A világbajnok döntőzik a világelsővel Melbourne-ben, mindkettejüknek van miért visszavágni

Jelena Ribakina a 2022-es wimbledoni bajnoki címe után 2023-ban Australian Open-döntőt játszott, ám azt Arina Szabalenka ellen szettelőnyről elvesztette, az elmúlt három évben pedig nem jutott újabb Grand Slam-döntőbe. A kazah teniszező tavaly ismét jobb formába került, év végén világbajnok lett (a vb-döntőben a világelső Szabalenkát legyőzve), idén pedig játszmaveszteség nélkül jutott el a melbourne-i GS elődöntőjéig. Utóbbit szintén megtette az amerikai Jessica Pegula, aki csütörtökön Ribakina ellenfele volt a Rod Laver Arénában. A világranglistán egy hely választja el a két játékost, a korábbi hat találkozójukból mindketten hármat-hármat nyertek (a legutóbbit a kazah a vb-elődöntőben), így nehezen kiszámíthatónak tűnt, hogy ki lesz a kétszeres bajnok Szabalenka ellenfele a szombati döntőben.

Az amerikai teniszező, Jessica Pegula (a képen) alulmaradt, Jelena Ribakina lesz Arina Szabalenka ellenfele az Australian Open női döntőjében. Fotó: AFP/David Gray

Jessica Pegula nem találta meg a megszokott teniszét

A dollármilliárdos családból származó 31 éves Pegula a 2024-es US Open a második Grand Slam-döntőjéért harcolt, de a mérkőzés elején érződött a játékán a tét, a hozzáállásán pedig a beletörődöttség. Ribakina egy brékkel 3:0-ra is ellépett, és miután a saját adogatásait magabiztosan hozta – a teljes első játszmában csak egy fogadóelőnnyel szembesült –, 33 perc alatt, 6:3-mal a kazah megnyerte a nyitószettet.

A második felvonásban is mindketten sokat hibáztak. Itt is a korábbi wimbledoni bajnok volt az első brék, de 2:1-es előnynél ő is elveszítette az adogatását. Ez azonban inkább Ribakinát segítette, aki a folytatásban magabiztosabban játszott, azonnal visszabrékelt, és a korábban a címvédő Madison Keys-t is kiejtő Jessica Pegula sokáig nem találta az ellenszert a kiváló szerváira. A 26 esztendős kazah játékos aztán 5:3-nál fogadóként három mérkőzéslabdát is elszalasztott, majd elbukta a saját adogatását.

Jelena Ribakina ismét Grand Slam-döntőbe jutott

Ez sem adott elég mentális erőt Pegulának, akit ismét brékelni tudott riválisa, de Ribakina is megremegett, így jöhetett a rövidítés. Ott rengeteg fogadópont volt, 6-5-nél és 7-6-nál is szettlabdája volt az amerikainak, de végül Ribakina 9-7-tel, összességében 101 perc alatt továbbjutott.