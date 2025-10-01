Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Bajnokok LigájaJosé MourinhoSL BenficaChelsea

Mourinho megható találkozása nem várt ajándékot hozott

Nem sikerült jól a nagy visszatérés, a Benfica 1-0-s vereséget szenvedett a Chelsea otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi játéknapján. A portugál együttest irányító José Mourinho a kudarc ellenére nem volt teljesen elégedetlen, az angol drukkerek szeretetteljes fogadtatásának pedig kifejezetten örült.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 10:15
A Chelsea-szurkolók nem felejtették el egykori kedvencüket Fotó: David Cliff Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Chelsea és a Benfica egymás elleni összecsapásának pikantériáját José Mourinho visszatérése adta, a portugál szakember 2004 és 2007, valamint 2013 és 2015 között irányította a Chelsea-t, most pedig a Benfica edzőjeként, ellenfélként látogatott szeretett klubja otthonába.

José Mourinho a meccset követő sajtótájékoztatón
José Mourinho a meccset követő sajtótájékoztatón. Fotó: AFP/Adrian Dennis

– Természetesen köszönöm nekik – válaszolta Mourinho a szurkolók reakciójáról szóló kérdésre. – Megtettem ezt a pályán is. Itt lakom a környéken, minden nap beszélgetek velük az utcán. Remélem, húsz év múlva az unokáimmal térhetek vissza a Stamford Bridge-re. A Chelsea hozzátartozik a történelmemhez, én pedig az övéhez.

A mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, mindössze két napjuk volt felkészülni az előző összecsapásuk után, így főleg a regeneráció volt a középpontban.

– Az egyik erősségem a pályán az edzések vezénylése, de erre most nem volt időm. Nagy nyomás nehezedik a játékosokra, ennél a meccsnél azt mondtam nekik, hogy vereség és vereség között is van különbség.

Van az a vereség, amikor másnap szégyelled elhagyni a házad, és van az a vereség, amikor úgy érzed, mindent jól csináltál, hogy volt tartásod és bátorságod.

– A probléma nem ez, hanem a Qarabag elleni vereség. Még a mai bukással együtt is három pontunk kellene, hogy legyen, most máshol kell megszereznünk ezeket.

 

José Mourinho kedvenc édessége

A visszatérés sok szívmelengető pillanatot hozott, az egyik ilyen a Brian Pullmannel való találkozás volt: a 2024-ben nyugdíjba vonult egykori stábtag – aki 56 éve dolgozott a Chelsea-nél – nem feledkezett meg Mourinhóról, miután a portugál mosolyogva megkérdezte, hol vannak a kedvenc kekszei, Pullman előhúzott néhányat a szakember nagy örömére. A két barát ölelése szép emlékeket idézett fel a múltból, és egy újabb bizonyítéka volt annak, hogy Mourinhót nem felejtik el a Chelsea-nél.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Keddi eredmények:
Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1-0
Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3-0
Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5-1
Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2-2
Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4-0
Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 1-5
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0
Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2-1
Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0-5

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

Szerdai program: 
Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 18.45 (tv: Sport1) 
Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 18.45 (tv: Sport2) 
Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) 21.00 (tv: Sport2) 
Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) 21.00 
Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00 
Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) 21.00 
Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00 (tv: Sport1) 
Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00 
Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00 

 

 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu