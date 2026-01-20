Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

vízilabda EbkommentNagy Ádám

Kitört a szerb–magyar kommentháború a magyar pólósok nyilatkozata miatt

A magyar vízilabdázók – Varga Zsolt szövetségi kapitány, valamint két játékos, Nagy Ádám és Manhercz Krisztián – erős kritikával illették a Belgrádban zajló férfivízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében vasárnap este játszott, 15-14-es hazai győzelemmel végződött Szerbia-Magyarország mérkőzés két játékvezetőjét. A magyar nyilatkozatok után a küzdelem a virtuális térben folytatódott, a Nagy Ádám véleményéből készült bejegyzés alatt a szerb és magyar szurkolók alaposan egymásnak estek a kommentszekcióban. A két csapat elméletileg a döntőben újra találkozhat, de addig még van feladat, a mieinknek kedden előbb Spanyolországot kell felülmúlni az elődöntőbe jutásthoz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 6:05
Fekete Gergő és Dusan Mandics csatázik a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország-Szerbia mérkőzésen
Fekete Gergő és Dusan Mandics csatázik a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország-Szerbia mérkőzésen Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ahogy mi mondjuk: ma tényleg árnyékban harcoltunk. Azért 19 kiállítást kaptunk úgy, hogy volt olyan, amikor 13-6-ra álltunk (a kiállításoknál – a szerk.) a mérkőzés döntő fázisában. Valamennyire, 19-13-ra kiegyenlítődött a végére, de a kontrafaultokkal, mindennel ez hazai pálya volt! – Varga Zsolt szövetségi kapitány nem tett lakatot a szájára, tőle szokatlanul erős szavakkal illette a Szerbia–Magyarország meccs Margeta (szlovén), Svarc (izraeli) játékvezető párosát a 15-14-es vereség után. Két magyar játékos, Manhercz Krisztián és Nagy Ádám hasonló véleményen volt, sőt utóbbi még rátett egy lapáttal Varga Zsolt nyilatkozatára.

Nagy Ádám négy gólt lőtt a szerbek elleni vízilabda Eb rangadón, majd bírálta a játékvezetőket, ami után kommentháború tört ki
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória

bökte ki Nagy Ádám. Azzal a plusz kettővel, amivel a szerbek többen voltak, persze a két játékvezetőre célzott.

Nagy Ádám szavai robbantották ki a kommentháborút

A szavait a Waterpolo 360 Facebook-oldalt is megihlették, amely posztolta a magyar játékos mondandóját. 

Ezek után szokatlanul nagy számú és heves kommentcsata robbant ki, alapvetően természetesen a már különben is feltüzelt magyar és a szerb szimpatizánsok között, de néhány pártatlan vízilabda-rajongó is megfogalmazta a véleményét.

Íme, néhány gyöngyszem:

  • Varga Attila: „Csak a szokásos... A bírók megint a hazai csapatnak fújtak. Undorító. Hajrá Magyarország!”
  • Vladimir Csirica: „Győzelem után soha senki ne panaszkodjon. A játékvezetés kommentálása minden sportágban a legvisszataszítóbb dolog, nem több, mint alibi a vereségre. Ehelyett viselkedj sportemberhez méltóan, tanulj a hibáidból, és nőj fel a feladathoz!”
  • Milan Markovics: „Soha ne hagyd, hogy a meccs a játékvezetők kezében legyen! Nagy különbséggel nyerj, vagy menj haza! Az összes nemzet közül Magyarországnak kellene a legutolsónak lennie, amely panaszkodik… Hajrá, Szerbia!”
  • Djordje Sztefanovics: „A LEN-t magyarok irányítják, az új szabályokat egyik napról a másikra, magyar nyomásra fogadják el. Tegnap még csak szorossá sem tudták tenni a meccset!”
  • Varga-Umbrich Károly: „Nem baj, legközelebb a döntőben találkozunk és ismerjük a szabályt: ha valakik kétszer összekerulnek egy bajnokságon, akkor a második eredmény az első fordítottja.”

Szerb–magyar ismétlés a döntőben?

Induljunk ki az utolsóként idézett kommentből! Szerbia és Magyarország a döntőben – de csak ott –valóban ismét összetalálkozhat. A szerbek útja könnyebbnek ígérkezik odáig, a magyar válogatottnak kedden először is Spanyolországot kellene legyőzni a legjobb négy közé jutásért. Nehéz feladat lesz, de abban is egyetérthetünk Varga Zsolttal és Nagy Ádámmal, hogy a mieink a szerbek ellen már úgy játszottak, ahogy elvárjuk tőlük.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelektojás

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.