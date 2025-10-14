Kinek a munkája? Willi Orbán utódja epésen válaszolt az újságírónak

Németország még sosem bukott el a vb-selejtezőkön. Két vb-t ugyan rendeztek a németek nélkül, de 1930-ban nem neveztek, 1950-re pedig nem nevezhettek a második világháború után. A mostani selejtezősorozat nem indult jól Julian Nagelsmann csapatának, a Szlovákia elleni vereséget aztán három győzelem követte. Azt azonban az Észak-Írországban aratott 1-0-s siker után vélhetően még az RB Leipzig csapatkapitánya, a Lipcsében Willi Orbán helyét átvett David Raum is tudta, hogy a német szurkolókat nem győzték meg a belfasti produkciójukkal.

Nick Woltemade vállal szerzett először gólt a német válogatott mezében, az volt az egyik északírek kapuját eltalált két német kísérletből (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Christian Charisius)

– Nem volt szép foci, de elértük a célunkat. Nem kaptunk gólt, megnyertük még a két októberi mérkőzésünket – summázott Raum.

A lipcsei futballista elkerülte a választ

A lipcsei védőt az egyik újságíró a lefújás után arra kérte, hogy a hibákról beszéljen. Raum epésen, bár mosollyal az arcán felelt, valódi válasz nélkül.