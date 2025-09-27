  • Magyar Nemzet
  • Józan ésszel felfoghatatlan összeget ajánlottak az angol topcsapatért
Tottenham Hotspur FCajánlatBrooklyn EarickPremier League

Józan ésszel felfoghatatlan összeget ajánlottak az angol topcsapatért

Egy váratlan húzás rázta meg a brit futballvilágot: Brooklyn Earick, egy egykori amerikai DJ és tech-vállalkozó által vezetett befektetői csoport állítólag rekordot jelentő 4,5 milliárd fontot kínált a Tottenham Hotspurért. Az Európa-liga-címvédő rögtön reagált is az ajánlatra: közleményükben jelezték, hogy a klub nem eladó! Azonban van egy csavar a történetben.

C. Kovács Attila
2025. 09. 27. 9:04
Rekordösszegű ajánlat érkezett a Tottenham Hotspurért.
Forrás: RADDAD JEBARAH/NurPhoto
A Brooklyn Earick vezette amerikai konzorcium állítólag 4,5 milliárd fontos ajánlott tett az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspurért. Azonban a klub részéről gyors és egyértelmű reakció érkezett: kijelentették, hogy bár az érdeklődésnyilatkozatot megkapták, azt már elutasították. A vezetőség és a tulajdonosok egyértelművé tették: a klub nem tárgyal az értékesítésről. Az óra viszont ennek ellenére ketyeg, mutatjuk, miért.

Az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur ismételten kijelentette: a klub nem eladó.
Fotó: RADDAD JEBARAH/NurPhoto

A Tottenham igazgatótanácsa pénteken a londoni tőzsdén közzétett nyilatkozatában a következőket írta: 

A Tottenham Hotspur tudatában van a közelmúltbeli médiabeli találgatásoknak, és megerősíti, hogy a csapat többségi tulajdonosa, az ENIC Sports & Developments Holdings Ltd („ENIC”) elutasította a Brooklyn Earick vezette befektetői csoport informális ajánlatát. A klub vezetése és az ENIC ismételten kijelenti, hogy a Tottenham Hotspur nem eladó, és a tulajdonos nem kíván megválni a részesedésétől.

A klubhoz közel álló források szerint a Lewis család – amely az ENIC-on keresztül birtokolja a Spurs többségi tulajdonát – „kéretlen és szükségtelen érdeklődésnek” nevezte a megkeresést. Hangsúlyozták: ez az eset semmit sem változtat azon az elszántságon, amellyel a család a pályán elérhető sportsikerekre összpontosít.

A határidő: október 24.

A brit tőzsdei szabályozás értelmében a Brooklyn Earick vezette amerikai konzorciumnak október 24-ig kell eldöntenie, hogy hivatalos ajánlatot nyújt-e be, vagy visszalép az üzlettől. A Tottenham részéről ugyanakkor világos az álláspont: a klub nem eladó, és a jelenlegi tulajdonosi struktúrán sem kívánnak változtatni.

A The Sun értesülései szerint Earick, aki korábban DJ-ként és technológiai vállalkozóként tevékenykedett, „rekordösszegű”, 4,5 milliárd fontos ajánlatot készített elő a klubért, ám a megkeresést formálisan még nem nyújtották be.

Az egykori DJ pénteken a hivatalos közösségi oldalán a Tottenham öltözőjéről posztolt, és egy 27 napos visszaszámlálót indított el az Instagram-történetében, jelezve, hogy továbbra is komolyan gondolja vételi szándékát.

Earick komolyan gondolja a Tottenham Hotspur megvásárlását.
Fotó: Earick/Instagram

Ha a transzfer mégis összejönne, akkor Earick megdöntené a Chelsea korábbi rekordját, ugyanis a Todd Boehly vezette befektetői csoport 2022 májusában 4,25 milliárd fontért vásárolta meg a nyugat-londoniakat.

Nem ez az első megkeresés

A Tottenham az elmúlt hónapokban több hasonló érdeklődést is visszautasított. Szeptember 7-én a klub már kiadott egy közleményt, amelyben jelezte, hogy „megkaptak és egyértelműen elutasítottak” két másik informális ajánlatot: az egyiket Amanda Staveley PCP International Finance cégétől, a másikat pedig a „Firehawk Holdings Limited” nevű konzorciumtól.

A Spurs akkor is világossá tette, hogy a klub nem eladó, és az ENIC a jövőben is hosszú távon elkötelezett a sarkantyúsok mellett.

A Tottenham jövője biztos kézben van

A klubvezetés álláspontja szerint a Tottenham Hotspur jelenlegi tulajdonosi felépítése stabil alapot ad a pályán és azon kívüli célok megvalósításához. Az ENIC, valamint a Lewis család elkötelezett amellett, hogy a klub pénzügyi és sportszakmai szinten is fenntarthatóan működjön, és a következő években is a Premier League élmezőnyében maradjon.

– A Lewis család nagyon átláthatóan, korrekt módon kommunikált, és teljesen világos számomra, hogy a klub nem eladó – nyilatkozta pénteken az észak-londoniak vezetőedzője, Thomas Frank. A dán tréner hozzátette: 

Vinai [Vinai Venkatesham, a klub vezérigazgatója] is mindenben egyértelmű, én pedig személy szerint úgy érzem, rendkívül stabil környezetben dolgozom nap mint nap

– zárta gondolatait Frank.

