos védelmi hibából Bognár György csapata a győztes találatot is megszerezte.

Szappanos Péternek volt néhány nagy védése, de végül a Puskás Akadémia 3-2-re kikapott a Pakstól
Szappanos Péternek volt néhány nagy védése, de végül a Puskás Akadémia 3-2-re kikapott a Pakstól (Fotó: FORIKA/Puskás Akadémia)

Ez utóbbi gólról szólva Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője is kiemelte a rutinos Golla hibáját, mondván, ahelyett, hogy lezárta volna a területet, fölöslgesen kitámadott.

Szappanos Péter elemében volt

Szappanos Péter ezt a jelenetet költői hasonlattal jellemezte:

2-2 után úgy kinyíltunk, mint a tavirózsa!

A kapus legalább a nyilatkozatnál elemében volt, mert még rátette egy lapáttal:

A klasszikusokat idézve, gólra gól, ezt sikerült bekapnunk és újabb nulla ponttal távozunk.

 

Válságban a Puskás Akadémia, Hornyák Zsolt mégis bizakodó

A Puskás Akadémia a legutóbbi négy fordulóban egy döntetlen mellett harmadszor kapott ki az NB I-ben és visszacsúszott a hetedik helyre.

Másfél hete már arról pletykáltak, hogy Hornyák Zsolt állásába kerülthet a csapat válsága, a felcsúti edző úgy fogalmazott, a paksi teljesítményre lehet építeni a jövőben.

 

Vasárnap Győr–Fradi

Az NB I 8. fordulóját újabb rangadó zárja, az FTC Győrbe látogat. Nagy kérdés, hogy Pesics ismét nyerőember lesz-e , annál is inkább, mert Robbie Keane csütörtökön arra utalt, magyar kulcsemberei, köztük Varga Barnabás túl vannak hajszolva.

 

NB I, 8. forduló:

Péntek:

Szombat:

  • Zalaegerszeg–Kazincbarcika 5-0 (1-0)
    Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Jv.: Derdák. Gólszerzők: Joao Victor (11.), Maxsuell Alegria (48.), Daniel Lima (66.), Kiss B. (77., 78.). Kiállítva: Borges (71., Zalaegerszeg)
  • Diósgyőr–Debrecen 0-0
    Miskolc, DVTK Stadion. Jv.: Dr. Csonka
  • Paks–Puskás Akadémia 3-2 (1-1)
    Paks, Jv: Bogár Gergő. Gólszerzők Gyurkits (39., 87., a másodikat büntetőből), Windecker (89.), illetve Lukács (8.), Németh (49.)

Vasárnap:

  • MTK Budapest–Kisvárda 14.15 (tv: M4 Sport+)
  • ETO FC–Ferencváros 18.00 (tv: M4 Sport)

A Paks–Puskás Akadémia mérkőzés összefoglalója:


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu