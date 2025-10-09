Szoboszlai Dominik vagy Gera Zoltán a legjobb magyar focista? Nem várt helyről jött a válasz

Angliában továbbra is ámulnak Szoboszlai Dominik munkabírásán. A Liverpool 24 éves magyarja Arne Slot rendszerében az egyik legmeghatározóbb játékos, a holland ha kell, akkor jobbhátvédnek rakja be. A Borsnak megszólaló, korábban 252 Premier League-mérkőzésen pályára lépett, kétszeres angol válogatott csatár, Bobby Zamora is el van ájulva Szoboszlaitól.
Elnyűhetetlen Szoboszlai
– Nagyszerű futballistának tartom – kezdte Zamora.
Ki merem jelenteni, hogy Szoboszlai a Liverpool motorja. Fut, robotol, szinte elnyűhetetlen. Óriási hasznára van a csapatnak.
Biztos vagyok benne, hogy Dominikre és Kerkez Milosra is nagyon büszkék Magyarországon. Én is örülök annak, hogy ismét láthatunk kiemelkedő magyar focistát az angol első osztályba – tette hozzá a 2016-ban a Brightontól visszavonult támadó.
Az angol játékos 2008 és 2012 között a Fulhamben játszott, így Gera Zoltánnal is együtt focizott. Emlékezetes volt a 2010-es Európa-liga-döntő, ahol a Fulham az Atlético Madriddal találkozott – a spanyolok 2-1-re nyertek. Gera mellett Zamora is a kezdőcsapat tagja volt. A 44 éves támadó egyébként az El-menetelésben kivette a részét, 14 meccsen hat gólt szerzett.
Gera Zoltán vagy Szoboszlai Dominik?
Adta magát a kérdés Zamorának: ki a legjobb magyar labdarúgó?
Zoltán fantasztikus focista volt. Számomra ő a legjobb magyar játékos
– válaszolta a a West Ham Unitedben és a Tottenham Hotspurben is megfordult Zamora.
Bobby Zamora a Liverpoolban is focizhatott volna
Az angol játékos a visszavonulása után egy podcastben mondta el, hogy 2010-ben, az El-ezüstérem után a Liverpool megkereste őt. A Vörösök ajánlatot is tettek a csatárért, de ő ezt visszautasította.
S hogy miért? Zamorának napokkal előtte szült felesége, ráadásul ikreket, ezért nem akarta még inkább felkavarni a család életét.
Az angol az interjúban azonban bevallotta, utólag megbánta, hogy nem írta alá az ötéves szerződést a Liverpoollal. Zamora élete egyik legrosszabb döntésének nevezte a 2010-ben hozottat.