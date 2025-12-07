Félelmetes vallomás az ETO-ról – kitárulkozott a dán kézilabda-válogatott győri vezére

A 27 éves Kristina Jörgensen beérett az igazán nagy feledatokra. A dán válogatott irányító–átlövője a legutóbbi meccsen, Svájc ellen hat gólt és öt gólpasszt jegyzett, a „kanadai” pontlistán pedig az egész női kézilabda-vb-t tekintve a legeredményesebb dán játékos 41 ponttal (22 gól+19 gólpassz).

Kristina Jörgensen rögtön az első győri idényében Bajnokok Ligáját nyert az ETO-val. A dán válogatott vezéregyénisége a női kézilabda-vb-n. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Jörgensen 2024 nyara óta a Győri Audi ETO KC játékosa, így mi sem természetesebb, hogy a Magyarország elleni mérkőzés előtt különösen érdekes a véleménye.

Jörgensen: „Új képességekre tettem szert Győrben”

A dán TV2-nek adott interjújában Kristina Jörgensen őszintén beszélt arról, mennyire jó döntést hozott, amikor 2024 nyarán Győrbe igazolt. Az ETO-val megnyerte a Bajnokok Ligáját és a magyar bajnokságot, továbbá jobb játékos lett belőle.

Rengeteget fejlődtem azzal, hogy Győrbe igazoltam. Új képességekre tettem szert – a pályán és mentálisan is

– mondta ki Jörgensen.

Jørgensen a győri közegben megtalálta a belső nyugalmát, amely korábban, akár a Viborgban, akár a Metzben hiányzott belőle. A dán válogatottban most már magabiztosan, kiegyensúlyozottan játszik. Ez a lendület ehet a veszélyes lehet a magyar válogatott elleni mérkőzésen.

Hazudna a statisztika?

Jörgensen vallomása arról is árulkodik, a statisztika nem minden. A dán irányító a Metzben eredményesebb volt: az első ottani idényében 70, a másodikban pedig 100 gólt szerzett a BL-ben. Győrben ugyanakkor „csak” 46 gólig jutott az előző idényben.

A különbség azonban nem visszaesés, sokkal inkább szerepváltozás:

Győrben több klasszis osztozik a lövéseken, így Jörgensennek nem kell meccsenként 8-10 gólt lőnie.

Kevesebb játékidő mellett magasabb hatékonysággal játszik.

Sokkal több szervezési, irányítási feladatot kap, komplexebb szerepkörben játszik.

A védekezésben is többet vállal, ami Metzben kevésbé volt jellemző.

Fejlődése tehát nem mennyiségi, hanem minőségi: jobb játékos lett, nem feltétlenül gólokban mérve.

A dánok kapitánya is bízik benne

Helle Thomsen, a dán válogatott szövegségi kapitány is látja Jörgensen fejlődését, aki egyértelműen vezéregyéniséggé nőtte ki magát.