Mourinho megható találkozása nem várt ajándékot hozott

A Chelsea és a Benfica egymás elleni összecsapásának pikantériáját José Mourinho visszatérése adta, a portugál szakember 2004 és 2007, valamint 2013 és 2015 között irányította a Chelsea-t, most pedig a Benfica edzőjeként, ellenfélként látogatott szeretett klubja otthonába.

José Mourinho a meccset követő sajtótájékoztatón. Fotó: AFP/Adrian Dennis

– Természetesen köszönöm nekik – válaszolta Mourinho a szurkolók reakciójáról szóló kérdésre. – Megtettem ezt a pályán is. Itt lakom a környéken, minden nap beszélgetek velük az utcán. Remélem, húsz év múlva az unokáimmal térhetek vissza a Stamford Bridge-re. A Chelsea hozzátartozik a történelmemhez, én pedig az övéhez.

A mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, mindössze két napjuk volt felkészülni az előző összecsapásuk után, így főleg a regeneráció volt a középpontban.

– Az egyik erősségem a pályán az edzések vezénylése, de erre most nem volt időm. Nagy nyomás nehezedik a játékosokra, ennél a meccsnél azt mondtam nekik, hogy vereség és vereség között is van különbség.

Van az a vereség, amikor másnap szégyelled elhagyni a házad, és van az a vereség, amikor úgy érzed, mindent jól csináltál, hogy volt tartásod és bátorságod.

– A probléma nem ez, hanem a Qarabag elleni vereség. Még a mai bukással együtt is három pontunk kellene, hogy legyen, most máshol kell megszereznünk ezeket.

José Mourinho kedvenc édessége

A visszatérés sok szívmelengető pillanatot hozott, az egyik ilyen a Brian Pullmannel való találkozás volt: a 2024-ben nyugdíjba vonult egykori stábtag – aki 56 éve dolgozott a Chelsea-nél – nem feledkezett meg Mourinhóról, miután a portugál mosolyogva megkérdezte, hol vannak a kedvenc kekszei, Pullman előhúzott néhányat a szakember nagy örömére. A két barát ölelése szép emlékeket idézett fel a múltból, és egy újabb bizonyítéka volt annak, hogy Mourinhót nem felejtik el a Chelsea-nél.