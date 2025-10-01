Családi fotója alatt támadják Szoboszlait az aljas török fanatikusok, az angolok is reagáltak

Ezúttal nem úgy volt főszereplője Szoboszlai Dominik a Liverpool kedd esti BL-meccsének a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen, ahogyan azt a szezon eddigi részében megszokhattuk. Az újra jobbhátvédet játszó magyar futballista ellen tizenegyest fújtak be, ebből szerezte Victor Osimhen a találkozó egyetlen, így mindent eldöntő gólját a 16. percben, amivel a Galatasaray 1-0-s győzelmet aratott. Az eddig rendre dicsért Szoboszlai egyből a kritikák kereszttüzébe került , noha Arne Slot edző rögtön megvédte őt a tizenegyes miatt. Mindenesetre a török szurkolók kárörvendése túlment minden határon.

Szoboszlai Dominik meghitt családi fotóját lepte el a török kárörvendés a Galatasaray–Liverpool meccs után. Forrás: Instagram

A meccs után a törökök elárasztották Szoboszlai néhány nappal ezelőtt kitett meghitt családi fotóját, és ott eresztették szabadjára az aljas megjegyzéseiket – szúrta ki az Origo. Nem zavarta őket az sem, hogy ennek biztosan nem itt lenne a helye, hiszen Szoboszlai nem sportszakmai posztot tett ki, hanem a privát szférájából mutatott meg egy részletet, amelyen a felesége, Buzsik Borka és a kisbabájuk mellett szerepel.

„Menj haza sírni” – üzente az egyik török szurkoló a családi fotó alatt Szoboszlainak, többen pedig kárörvendően megköszönték neki a tizenegyest. Továbbá elárasztották a képet a gifek is, amelyeken egyrészt a Galatasaray játékosainak öröme látható, másrészt a Real Madrid sztárja, Arda Güler. Utóbbinak márciusig visszanyúló előzménye van, amikor a magyar–török Nemzetek Ligája-meccsen és utána a két játékos összebalhézott egymással. A törökök azóta visszajárnak Szoboszlai oldalára Gülert istenítve.

A Liverpool angol szurkolói megvédték Szoboszlai Dominiket

Miközben a törökök aljas módon támadták Szoboszlait a Galatasaray elleni BL-meccs után, a Liverpool angol szurkolói megvédték a magyar játékost. Angliában ugyanis a Premier League-legenda Alan Shearer és a korábbi játékvezető, Matk Clattenburg is úgy értékelte, hogy jogos volt a Szoboszlai ellen befújt tizenegyes.

Az Origo szerint a Daily Mail külön cikket írt arról, hogy a Liverpool szurkolói egészen másként vélekednek az esetről, ők nevetségesnek tartják a Szoboszlai ellen befújt tizenegyest. Ebben van valami, hiszen Yilmaz meglehetősen könnyen elesett mellette…