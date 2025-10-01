  • Magyar Nemzet
  • Rossz döntést hoztak Szoboszlairól, állítja az angol futball legendája
Bajnokok LigájaGalatasarayArne SlotJeremie FrimpongjobbhátvédAlan ShearerSzoboszlai DominikLiverpool FC

Rossz döntést hoztak Szoboszlairól, állítja az angol futball legendája

Sorozatban másodszor szenvedett vereséget a Liverpool labdarúgócsapata. Arne Slot vezetőedző együttese a szombati, Crystal Palace ellen elveszített bajnoki után kedden a Galatasaray otthonában kapott ki 1-0-ra BL-mérkőzésen. Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédet játszott annak ellenére, hogy Jeremie Frimpong is a pályán volt – Alan Shearer szerint ez nem volt jó döntés.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 5:36
Szoboszlai Dominik Jeremie Frimpong mögött játszott a Galatasaray otthonában (Fotó: Middle East Images/Burak Basturk)
Szoboszlai Dominik az idény eddigi részében sokszor játszott jobb oldali védőt a Liverpool csapatában, de azt lehetett gondolni, hogy leginkább Jeremie Frimpong – és Conor Bradley – sérülése miatt. A holland játékos visszatérése óta először a Galatasaray elleni BL-mérkőzésen számított egyértelműen jobbhátvédként Szoboszlaira Arne Slot, míg a Leverkusenből érkezett futballista kedd este előtte helyezkedett el. Slot ezt utólag azzal indokolta, hogy Mohamed Szalah pihenőt kapott, és így Frimpongot tartotta a legalkalmasabbnak a jobbszélső pozícióra. A Chelsea és az Everton csapatában is megfordult Pat Nevin, valamint a Premier League-gólrekorder Alan Shearer szerint azonban ez a választás hiba volt – és ezt csak részben indokolták meg azzal, hogy Szoboszlai ezen a poszton futballozva hozta össze az isztambuli mérkőzést eldöntő tizenegyest.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) reacts during the UEFA Champions League first round day 2 football match between Galatasaray (TUR) and Liverpool (ENG) at the Ali Sami Yen Spor Kompleksi in Istanbul on September 17, 2025. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Szoboszlai Dominik a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen is javarészt jobbhátvédet játszott (Fotó: AFP/Ozan Kose)

– Nem volt jó döntés, hogy Szoboszlai kezdett jobbhátvédként, és nem Frimpong. Így rövid időn belül kétszer is sikerrel támadták le, a sebességben is alulmaradt, és egy tizenegyest is kiharcoltak ellene – nyilatkozta Nevin Szoboszlairól, akinek az eszén Baris Alper Yilmaz járt túl többször is.

Shearer szerint aggasztó, hogy Szoboszlai Frimpongot pótolja

A Szoboszlai ellen megítélt büntetőt jogosnak gondoló Shearer úgy véli, ha már a Liverpool nyáron mintegy 30 millió fontot utalt a Leverkusennek Trent Alexander-Arnold helyettesítésére, akkor nem árt alkalmazni is a tervet.

– Rengeteg pénzt fizettek ki Frimpongért, mint jobbhátvédért, noha Bradley személyében egy tehetséges játékos is van a posztra. Mégis egy középpályás játszik jobb oldali védőt. 

Szoboszlai valószínűleg a legjobb helyettes jobbhátvéd pozícióban, de kétségtelen, hogy aggodalomra ad okot, hogy Slot nem az eredeti helyén számít a hollandra

mondta kedd este Shearer. – Ez azt mutatja, hogy Slot nem érzi magát kényelemben. Még mindig próbálja megtalálni az egyensúlyt és visszatérni a tavalyi idény szintjére.

A Premier League-ben éllovas Liverpool legközelebb szombaton, a legutóbbi három bajnokiján mindössze egyetlen pontot gyűjtő Chelsea ellen lép pályára a londoni Stamford Bridge-en.

