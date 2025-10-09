Rendkívüli

  Szoboszlai Dominik vagy Gera Zoltán a legjobb magyar focista? Nem várt helyről jött a válasz
Gera Zoltán Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik vagy Gera Zoltán a legjobb magyar focista? Nem várt helyről jött a válasz

Bobby Zamora, aki Gera Zoltán csapattársaként játszott Európa-liga-döntőt, Szoboszlai Dominiket dicsérte egy interjúban. Zamora nehéz helyzetbe került, amikor Gera és Szoboszlai közül kellett választania. A 2016-ban visszavonult támadó életének egyik legnagyobb fájdalma, hogy 2010-ben elutasította a Liverpool ajánlatát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 9:14
Szoboszlai Dominik a Liverpool középpályájának motorja
Szoboszlai Dominik a Liverpool középpályájának motorja Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Angliában továbbra is ámulnak Szoboszlai Dominik munkabírásán. A Liverpool 24 éves magyarja Arne Slot rendszerében az egyik legmeghatározóbb játékos, a holland ha kell, akkor jobbhátvédnek rakja be. A Borsnak megszólaló, korábban 252 Premier League-mérkőzésen pályára lépett, kétszeres angol válogatott csatár, Bobby Zamora is el van ájulva Szoboszlaitól.

Bobby Zamorának (jobbra)megvan Szoboszlairól a véleménye
Bobby Zamorának (jobbra) megvan Szoboszlai Dominikről a véleménye  Fotó: JAVIER GARCIA / BACKPAGE IMAGES Ltd

Elnyűhetetlen Szoboszlai

– Nagyszerű futballistának tartom – kezdte Zamora.

Ki merem jelenteni, hogy Szoboszlai a Liverpool motorja. Fut, robotol, szinte elnyűhetetlen. Óriási hasznára van a csapatnak. 

Biztos vagyok benne, hogy Dominikre és Kerkez Milosra is nagyon büszkék Magyarországon. Én is örülök annak, hogy ismét láthatunk kiemelkedő magyar focistát az angol első osztályba – tette hozzá a 2016-ban a Brightontól visszavonult támadó. 

Az angol játékos 2008 és 2012 között a Fulhamben játszott, így Gera Zoltánnal is együtt focizott. Emlékezetes volt a 2010-es Európa-liga-döntő, ahol a Fulham az Atlético Madriddal találkozott – a spanyolok 2-1-re nyertek. Gera mellett Zamora is a kezdőcsapat tagja volt. A 44 éves támadó egyébként az El-menetelésben kivette a részét, 14 meccsen hat gólt szerzett. 

Gera Zoltán vagy Szoboszlai Dominik?

Adta magát a kérdés Zamorának: ki a legjobb magyar labdarúgó?

Zoltán fantasztikus focista volt. Számomra ő a legjobb magyar játékos

– válaszolta a a West Ham Unitedben és a Tottenham Hotspurben is megfordult Zamora.

Bobby Zamora a Liverpoolban is focizhatott volna

Az angol játékos a visszavonulása után egy podcastben mondta el, hogy 2010-ben, az El-ezüstérem után a Liverpool megkereste őt. A Vörösök ajánlatot is tettek a csatárért, de ő ezt visszautasította.

S hogy miért? Zamorának napokkal előtte szült felesége, ráadásul ikreket, ezért nem akarta még inkább felkavarni a család életét. 

Az angol az interjúban azonban bevallotta, utólag megbánta, hogy nem írta alá az ötéves szerződést a Liverpoollal. Zamora élete egyik legrosszabb döntésének nevezte a 2010-ben hozottat.

