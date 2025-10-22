Az Olimpiakosz vezetőedzője példátlan módon állt bele a bíróba a Barca elleni BL-vereség után

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, több furcsa ítélet is született a Barcelona–Olimpiakosz BL-mérkőzésen kedd este. Először egy les miatt elvett görög gól és egy rögtön megítélt pireuszi büntető borzolta a kedélyeket, pár perccel később azonban fordult a kocka, és egy váratlan piros lap, majd egy vitatott tizenegyes végleg megpecsételte a pireuszi csapat sorsát. Természetesen a lefújás után az Olimpiakosz vezetőedzője, José Luis Mendilibar nem hagyta szó nélkül a játékvezetők ítéleteit.

José Luis Mendilibar, az Olimpiakosz vezetőedzője kikelt magából a Barcelona elleni 6-1-s Bajnokok Ligája vereség után. Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP

Mendilibar: „Ezeken a pályákon semmit sem adnak ajándékba – de ma el is vettek tőlünk"

A görög csapat baszk trénere szerint több hibás ítélet is történt a találkozón. Mendilibar kihangsúlyozta, hogy Santiago Hezze második sárga lapja és az ellenük megítélt tizenegyes sem volt jogos.

Nehéz este volt, rossz érzésekkel jöttünk le a pályáról. Az első félidőben voltak lehetőségeink, jól játszottunk. A büntető után visszajöttünk a meccsbe, de ez nem tartott sokáig.

A második sárga számomra teljesen érthetetlen volt. És hogy mindezt megkoronázzák – jött a tizenegyes. Ezeken a pályákon semmit sem adnak ajándékba, de ma konkrétan elvettek tőlünk

– vélte az Olimpiakosz edzője, aki hozzátette, hogy hiába kérte, hogy nézzék vissza Hezze második sárga lapját, azt a választ kapta, hogy nem lehet megnézni. Ezután rátért a Barcelona tizenegyesére is:

Ugyanazt a felvételt láttam, mint a játékvezető. Az utolsó pillanatban a kapusom (Konsztantínosz Dzolákisz – a szerk.) behúzta a karját, és biztos vagyok benne, hogy nem ért az ellenfélhez. Inkább az ellenfél kereste a kontaktot a kapusommal. A VAR sem láthatta másképp – tette hozzá csalódottan.