Kitört a szerb–magyar kommentháború a magyar pólósok nyilatkozata miatt

– Ahogy mi mondjuk: ma tényleg árnyékban harcoltunk. Azért 19 kiállítást kaptunk úgy, hogy volt olyan, amikor 13-6-ra álltunk (a kiállításoknál – a szerk.) a mérkőzés döntő fázisában. Valamennyire, 19-13-ra kiegyenlítődött a végére, de a kontrafaultokkal, mindennel ez hazai pálya volt! – Varga Zsolt szövetségi kapitány nem tett lakatot a szájára, tőle szokatlanul erős szavakkal illette a Szerbia–Magyarország meccs Margeta (szlovén), Svarc (izraeli) játékvezető párosát a 15-14-es vereség után. Két magyar játékos, Manhercz Krisztián és Nagy Ádám hasonló véleményen volt, sőt utóbbi még rátett egy lapáttal Varga Zsolt nyilatkozatára.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória

– bökte ki Nagy Ádám. Azzal a plusz kettővel, amivel a szerbek többen voltak, persze a két játékvezetőre célzott.

Nagy Ádám szavai robbantották ki a kommentháborút

A szavait a Waterpolo 360 Facebook-oldalt is megihlették, amely posztolta a magyar játékos mondandóját.

Ezek után szokatlanul nagy számú és heves kommentcsata robbant ki, alapvetően természetesen a már különben is feltüzelt magyar és a szerb szimpatizánsok között, de néhány pártatlan vízilabda-rajongó is megfogalmazta a véleményét.

Íme, néhány gyöngyszem:

Varga Attila: „Csak a szokásos... A bírók megint a hazai csapatnak fújtak. Undorító. Hajrá Magyarország!”

Vladimir Csirica: „Győzelem után soha senki ne panaszkodjon. A játékvezetés kommentálása minden sportágban a legvisszataszítóbb dolog, nem több, mint alibi a vereségre. Ehelyett viselkedj sportemberhez méltóan, tanulj a hibáidból, és nőj fel a feladathoz!”

Milan Markovics: „Soha ne hagyd, hogy a meccs a játékvezetők kezében legyen! Nagy különbséggel nyerj, vagy menj haza! Az összes nemzet közül Magyarországnak kellene a legutolsónak lennie, amely panaszkodik… Hajrá, Szerbia!”

Djordje Sztefanovics: „A LEN-t magyarok irányítják, az új szabályokat egyik napról a másikra, magyar nyomásra fogadják el. Tegnap még csak szorossá sem tudták tenni a meccset!”

Varga-Umbrich Károly: „Nem baj, legközelebb a döntőben találkozunk és ismerjük a szabályt: ha valakik kétszer összekerulnek egy bajnokságon, akkor a második eredmény az első fordítottja.”

Szerb–magyar ismétlés a döntőben?

Induljunk ki az utolsóként idézett kommentből! Szerbia és Magyarország a döntőben – de csak ott –valóban ismét összetalálkozhat. A szerbek útja könnyebbnek ígérkezik odáig, a magyar válogatottnak kedden először is Spanyolországot kellene legyőzni a legjobb négy közé jutásért. Nehéz feladat lesz, de abban is egyetérthetünk Varga Zsolttal és Nagy Ádámmal, hogy a mieink a szerbek ellen már úgy játszottak, ahogy elvárjuk tőlük.