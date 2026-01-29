teniszJelena RibakinaJessica PegulaAustralian Openelődöntő

A világbajnok döntőzik a világelsővel Melbourne-ben, mindkettejüknek van miért visszavágni

Másodikként Jelena Ribakina is játszmaveszteség nélkül jutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság női döntőjébe. A kazah teniszező a világelső Arina Szabalenka ellen szombaton visszavághat a 2023-as Australian Open fináléjában elszenvedett vereségért, míg a fehérorosz játékos a tavalyi világbajnoki döntőért állhat bosszút.

2026. 01. 29. 13:05
Jelena Ribakina három év után ismét Grand Slam-döntőbe jutott, ezúttal is Arina Szabalenka lesz az ellenfele Fotó: AFP/Izhar Khan
Jelena Ribakina a 2022-es wimbledoni bajnoki címe után 2023-ban Australian Open-döntőt játszott, ám azt Arina Szabalenka ellen szettelőnyről elvesztette, az elmúlt három évben pedig nem jutott újabb Grand Slam-döntőbe. A kazah teniszező tavaly ismét jobb formába került, év végén világbajnok lett (a vb-döntőben a világelső Szabalenkát legyőzve), idén pedig játszmaveszteség nélkül jutott el a melbourne-i GS elődöntőjéig. Utóbbit szintén megtette az amerikai Jessica Pegula, aki csütörtökön Ribakina ellenfele volt a Rod Laver Arénában. A világranglistán egy hely választja el a két játékost, a korábbi hat találkozójukból mindketten hármat-hármat nyertek (a legutóbbit a kazah a vb-elődöntőben), így nehezen kiszámíthatónak tűnt, hogy ki lesz a kétszeres bajnok Szabalenka ellenfele a szombati döntőben.

Az amerikai teniszező, Jessica Pegula alulmaradt, Jelena Ribakina lesz Arina Szabalenka ellenfele az Australian Open női döntőjében, Rybakina, Sabalenka
Az amerikai teniszező, Jessica Pegula (a képen) alulmaradt, Jelena Ribakina lesz Arina Szabalenka ellenfele az Australian Open női döntőjében. Fotó: AFP/David Gray

Jessica Pegula nem találta meg a megszokott teniszét

A dollármilliárdos családból származó 31 éves Pegula a 2024-es US Open a második Grand Slam-döntőjéért harcolt, de a mérkőzés elején érződött a játékán a tét, a hozzáállásán pedig a beletörődöttség. Ribakina egy brékkel 3:0-ra is ellépett, és miután a saját adogatásait magabiztosan hozta – a teljes első játszmában csak egy fogadóelőnnyel szembesült –, 33 perc alatt, 6:3-mal a kazah megnyerte a nyitószettet.

A második felvonásban is mindketten sokat hibáztak. Itt is a korábbi wimbledoni bajnok volt az első brék, de 2:1-es előnynél ő is elveszítette az adogatását. Ez azonban inkább Ribakinát segítette, aki a folytatásban magabiztosabban játszott, azonnal visszabrékelt, és a korábban a címvédő Madison Keys-t is kiejtő Jessica Pegula sokáig nem találta az ellenszert a kiváló szerváira. A 26 esztendős kazah játékos aztán 5:3-nál fogadóként három mérkőzéslabdát is elszalasztott, majd elbukta a saját adogatását.

Jelena Ribakina ismét Grand Slam-döntőbe jutott

Ez sem adott elég mentális erőt Pegulának, akit ismét brékelni tudott riválisa, de Ribakina is megremegett, így jöhetett a rövidítés. Ott rengeteg fogadópont volt, 6-5-nél és 7-6-nál is szettlabdája volt az amerikainak, de végül Ribakina 9-7-tel, összességében 101 perc alatt továbbjutott.

A sorozatban elért negyedik AO-döntőjében tehát Szabalenka ellenfele az orosz származású Ribakina lesz, aki a tornán eddig szintén játszmaveszteség nélkül állva várhatja a szombati találkozójukat. Az egymás elleni mérlegükben 8-6-ra vezet a 27 éves fehérorosz teniszező.

Australian Open, női elődöntők

  • Ribakina (kazah, 5. kiemelt)–Pegula (amerikai, 6.) 6:3, 7:6 (9-7)

korábban:

A férfiak elődöntőire, azaz a Carlos Alcaraz–Alexander Zverev, majd a Jannik Sinner–Novak Djokovics mérkőzésekre pénteken kerül sor. 

Vegyes párosban a hazaiak címvédő duója, Olivia Gadecki és John Peers egy francia kettős – Kristina Mladenovic és Manuel Guinard – ellen csap össze a pénteki fináléban. A nők között párosban Anna Danyilina és Alekszandra Krunics (kazah, szerb) Elise Mertens és Csang Suaj (belga, kínai) ellen játssza az Australian Open döntőjét. Férfi párosban az ausztrál Jason Kubler, Marc Polmans kettős az amerikai Christian Harrison és a brit Neal Skupski ellen vívja a döntőt.

 

