Költői hasonlat: A magyar válogatott kapusa ironizált a csapata vergődésén

– Nagyon nehéz ezt megemészteni. Ez nem is butaság, ez mutatja, hogy milyen mély gödörben vagyunk, hogy egy ilyen meccset, ahol a fordulópontokból jó tudtunk kijönni, kétszer tudtunk vezetést szerezni és ezt nem tudtuk megtartani, sőt, egy pontot sem tudunk elvinni, bár a mi helyzetünkben az egy pontnak sem tudtunk volna örülni – Szappanos Péter így beszélt a Puskás Akadémia újabb vereségéről. Érthetően, hiszen a Paks a 87. percben egyenlített Gyurkits büntetőjéből, majd két perc múlva súlyos védelmi hibából Bognár György csapata a győztes találatot is megszerezte.

Szappanos Péternek volt néhány nagy védése, de végül a Puskás Akadémia 3-2-re kikapott a Pakstól (Fotó: FORIKA/Puskás Akadémia)

Ez utóbbi gólról szólva Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője is kiemelte a rutinos Golla hibáját, mondván, ahelyett, hogy lezárta volna a területet, fölöslgesen kitámadott.

Szappanos Péter elemében volt

Szappanos Péter ezt a jelenetet költői hasonlattal jellemezte:

2-2 után úgy kinyíltunk, mint a tavirózsa!

A kapus legalább a nyilatkozatnál elemében volt, mert még rátette egy lapáttal:

A klasszikusokat idézve, gólra gól, ezt sikerült bekapnunk és újabb nulla ponttal távozunk.

Válságban a Puskás Akadémia, Hornyák Zsolt mégis bizakodó

A Puskás Akadémia a legutóbbi négy fordulóban egy döntetlen mellett harmadszor kapott ki az NB I-ben és visszacsúszott a hetedik helyre.

Másfél hete már arról pletykáltak, hogy Hornyák Zsolt állásába kerülthet a csapat válsága, a felcsúti edző úgy fogalmazott, a paksi teljesítményre lehet építeni a jövőben.