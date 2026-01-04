Az idegenbeli vereség után szurkolók támadtak rá a csapatot szállító buszra

A bajnokságban 2025. november 21-én nyert utoljára az együttes, amely három döntetlen mellett a második vereségét szenvedte el szombaton. A Valencia a Celta Vigo otthonában kétgólos hátrányban még szépített, ám végül 4-1-re kikapott, és ötmeccses nyeretlensége miatt már csak a 17. pozíciót foglalja el a húszcsapatos tabellán, melyet a szombaton az Espanyolt legyőző Barcelona vezet. Az egyik hátrébb rangsorolt rivális vasárnap előzhet, így a valenciaiak akár kieső helyre is süllyedhetnek a 18. forduló végére.

Luis Rioja és csapata, a Valencia ötödik mérkőzésén maradt nyeretlen (Fotó: NurPhoto/David Aliaga)

A Valencia elítéli az erőszakot

A Vigóban kapott pofon után betelt a pohár a legutóbb 2004-ben spanyol bajnok Valencia szurkolóinál, egy csoportjuk legalábbis a repülőtéren várta a delegáció hazaérkezését. A kilátogatók nem csak a jelenlétükkel tüntettek, közülük néhányan betörték a csapatot szállító busz egyik ablakát.

A Valencia CF megérti a szurkolók csalódottságát a csapat legutóbbi eredményei miatt, ugyanakkor mélységesen sajnálja a repülőtéri incidenst. Az ilyen erőszakos cselekmények sérülést okozhattak volna a játékosoknak vagy az edzői stáb tagjainak. A klub határozottan elítéli az erőszak minden formáját

– kommentálta a történteket a valenciaiak hivatalos X-oldala, ahol fotó is látható a megrongált felületről.

El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús… pic.twitter.com/EDqTFwb4Xw — Valencia CF (@valenciacf) January 3, 2026

A Valencia legközelebb január 10-én, hazai pályán szerepel majd a spanyol bajnokságban, amelynek 19. játéknapján az Elche lesz az ellenfél. Ez a rivális a középmezőnyben helyezkedik el.