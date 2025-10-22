José Luis MendilibarHans-Dieter FlickBarcelonaKonsztantínosz DzolákiszOlimpiakosz

Az Olimpiakosz vezetőedzője példátlan módon állt bele a bíróba a Barca elleni BL-vereség után

A Barcelona 6-1-es kiütéses győzelmet aratott a görög Olimpiakosz ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában kedd este. A Barcelonai Olimpiai Stadionban rendezett mérkőzése azonban nem volt vitáktól mentes, a görög csapatot irányító José Luis Mendilibar a lefújást követően neki is ment a játékvezetésnek és a videóbírónak.

C. Kovács Attila
2025. 10. 22. 4:43
Marcus Rashford ellen szabálytalankodtak, Lamine Yamal pedig magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt. Forrás: MANAURE QUINTERO/AFP
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, több furcsa ítélet is született a Barcelona–Olimpiakosz BL-mérkőzésen kedd este. Először egy les miatt elvett görög gól és egy rögtön megítélt pireuszi büntető borzolta a kedélyeket, pár perccel később azonban fordult a kocka, és egy váratlan piros lap, majd egy vitatott tizenegyes végleg megpecsételte a pireuszi csapat sorsát. Természetesen a lefújás után az Olimpiakosz vezetőedzője, José Luis Mendilibar nem hagyta szó nélkül a játékvezetők ítéleteit.

José Luis Mendilibar, az Olimpiakosz vezetőedzője kikelt magából a Barcelona elleni 6-1-s Bajnokok Ligája vereség után.
José Luis Mendilibar, az Olimpiakosz vezetőedzője kikelt magából a Barcelona elleni 6-1-s Bajnokok Ligája vereség után. Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP

Mendilibar: „Ezeken a pályákon semmit sem adnak ajándékba – de ma el is vettek tőlünk"

A görög csapat baszk trénere szerint több hibás ítélet is történt a találkozón. Mendilibar kihangsúlyozta, hogy Santiago Hezze második sárga lapja és az ellenük megítélt tizenegyes sem volt jogos. 

Nehéz este volt, rossz érzésekkel jöttünk le a pályáról. Az első félidőben voltak lehetőségeink, jól játszottunk. A büntető után visszajöttünk a meccsbe, de ez nem tartott sokáig. 

A második sárga számomra teljesen érthetetlen volt. És hogy mindezt megkoronázzák – jött a tizenegyes. Ezeken a pályákon semmit sem adnak ajándékba, de ma konkrétan elvettek tőlünk

– vélte az Olimpiakosz edzője, aki hozzátette, hogy hiába kérte, hogy nézzék vissza Hezze második sárga lapját, azt a választ kapta, hogy nem lehet megnézni. Ezután rátért a Barcelona tizenegyesére is:

Ugyanazt a felvételt láttam, mint a játékvezető. Az utolsó pillanatban a kapusom (Konsztantínosz Dzolákisz – a szerk.) behúzta a karját, és biztos vagyok benne, hogy nem ért az ellenfélhez. Inkább az ellenfél kereste a kontaktot a kapusommal. A VAR sem láthatta másképp – tette hozzá csalódottan.

Az Olimpiakosz edzője még tovább ment

– Láttátok mindannyian, nem? Amint visszajöttünk a meccsbe, azonnal elvettek tőlünk minden esélyt (utalt itt a piros lapra a vezetőedző – a szerk.) – anélkül, hogy bármit rosszul csináltunk volna. Más hibázott. 2-1-nél megnehezíthettük volna a Barcelona dolgát, de két rossz játékvezetői döntés miatt mindennek vége lett. Aki két nap múlva csak az eredményt látja, a 6-1-et, azt fogja mondani: „Na, jól elverték őket"– emelte ki a baszk vezetőedző.

Újságírói kérdésre a görög csapat vezetőedzője elárulta, hogy a mérkőzés végén miért nem ment oda a játékvezetőhöz, Urs Schnyderhez:

– Nem, nem akartam beszélni vele. A negyedik játékvezetővel beszéltem, ő viszonylag udvarias volt, de Schnyderrel nem akartam beszélni. Az ilyen döntései után, ha még beszélek is vele, biztosan megint rossz döntést hozott volna – ezúttal ellenem – hangsúlyozta.

A sajtótájékoztató végén Mendilibar a videóbírót is elővette:

Semmit sem számít a véleményem, semmit. Azok döntenek, akik fent ülnek, esznek, isznak, és semmi más dolguk nincs… Hihetetlen, hogy egy ilyen, a mérkőzés kimenetelét meghatározó szituációt nem lehet megnézni VAR-ral. De hát én nem hozom a szabályokat, és nem is fogják megengedni, hogy beleszóljak 

– zárta gondolatait a dühös vezetőedző.

Hansi Flick nem túl meglepő módon sokkal elégedettebb volt

A Barcelona német vezetőedzője szerint a keddi győzelem önbizalmat ad a vasárnapi El Clásicóra. Hansi Flick a sajtótájékoztatón kiemelte a mesterhármast jegyző Fermín López játékát, valamint azt is elárulta, hogy Lamine Yamal jól van, lecserélése ellenére bevethető lesz a hétvégén a Real Madrid ellen.

– A meccs elején akadozott a játékunk, de összességében megérdemeltük a győzelmet. Minden gól és minden győzelem fontos – emelte ki Flick, majd kitért Mendilibar kirohanására is:

Ez nem az én problémám. Én másképp látom, de nem fogok belemenni. Nem tudom, a döntések mennyire befolyásolták a meccset. A mérkőzés a pályán dől el, ítéltek ellenünk és a javunkra is. De megértem, hogy dühös.

A Barcelona vezetőedzője optimistán várja az el Clásicót

– Először is: ma nyertünk, és ez volt a legfontosabb. Ez a siker önbizalmat ad a vasárnapi mérkőzésre. Hatalmas meccs lesz, de most a legfontosabb a regeneráció. Tavaly megvertük őket, de az már a múlt. Más mérkőzés lesz, de optimista vagyok, mert látom, hogy képesek vagyunk rá. Talán néhány játékosunk is visszatér. Lesz időnk pihenni és felkészülni. Optimista vagyok a Clásicót illetően – húzta alá Flick, aki ezután kitért Fermín López és Marcus Rasford teljesítményére is:

– Fermín gólt szerez, fut, rendkívül komplett játékos. Szenzációsan játszott, hatalmas potenciál rejlik benne. Az első két gólja különösen fontos volt számunkra. De Rashford is nagyon jól játszott, remek teljesítményt nyújtott. A tizenegyes jogos volt, a második szituáció is az lehetett volna. Amit kérek tőle, azt százszázalékosan hozza. Fontos tagja a csapatnak. Gyors labdával, jól kombinál, veszélyes a kapu előtt. Ahogy egyre több önbizalmat szerez és jobban összeszokik a társakkal, még jobb lesz – zárta gondolatait a Barcelona vezetőedzője.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló

Barcelona–Olimpiakosz  6-1 (2-0), Barcelonai Olimpiai Stadion, 46 ezer néző, jv.: U. Schnyder, gólszerző: Fermín López (7., 39., 76), Yamal (68 – büntetőből), Rashford (74., 79.) illetve el-Kabí (53.), kiállítva: Hezze (57. – Olimpiakosz) 

Google News
