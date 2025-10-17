„Ezt még a legjobbak sem tudják” – Marco Rossi elárulta a lisszaboni bravúr titkát

A magyar válogatott már a mérkőzés elejétől kezdve bátran futballozott, ez Marco Rossi szerint meglephette a házigazdát.

A magyar válogatott nagyot küzdött Lisszabonban, és megérdemelten szerzett pontot (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

– Nem tudom, hogy sikerült-e meglepni Roberto Martínez kollégámat, talán arra számítottak, hogy mélyebben húzzuk meg a leghátsó vonalunkat, de ez csak játék a szavakkal. Még a legjobb ötlet tartalmát is mindig a játékosok teszik hozzá, és nagyon boldog vagyok, hogy pontot ért az erőfeszítésük. Talán az ellendrukkerek sem tagadják, megdolgoztunk érte – idézi a szövetségi kapitányt a MOL csapat oldala.

Látványos különbség volt a budapesti összecsapáshoz képest, hogy míg hazai pályán mély blokkból igyekezett átmeneteket kialakítani a magyar válogatott, Lisszabonban felvállalta a nyílt játékot.

– Egy portugálnál gyengébb csapattal szemben gyakran alkalmazzuk ezt a játékot, de nyilván megvan az oka, hogy az elitbe tartozó ellenfelekkel szemben óvatosabb az ember. De nem a hasamra ütök, amikor a játékunkat meghatározom, hanem a tényeket veszem figyelembe, és most abba az irányba tereltek, hogy a szokottnál nagyobb kockázatot vállaljunk. Nem akarok taktikai mélyelemzést tartani, a lényeget mondom: ahhoz, hogy magasan tudd meghúzni a hátsó vonaladat, nyomás alatt kell tartanod az ellenfél középpályásait, sőt a portugálok esetében a védőit is. Ezt csak százszázalékos pontossággal lehet kivitelezni, mert a nyomás fenntarthatatlan egy egész meccsen át, ezt még a legjobbak sem tudják.

Marco Rossi két alapelvet fektetett le Lisszabonban

A 61 esztendős olasz szakember hozzátette, úgy gondolták, hogy gyors és technikás játékosaink révén helyzeteket tudnak majd teremteni abból, ha tíz méterrel feljebb szereznek labdát.

– Egy labdabiztos, jól passzoló és gyorsan mozgó csapattal szemben a legnehezebb a dolgod, hiszen a nyomásgyakorlásban gyorsan elfogysz, fújni egyet pedig csak akkor tudsz, ha nálad van a labda. A csapda pedig ebben az esetben az, hogy a portugálok ellen biztos lehetsz benne, hogy nem lesz sokat nálad a labda.

Ahhoz, hogy ezt a játékot sikerre vigyük Lisszabonban, két kulcsszavunk volt: a bátorság és a felelősségvállalás. Senkinek nem lehetett alibizni, maximális koncentrációval és szervezettséggel kellett játszanunk, máskülönben az emelt kockázatvállalás nem bátorság, hanem vakmerőség.

