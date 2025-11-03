Kassai ViktorKovács IstvánBajnokok LigájaReal MadridLiverpool FC

Kassai Viktor visszatér, a Real örülhet, a Liverpool felejtené a kínos emléket

Kedden következik a BL-alapszakasz egyik legnagyobb rangadója: a Liverpool és a Real Madrid az Anfielden csap össze. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára léphet a spanyol sztárcsapat ellen, az pedig biztos, hogy a játékvezető Kovács István lesz. Munkáját egy másik magyar szakember, Kassai Viktor felügyeli majd, aki pályafutása során maga is vezetett a Liverpool és a Real Madrid között BL-mérkőzést, igaz, nem Liverpoolban, hanem Madridban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 10:25
Kassai Viktor ötször is dirigált a Real Madridnak BL-meccset, a Liverpool ellen most az UEFA hivatalos játékvezetői ellenőre lesz Fotó: AFP/Gerard Julien
Kassai Viktor az előző évtizedben, annak is főleg az elején a világ egyik legjobb játékvezetőjének számított: 2010-ben világbajnoki elődöntőt, 2011-ben BL-döntőt dirigált. A Bajnokok Ligájában 2007 és 2019 között összesen 44 meccsen fújhatott Kassai, nem meglepő, hogy ezek között volt Real Madrid- és Liverpool-meccs is. Sőt, egyszer egymás elleni meccset is vezetett a két csapatnak a magyar játékvezető, aki most kedden, a Liverpool–Real Madrid meccsen Kovács István munkáját figyeli majd az UEFA hivatalos játékvezetői ellenőreként.

Amikor Kassai Viktor volt a játékvezető, Karim Benzema lőtte a Real Madrid győztes gólját a Liverpool elleni BL-meccsen
Amikor Kassai Viktor volt a játékvezető, Karim Benzema lőtte a Real Madrid győztes gólját a Liverpool elleni BL-meccsen (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Bár a Liverpoolban vannak magyar játékosok, ahogy Kovács István, úgy Kassai Viktor szerepvállalása is inkább a Real Madridban idézhet fel kellemes emlékeket.

Kassai Viktor és a Liverpool szégyene

Kassai 2014-ben Madridban fújt BL-meccset a Real Madrid és a Liverpool között, a találkozón Karim Benzema góljával 1-0-ra nyert a spanyol csapat.

Ez önmagában még nem lett volna kínos a Vörösöknek, elvégre a Carlo Ancelotti irányította Real akkor BL-címvédő volt. Az már annál kellemetlenebb volt, hogy a csoportból kiemelkedő madridiak mellett a Basel is megelőzte a Liverpoolt, így az angol csapat nem jutott be a Bajnokok Ligája egyenes kieséses fázisába. Hasonló kudarcra vélhetően gondolni sem akarnak most Arne Sloték.

A Real jobban járt Kassaival, mint a Liverpool

Érdekesség, hogy Kassai játékvezetőként sosem fújt az Anfielden BL-meccset, a Liverpoolnak mindhárom alkalommal idegenbeli meccsén dirigált: a 2018-as nápolyi fellépés is 1-0-s Liverpool-vereséggel ért véget. A Vörösök egyetlen győzelme Kassai szerepvállalása mellett viszont valódi kiütés volt: a 2017-es, Maribor elleni 7-0-s siker a mai napig holtversenyben a legnagyobb különbségű idegenbeli győzelem BL-meccsen.

A Real Madrid mérlege 4 győzelem és 1 vereség volt Kassai játékvezetése mellett, igaz, előbbiek közül a 2012-es BL-elődöntő így sem jó emlék madridi szempontból, ugyanis a 2-1-es győzelem után a Real a tizenegyespárbajt elveszítette a Bayern München ellen.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

