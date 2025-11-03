Kassai Viktor visszatér, a Real örülhet, a Liverpool felejtené a kínos emléket

Kassai Viktor az előző évtizedben, annak is főleg az elején a világ egyik legjobb játékvezetőjének számított: 2010-ben világbajnoki elődöntőt, 2011-ben BL-döntőt dirigált. A Bajnokok Ligájában 2007 és 2019 között összesen 44 meccsen fújhatott Kassai, nem meglepő, hogy ezek között volt Real Madrid- és Liverpool-meccs is. Sőt, egyszer egymás elleni meccset is vezetett a két csapatnak a magyar játékvezető, aki most kedden, a Liverpool–Real Madrid meccsen Kovács István munkáját figyeli majd az UEFA hivatalos játékvezetői ellenőreként.

Amikor Kassai Viktor volt a játékvezető, Karim Benzema lőtte a Real Madrid győztes gólját a Liverpool elleni BL-meccsen (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Bár a Liverpoolban vannak magyar játékosok, ahogy Kovács István, úgy Kassai Viktor szerepvállalása is inkább a Real Madridban idézhet fel kellemes emlékeket.

Kassai Viktor és a Liverpool szégyene

Kassai 2014-ben Madridban fújt BL-meccset a Real Madrid és a Liverpool között, a találkozón Karim Benzema góljával 1-0-ra nyert a spanyol csapat.