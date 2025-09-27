Józan ésszel felfoghatatlan összeget ajánlottak az angol topcsapatért

A Brooklyn Earick vezette amerikai konzorcium állítólag 4,5 milliárd fontos ajánlott tett az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspurért. Azonban a klub részéről gyors és egyértelmű reakció érkezett: kijelentették, hogy bár az érdeklődésnyilatkozatot megkapták, azt már elutasították. A vezetőség és a tulajdonosok egyértelművé tették: a klub nem tárgyal az értékesítésről. Az óra viszont ennek ellenére ketyeg, mutatjuk, miért.

Az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur ismételten kijelentette: a klub nem eladó (Fotó: RADDAD JEBARAH/NurPhoto)

A Tottenham igazgatótanácsa pénteken a londoni tőzsdén közzétett nyilatkozatában a következőket írta:

A Tottenham Hotspur tudatában van a közelmúltbeli médiabeli találgatásoknak, és megerősíti, hogy a csapat többségi tulajdonosa, az ENIC Sports & Developments Holdings Ltd („ENIC”) elutasította a Brooklyn Earick vezette befektetői csoport informális ajánlatát. A klub vezetése és az ENIC ismételten kijelenti, hogy a Tottenham Hotspur nem eladó, és a tulajdonos nem kíván megválni a részesedésétől.

A klubhoz közel álló források szerint a Lewis család – amely az ENIC-on keresztül birtokolja a Spurs többségi tulajdonát – „kéretlen és szükségtelen érdeklődésnek” nevezte a megkeresést. Hangsúlyozták: ez az eset semmit sem változtat azon az elszántságon, amellyel a család a pályán elérhető sportsikerekre összpontosít.

A határidő: október 24.

A brit tőzsdei szabályozás értelmében a Brooklyn Earick vezette amerikai konzorciumnak október 24-ig kell eldöntenie, hogy hivatalos ajánlatot nyújt-e be, vagy visszalép az üzlettől. A Tottenham részéről ugyanakkor világos az álláspont: a klub nem eladó, és a jelenlegi tulajdonosi struktúrán sem kívánnak változtatni.

A The Sun értesülései szerint Earick, aki korábban DJ-ként és technológiai vállalkozóként tevékenykedett, „rekordösszegű”, 4,5 milliárd fontos ajánlatot készített elő a klubért, ám a megkeresést formálisan még nem nyújtották be.

Az egykori DJ pénteken a hivatalos közösségi oldalán a Tottenham öltözőjéről posztolt, és egy 27 napos visszaszámlálót indított el az Instagram-történetében, jelezve, hogy továbbra is komolyan gondolja vételi szándékát.