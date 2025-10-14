Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

David Raumnémet labdarúgó-válogatottvb-selejtezőJulian Nagelsmann

Kinek a munkája? Willi Orbán utódja epésen válaszolt az újságírónak

A német válogatott a Szlovákia elleni vereség után összeszedte magát, a hétfői, Észak-Írország otthonában, Nick Woltemade góljával aratott 1-0-s győzelemmel vezeti selejtezőcsoportját. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány is pontosan tudta, hogy Németország nem kápráztatta el a rajongókat, az RB Leipzig Willi Orbán helyére kinevezett csapatkapitánya, David Raum nyilatkozata nem várt fordulatot vett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 8:05
Az RB Leipzig csapatkapitánya, David Raum nyeri meg az Észak-Írország–Németország vb-selejtező rengeteg fejpárbajának egyikét Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Christian Charisius
Németország még sosem bukott el a vb-selejtezőkön. Két vb-t ugyan rendeztek a németek nélkül, de 1930-ban nem neveztek, 1950-re pedig nem nevezhettek a második világháború után. A mostani selejtezősorozat nem indult jól Julian Nagelsmann csapatának, a Szlovákia elleni vereséget aztán három győzelem követte. Azt azonban az Észak-Írországban aratott 1-0-s siker után vélhetően még az RB Leipzig csapatkapitánya, a Lipcsében Willi Orbán helyét átvett David Raum is tudta, hogy a német szurkolókat nem győzték meg a belfasti produkciójukkal.

13 October 2025, Great Britain, Belfast: Soccer: World Cup Qualification Europe, Northern Ireland - Germany, Group Phase, Group A, Matchday 4, Windsor Park, Nick Woltemade (Germany, center) celebrates his goal for 0:1 with Nico Schlotterbeck (l), Aleksandar Pavlovic and Jonathan Tah (r). Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nick Woltemade vállal szerzett először gólt a német válogatott mezében, az volt az egyik északírek kapuját eltalált két német kísérletből (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Christian Charisius)

– Nem volt szép foci, de elértük a célunkat. Nem kaptunk gólt, megnyertük még a két októberi mérkőzésünket – summázott Raum.

A lipcsei futballista elkerülte a választ

A lipcsei védőt az egyik újságíró a lefújás után arra kérte, hogy a hibákról beszéljen. Raum epésen, bár mosollyal az arcán felelt, valódi válasz nélkül.

Nem végezhetem el a ti munkátokat. Végezzétek csak el ti magatok!

Nos, a németek a játék képe mellett a statisztikával sem lehetnek elégedettek.

  • Észak-Írország 12-szer, Németország csak 11-szer lőtt kapura
  • az északírek háromszor, a németek csupán kétszer találták el a kaput a meccsen

A győzelem azonban meglett, miután a VAR – jogosan – elvette az északírek gólját.

Hogy áll a vb-selejtezőben a német válogatott?

Németország és Szlovákia egyaránt kilenc ponttal áll négy forduló után, Észak-Írország hatpontos, Luxemburg pedig még nem tudott egyikük ellen sem bravúrpontot szerezni. Az utolsó fordulóban a Németország–Szlovákia meccs ki-ki mérkőzés lehet az egyenes ágú vb-kvalifikációért.

– Ma csak a tabella volt fontos – szögezte le Julian Nagelsman szövetségi kapitány. – Itt nem könnyű szuper futballmeccset játszani. Sok légi párbaj volt, küzdelem, ma csúnyán kellett nyerni.

A németek közül a legboldogabb a gólszerző, Nick Woltamade volt, aki az első találatát jegyezte a Nationalelfben. Ahogy a győzelem, a gól sem volt szépségdíjas: a Newcastle támadója inkább a vállával, mintsem a fejével vette be a kaput.

 

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

