Mourinhot utánozta a Chelsea edzője a Liverpool ellen, nem úszta meg büntetlenül

A Chelsea három nyeretlen Premier League forduló után tudott ismét bajnokit nyerni a Liverpool ellen. A Brentford elleni döntetlen, majd a Manchester Unitedtől és a Brightontól elszenvedett vereségek után a bajnoki címvédő ellen jött ki a lépés . Arne Slot együttese sorozatban második meccsén maradt pont nélkül, ugyanis előtte héten a Crytal Palace is borsot tört Szoboszlai Dominikék orra alá. A Liverpool 15 ponttal a második, a Chelsea néggyel lemaradva a hetedik helyen tartózkodik, és várja a folytatást.

A Chelsea önkívületben ünnepelt, Enzo Maresca nem úszta meg büntetlenül. (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Eltiltást és pénzbírságot kapott a Chelsea trénere

A Chelsea rendkívül fontos sikert aratott a Liverpool ellen. A drámai győzelem magával is ragadta Enzo Marescát, aki a technikai zónáját elhagyva, a szögletzászlónál, a játékosaival együtt ünnepelte Estevao 95. percben született győztes gólját.

Az olasz szakvezető ezzel fegyelmi vétséget követett el. A második sárgalapja mellé 8000 fontos bírság, valamint egymecces eltiltás a büntetése. Szombaton a Nottingham Forest elleni Premier League-meccsen nem ülhet a kispadon Maresca.

A Chelsea soron következő ellenfele már kilenc meccsen nyeretlen, Ange Postecoglou még mindig nem tudta megszerezni első sikerét, egyes hírek szerint már az állása is veszélyben.

José Mourinho sem tudta türtőztetni magát 2014-ben

A mai napig emlékezhetünk arra a Liverpool–Chelsea mérkőzésre, amit 2014. április végén játszottak. Brendan Rodgers vezetésével a bajnoki címért küzdöttek a Vörösök, ám José Mourinho alakulata minden reményt szertefoszlatott azzal, hogy nyerni tudott 2-0-ra az Anfielden. Ez volt az a találkozó, ahol Steven Gerrard legendássá vált elcsúszása után találtak be a londoni kékek.

A mindent eldöntő második találatot Willian szerezte a hosszabbításban, José Mourinho pedig teljesen megőrült ettől, óriási sprintet vágott ki ünneplés gyanánt, pont mint most tette Enzo Maresca. Érdekesség, hogy a portugál szakember ekkor ezért nem kapott eltiltást, pedig még nem is hazai pályán viselkedett így.