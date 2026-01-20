A bűnbak kikerült a Real Madrid keretéből, Arbeloa szerint őt ne nézzék hülyének

A Real Madrid Kylian Mbappé korábbi klubját, az AS Monaco együttesét fogadja kedden 21 órától a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A két csapat eddig egyszer csapott össze az UEFA égisze alatt: a 2003/04-es BL negyeddöntőjében a Real 4-2-re nyert otthon, majd a visszavágón 3-1-re a Monaco győzött, amely így idegenben lőtt több góllal továbbjutott. A királyi gárda kispadján a múlt hét eleje óta új vezetőedző ül: Álvaro Arbeloa egy kupavereség és egy bajnoki győzelem után a harmadik mérkőzésén már a BL-ben bizonyíthat – Brahim Díaz távollétében. A szombati, Levante elleni hazai győzelemnél Vinícius Júniort is kifütyülték a madridi szurkolók, később erre a brazil játékos reagált, de a hétfői sajtótájékoztatón Mbappé, majd Arbeloa is arra kérte a drukkereket, hogy inkább sportszerűen biztassák a teljes csapatot.

A Real Madrid játékosa, Brahim Díaz először hagy ki az idényben BL-mérkőzést, Álvaro Arbeloa róla mégsem beszélt. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Álvaro Arbeloa üzent a Viníciust is kifütyülőknek

– Tisztelem a Santiago Bernabéu Stadion közönségét, szabad véleménynyilvánítás van, de úgy gondolom, hogy a kifütyülés gyengíti a Real Madridot. Tudom, hogy zajlanak olyan kampányok, melyeknek pont ez a célja, és azt is tudom, kik állnak emögött. Engem ne nézzenek hülyének! – nyilatkozta Arbeloa a kifütyülésről, utalva Florentino Pérez klubelnök ellendrukkereire is. A tréner emellett külön kitért Viníciusra is.

Neki is szüksége van a Bernabéura ahhoz, hogy a legjobb formáját mutassa.

Szenvedélyes játékos, aki szívvel-lélekkel játszik, és ezt a játéka is visszatükrözi. Imádja a Real Madridot, a szurkolókat, azt szeretné, ha a közönség is mögötte állna. Edzőként én is azt kívánom, hogy a Bernabéu támogassa a csapat összes játékosát – mondta a vezetőedző, akinek a véleményével teljesen egyetértett a sajtótájékoztatón a játékosokat képviselő Mbappé is.

Brahim Díaz kimaradt a Real Madrid BL-keretéből

Noha Brahim Díazra nem tért ki, Arbeloa úgy döntött, hogy a marokkói játékos nem kerül be a Monaco elleni BL-keretbe. Ennek oka az is lehet, hogy vasárnap este még az Afrikai Nemzetek Kupája-döntőben lépett pályára Szenegál ellen, és ott a rendes játékidő ráadásában kihagyott panenkás tizenegyese után, hosszabbítást követően vereséget szenvedett a válogatottjával. A spanyol származású szélső az idény eddigi összes BL-mérkőzésén pályára lépett, a vasárnap történtek után viszont hazájában bűnbak lett, és kedden még nem tud bizonyítani.