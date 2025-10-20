Real Madridla ligaGetafe CFpiros lapVinícius Júnior

„Ezért utál mindenki téged" – Vinícius miatt két piros lapot kaptak a madridiak

A spanyol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának vasárnap esti összecsapásán a listavezető Real Madrid 1-0-ra nyert Kylian Mbappé góljával a mérkőzést kettős emberhátrányban befejező Getafe vendégeként. A hazai, madridi együttes mindkét piros lapját Vinícius Júnior harcolta ki.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 5:19
Vinícius Júnior nem lett közönségkedvenc Madrid másik felén, a Getafe szurkolóinál (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Getafe és a Real madridi mérkőzésén sokáig nem született gól, majd a 77. percben az egy perccel korábban csereként beállt kameruni Allan Nyom Vinícius Júnior felrúgása miatt azonnali piros lapot kapott. Emberhátrányban nem húzta sokáig a Getafe, Kylian Mbappé a 80. percben volt eredményes, négy perccel később pedig újabb hazai játékos, Alex Sancris kapott piros lapot, így a Real Madrid kettős emberelőnyben fejezte be a találkozót.

Mindkét Getafe-játékost Vinícius Júniorról állították ki a Real Madrid elleni spanyol bajnokin
Mindkét Getafe-játékost Vinícius Júniorról állították ki a Real Madrid elleni spanyol bajnokin (Fotó: AFP/Thomas Coex)

Vinícius volt a főszereplő a Real Madrid Getafe elleni bajnokiján

Sancris azért kapta a második sárga lapját, mert lökött és rúgott egyet Viníciuson, aki a kelleténél mégis talán nagyobbat esett ettől. Nem véletlen, hogy a Getafe játékosa rögtön letámadta a vendégek brazil támadóját. – Ezért utál mindenki téged! Tanulj a csapattársaidtól! – mondta Alex Sancris az ellenfél futballistájának, aki az utólagos elmondása szerint sokszor hergelte őt a mérkőzés közben.

Vinícius a Getafe edzőjével is összeszólalkozott a pályán, José Bordalás szintén arról beszélt, hogy a brazil provokálni próbálta őt. A Real Madrid 55. percben becserélt sztárja ugyanakkor sárga lap nélkül zárta le a találkozót, amely végén Thibaut Courtois kapus bravúrjára is szükség volt a vendégek győzelméhez.

La Liga, 9. forduló:

vasárnap játszották:

  • Elche–Athletic Bilbao 0-0
  • Celta Vigo–Real Sociedad 1-1 (1-0)
  • Levante–Rayo Vallecano 0-3 (0-2)
  • Getafe–Real Madrid 0-1 (0-0)

korábban játszották:

  • Villarreal–Real Betis 2-2 (1-0)
  • Atlético Madrid–Osasuna 1-0 (0-0)
  • FC Barcelona–Girona 2-1 (1-1)
  • Sevilla–Real Mallorca 1-3 (1-0)
  • Real Oviedo–Espanyol 0-2 (0-0)

hétfőn játsszák:

  • Alavés–Valencia 21.00

Kilenc forduló elteltével a spanyol bajnokság tabelláját a Real Madrid kétpontos előnnyel vezeti a Barcelona előtt, vasárnap pedig a fővárosban kerül sor az idény első El Clásicójára, ahol a katalánok trénere nem ülhet majd a kispadon.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu