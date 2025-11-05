Végső búcsút vettek Mezey Györgytől

Október 8-án, 84 éves korában hunyt el Mezey György, a magyar futball legendás alakja, aki 1986-ban kivezette a világbajnokságra a válogatottat, amire azóta egy utódja sem volt képes.

Mezey Györgyről a halála után Székesfehérváron is megemlékeztek. Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor

Eltemették Mezey Györgyöt

Mezey György temetésére szerda délután került sor a Farkasréti temetőben. A szertartás szűk családi körben zajlott, de a nyilvános búcsúztatáson rengetegen lerótták tiszteletüket a mesteredző előtt. Köztük volt Orbán Viktor miniszterelnök, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke és a magyar futball több ismert alakja, mint Dárdai Pál, Egervári Sándor, Gellei Imre, Bozsik Péter és Csank János egykori szövetségi kapitányok, illetve Mészöly Géza, Dragóner Attila és Détári Lajos is.

Csányi Sándor a ravatalnál arról beszélt, hogy Mezey Györggyel együtt a magyar futball egy korszakát is elbúcsúztatták.

A Mezey-érában, ha rövid időre is, a magyar labdarúgás visszakerült a világ élvonalába

– emlékeztetett rá az MLSZ első embere, hangsúlyozva: Mezey folytatta és továbbfejlesztette azt a munkát, amit nagy edző elődei képviseltek, mindeközben új edzésmódszereket dolgozott ki és valósított meg.

– Mindmáig – bár ez remélhetőleg már csak néhány hónapig lesz igaz – utolsóként ő juttatta ki a nemzeti csapatot világbajnokságra – idézte fel, arra utalva, hogy a magyar válogatott kijutott az 1986-os mexikói világbajnokságra, azóta viszont nem járt a világeseményen a nemzeti együttes.