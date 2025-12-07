Kristina JörgensenDánianői kézilabda vbETO

Félelmetes vallomás az ETO-ról – kitárulkozott a dán kézilabda-válogatott győri vezére

Mindent egybevéve nem is kérdéses, ki a dán válogatott vezéregyénisége a női kézilabda-világbajnokságon. Kristina Jörgensen nem csupán a gól+gólpassz mutatóban a csapata legjobbja, ő fogja össze a dánokat. Érdekesség, hogy Jörgensen éppen a középdöntő I. csoportjának rangadója, az első helyről döntő Dánia- Magyarország mérkőzés előtt beszélt arról, hogy mennyit fejlődött az elmúlt másfél évben a Győri Audi ETO KC játékosaként. A vasárnap esti meccs pikáns csatája, hogy mire megy győri csapattársa, Szemerey Zsófi ellen, helyesebben, Szemerey mire megy vele.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 6:52
Kristina Jörgensen a dánok legeredményesebb játékosa a vb-n Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP
A 27 éves Kristina Jörgensen beérett az igazán nagy feledatokra. A dán válogatott irányító–átlövője a legutóbbi meccsen, Svájc ellen hat gólt és öt gólpasszt jegyzett, a „kanadai” pontlistán pedig az egész női kézilabda-vb-t tekintve a legeredményesebb dán játékos 41 ponttal (22 gól+19 gólpassz).

Kristina Jörgensen rögtön az első győri idényében Bajnokok Ligáját nyert az ETO-val. A dán válogatott vezéregyénisége a női kézilabda-vb-n.
Kristina Jörgensen rögtön az első győri idényében Bajnokok Ligáját nyert az ETO-val. A dán válogatott vezéregyénisége a női kézilabda-vb-n. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Jörgensen 2024 nyara óta a Győri Audi ETO KC játékosa, így mi sem természetesebb, hogy a Magyarország elleni mérkőzés előtt különösen érdekes a véleménye.

Jörgensen: „Új képességekre tettem szert Győrben”

A dán TV2-nek adott interjújában Kristina Jörgensen őszintén beszélt arról, mennyire jó döntést hozott, amikor 2024 nyarán Győrbe igazolt. Az ETO-val megnyerte a Bajnokok Ligáját és a magyar bajnokságot, továbbá jobb játékos lett belőle.

Rengeteget fejlődtem azzal, hogy Győrbe igazoltam. Új képességekre tettem szert – a pályán és mentálisan is

mondta ki Jörgensen.

Jørgensen a győri közegben megtalálta a belső nyugalmát, amely korábban, akár a Viborgban, akár a Metzben hiányzott belőle. A dán válogatottban most már magabiztosan, kiegyensúlyozottan játszik. Ez a lendület ehet a veszélyes lehet a magyar válogatott elleni mérkőzésen.

Hazudna a statisztika?

Jörgensen vallomása arról is árulkodik, a statisztika nem minden. A dán irányító a Metzben eredményesebb volt: az első ottani idényében 70, a másodikban pedig 100 gólt szerzett a BL-ben. Győrben ugyanakkor „csak” 46 gólig jutott az előző idényben.

A különbség azonban nem visszaesés, sokkal inkább szerepváltozás:

  • Győrben több klasszis osztozik a lövéseken, így Jörgensennek nem kell meccsenként 8-10 gólt lőnie.
  • Kevesebb játékidő mellett magasabb hatékonysággal játszik.
  • Sokkal több szervezési, irányítási feladatot kap, komplexebb szerepkörben játszik.
  • A védekezésben is többet vállal, ami Metzben kevésbé volt jellemző.

Fejlődése tehát nem mennyiségi, hanem minőségi: jobb játékos lett, nem feltétlenül gólokban mérve.

A dánok kapitánya is bízik benne

Helle Thomsen, a dán válogatott szövegségi kapitány is látja Jörgensen fejlődését, aki egyértelműen vezéregyéniséggé nőtte ki magát.

– Időbe telt, mire megtalálta a helyét a válogatottban, korábban ingadozó teljesítménye volt, de Helle Thomsen alatt megtalálta az egyensúlyt – mondta róla a dán TV2 szakértője, a korábi válogatott játékos Laerke Möller, aki kiemelt egy jelenetet a Dánia–Svájc mérkőzésről. 30-17-es dán vezetésnél Kristina Jørgensen vetődve szerzett meg egy lecsorgó labdát. – Ez az ambíció számomra egyértelműen az elszántságáról árulkodik.

Dán–magyar meccs, avagy Kristina Jörgensen és Helena Elver kontra Szemerey Zsófia

Érdekes adalék, hogy a dán válogatottban két győri játékos van (Kristina Jorgensen és Helena Elver), míg a magyar csapatban csak Szemerey Zsófia képviseli a klubot. Érdekesség, hogy a közös edzésekből ki tud vasárnap többet hasznosítani: vajon Szemerey túljár-e a dánok eszén vagy ők lőnek majd kottából ellene.

Így készülnek a magyarok a Dánia elleni mérkőzésre:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

