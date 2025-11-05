mezey györgytemetésgyász

Végső búcsút vettek Mezey Györgytől

Szerdán kísérték el utolsó útjára az október 8-án elhunyt Mezey Györgyöt. A labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitányának búcsúztatásán a magyar futball több neves alakja, Csányi Sándor MLSZ-elnök, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 18:14
Mezey György 84 évet élt Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 8-án, 84 éves korában hunyt el Mezey György, a magyar futball legendás alakja, aki 1986-ban kivezette a világbajnokságra a válogatottat, amire azóta egy utódja sem volt képes.

Mezey Györgyről a halála után Székesfehérváron is megemlékeztek
Mezey Györgyről a halála után Székesfehérváron is megemlékeztek. Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor

Eltemették Mezey Györgyöt

Mezey György temetésére szerda délután került sor a Farkasréti temetőben. A szertartás szűk családi körben zajlott, de a nyilvános búcsúztatáson rengetegen lerótták tiszteletüket a mesteredző előtt. Köztük volt Orbán Viktor miniszterelnök, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke és a magyar futball több ismert alakja, mint Dárdai Pál, Egervári Sándor, Gellei Imre, Bozsik Péter és Csank János egykori szövetségi kapitányok, illetve Mészöly Géza, Dragóner Attila és Détári Lajos is.

Csányi Sándor a ravatalnál arról beszélt, hogy Mezey Györggyel együtt a magyar futball egy korszakát is elbúcsúztatták.

A Mezey-érában, ha rövid időre is, a magyar labdarúgás visszakerült a világ élvonalába

– emlékeztetett rá az MLSZ első embere, hangsúlyozva: Mezey folytatta és továbbfejlesztette azt a munkát, amit nagy edző elődei képviseltek, mindeközben új edzésmódszereket dolgozott ki és valósított meg.

– Mindmáig – bár ez remélhetőleg már csak néhány hónapig lesz igaz – utolsóként ő juttatta ki a nemzeti csapatot világbajnokságra – idézte fel, arra utalva, hogy a magyar válogatott kijutott az 1986-os mexikói világbajnokságra, azóta viszont nem járt a világeseményen a nemzeti együttes.

Csányi Sándor rámutatott: az 1941. szeptember 7-én született, az Aranycsapat tagjainál mintegy tizenöt-húsz évvel fiatalabb Mezey úgy volt újító, hogy közben tökéletesen ismerte a magyar futball hagyományait, ezt a tudást fejlesztette tovább.

Az MLSZ elnöke kitért rá: Mezey mindössze 36 évesen debütált az MTK szakvezetőjeként az élvonalban, márpedig akkoriban ilyen fiatal, szinte játékoskorú szakember alkalmazása nem volt divat. Edzői felfogását Csányi úgy jellemezte, hogy mindig tanulni és fejlődni akart.

– Ő volt az, aki a játékban nemcsak a küzdelmet, hanem a gondolkodást is látta. Tudta, hogy a magyar futballnak nemcsak tehetségekre, hanem gondolkodó emberekre is szüksége van – fogalmazott. 

Az ő karizmatikus személyiségének, edzői felkészültségének volt köszönhető, hogy az 1986-os csapatot a selejtezők után a világbajnokságra kikerülve a világ egyik legjobbjának tartották.

 

Csányi Sándor emlékeztetett rá, hogy Mezey rendszeresen dolgozott nagy nemzetközi tornákon a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) elemzői csapatában.

– Fegyelmezett, szerény és csendes, mégis karizmatikus, intelligens személyisége korszakokon át szimbolizálta a felkészült labdarúgóedzőt – méltatta őt Csányi Sándor.

– A magyar labdarúgás történetének kiemelkedő edzőjét, tanárát, korszakos egyéniségét veszítettük el, akinek hatása ott van mindenhol, ahol ma igényes szakmai munka folyik – fejtette ki, megemlítve: Mezey György életműve nemcsak múlt, hanem örökség is, ami arra tanít bennünket, hogy tehetség, tudás, alázat és hit nélkül nem lehetünk sikeresek.

Mezey György a Videoton élén nyerte második hazai bajnoki címét
Mezey György 2020-ban vehette át az MLSZ Életműdíját
1/25 Meghalt a magyar labdarúgás ikonja – Mezey György élete képekben

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu