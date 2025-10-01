Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

  Családi fotója alatt támadják Szoboszlait az aljas török fanatikusok, az angolok is reagáltak
Szoboszlai DominikGalatasarayLiverpool FC

Családi fotója alatt támadják Szoboszlait az aljas török fanatikusok, az angolok is reagáltak

Átléptek egy határt, ott rúgtak a Liverpool magyar sztárjába a török szurkolók, ahol a legjobban fáj. Szoboszlai Dominik hivatalos Instagram-oldalán a néhány napja megjelent meghitt családi fotót elárasztották a kárörvendő török hozzászólások. Az sem tartotta vissza őket, hogy Szoboszlai privát szférájába gyalogolnak bele, hisz a fotón a felesége, Buzsik Borka és a kisbabájuk társaságában szerepel. Az angol szurkolók is reagáltak a Galatasaray–Liverpool BL-meccs Szoboszlait érintő vitás tizenegyesére.

2025. 10. 01. 8:53
Szoboszlai Dominik aljas támadás áldozata lett a törökök részéről, az angol szurkolók ellenben védik őt Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Ezúttal nem úgy volt főszereplője Szoboszlai Dominik a Liverpool kedd esti BL-meccsének a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen, ahogyan azt a szezon eddigi részében megszokhattuk. Az újra jobbhátvédet játszó magyar futballista ellen tizenegyest fújtak be, ebből szerezte Victor Osimhen a találkozó egyetlen, így mindent eldöntő gólját a 16. percben, amivel a Galatasaray 1-0-s győzelmet aratott. Az eddig rendre dicsért Szoboszlai egyből a kritikák kereszttüzébe került , noha Arne Slot edző rögtön megvédte őt a tizenegyes miatt. Mindenesetre a török szurkolók kárörvendése túlment minden határon.

Szoboszlai Dominik meghitt családi fotóját lepte el a török kárörvendés a Galatasaray-Liverpool meccs után
Szoboszlai Dominik meghitt családi fotóját lepte el a török kárörvendés a Galatasaray–Liverpool meccs után. Forrás: Instagram

A meccs után a törökök elárasztották Szoboszlai néhány nappal ezelőtt kitett meghitt családi fotóját, és ott eresztették szabadjára az aljas megjegyzéseiket – szúrta ki az Origo. Nem zavarta őket az sem, hogy ennek biztosan nem itt lenne a helye, hiszen Szoboszlai nem sportszakmai posztot tett ki, hanem a privát szférájából mutatott meg egy részletet, amelyen a felesége, Buzsik Borka és a kisbabájuk mellett szerepel.

„Menj haza sírni” – üzente az egyik török szurkoló a családi fotó alatt Szoboszlainak, többen pedig kárörvendően megköszönték neki a tizenegyest. Továbbá elárasztották a képet a gifek is, amelyeken egyrészt a Galatasaray játékosainak öröme látható, másrészt a Real Madrid sztárja, Arda Güler. Utóbbinak márciusig visszanyúló előzménye van, amikor a magyar–török Nemzetek Ligája-meccsen és utána a két játékos összebalhézott egymással. A törökök azóta visszajárnak Szoboszlai oldalára Gülert istenítve.

 

A Liverpool angol szurkolói megvédték Szoboszlai Dominiket

Miközben a törökök aljas módon támadták Szoboszlait a Galatasaray elleni BL-meccs után, a Liverpool angol szurkolói megvédték a magyar játékost. Angliában ugyanis a Premier League-legenda Alan Shearer és a korábbi játékvezető, Matk Clattenburg is úgy értékelte, hogy jogos volt a Szoboszlai ellen befújt tizenegyes.

Az Origo szerint a Daily Mail külön cikket írt arról, hogy a Liverpool szurkolói egészen másként vélekednek az esetről, ők nevetségesnek tartják a Szoboszlai ellen befújt tizenegyest. Ebben van valami, hiszen Yilmaz meglehetősen könnyen elesett mellette…

Íme, néhány angol vélemény a Daily Mail cikke alapján:

  • „Ha ez a mérce egy tizenegyeshez, akkor minden meccsen lesz harminc. Teljesen nevetséges.”
  • „Elkoptatott kifejezés, de ha ez tizenegyes, akkor tényleg vége a futballnak.”
  • „Tizenegyes azért, mert alig ért valaki hozzá? Nevetséges döntés.”
  • „Nem hiszem el, hogy ezt Európában tizenegyesnek fújják be, és hogy Shearer meg Clattenburg szerint ez egyértelmű volt. Teljesen kivagyok ettől.”
  • „Ez egy vicc, nem tizenegyes, de mindegy, megyünk tovább.”
  • „Hogy a csudába lehet ez tizenegyes???? Még egy ilyen döntés, és hivatalosan is felhagyok a futballal.”

A jelenet, ami miatt tizenegyest ítéltek Szoboszlai ellen:
 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

