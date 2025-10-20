„Ezért utál mindenki téged" – Vinícius miatt két piros lapot kaptak a madridiak

A Getafe és a Real madridi mérkőzésén sokáig nem született gól, majd a 77. percben az egy perccel korábban csereként beállt kameruni Allan Nyom Vinícius Júnior felrúgása miatt azonnali piros lapot kapott. Emberhátrányban nem húzta sokáig a Getafe, Kylian Mbappé a 80. percben volt eredményes, négy perccel később pedig újabb hazai játékos, Alex Sancris kapott piros lapot, így a Real Madrid kettős emberelőnyben fejezte be a találkozót.

Mindkét Getafe-játékost Vinícius Júniorról állították ki a Real Madrid elleni spanyol bajnokin (Fotó: AFP/Thomas Coex)

Vinícius volt a főszereplő a Real Madrid Getafe elleni bajnokiján

Sancris azért kapta a második sárga lapját, mert lökött és rúgott egyet Viníciuson, aki a kelleténél mégis talán nagyobbat esett ettől. Nem véletlen, hogy a Getafe játékosa rögtön letámadta a vendégek brazil támadóját. – Ezért utál mindenki téged! Tanulj a csapattársaidtól! – mondta Alex Sancris az ellenfél futballistájának, aki az utólagos elmondása szerint sokszor hergelte őt a mérkőzés közben.

Vinícius a Getafe edzőjével is összeszólalkozott a pályán, José Bordalás szintén arról beszélt, hogy a brazil provokálni próbálta őt. A Real Madrid 55. percben becserélt sztárja ugyanakkor sárga lap nélkül zárta le a találkozót, amely végén Thibaut Courtois kapus bravúrjára is szükség volt a vendégek győzelméhez.

La Liga, 9. forduló: vasárnap játszották: Elche–Athletic Bilbao 0-0

Celta Vigo–Real Sociedad 1-1 (1-0)

Levante–Rayo Vallecano 0-3 (0-2)

Getafe–Real Madrid 0-1 (0-0) korábban játszották: Villarreal–Real Betis 2-2 (1-0)

Atlético Madrid–Osasuna 1-0 (0-0)

FC Barcelona–Girona 2-1 (1-1)

Sevilla–Real Mallorca 1-3 (1-0)

Real Oviedo–Espanyol 0-2 (0-0) hétfőn játsszák: Alavés–Valencia 21.00

Kilenc forduló elteltével a spanyol bajnokság tabelláját a Real Madrid kétpontos előnnyel vezeti a Barcelona előtt, vasárnap pedig a fővárosban kerül sor az idény első El Clásicójára, ahol a katalánok trénere nem ülhet majd a kispadon.