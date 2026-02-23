Vajon mit forral Robbie Keane? Bognár György elengedte az idényt, nem segít a Fradinak

A Ferencváros helyzete önmagában sem egyszerű, ám az ETO 4-3-as paksi sikere tovább növelte a tétet. A győriek hatpontos előnye azt jelenti, hogy a Fradi nem hibázhat az MTK ellen, miközben Robbie Keane most aztán tényleg nem teheti meg, hogy „csak a következő mérkőzésre koncentráljon”, hiszen csütörtökön 2-1-es hátrányból kellene kivívni a továbbjutást a Ludogorec ellen az Európa-ligában. A kérdés adott…

Osváth Attila edzés közben. Robbie Keane is utalt rá, az MTK ellen előtérbe kerülnek a Fradi magyar játékosai. Forrás: Fradi.hu/Molnár Ádám

Mit lép a kettős terhelésre Robbie Keane?

Az ír vezetőedzőnek egyszerre kell frissítenie és eredményesnek maradnia. A Ludogorec elleni idegenbeli vereség után a továbbjutás kiharcolása csúcsteljesítményt kíván, de a bajnokságban sem engedhet ki a csapat, hiszen minden elveszített pont tovább növelheti a távolságot az éllovastól. A rotáció tehát nem választás, hanem szükségszerűség.

– Fel kellett készülnünk erre az időszakra, hiszen a hétfői bajnoki után nagyon hamar, már csütörtökön jön a következő mérkőzésünk. Változtatások biztosan lesznek a csapatban a legutóbbi, Ludogorec elleni találkozóhoz képest, már csak a szabályok miatt is, de a legfontosabb, hogy mindenki friss legyen és készen álljon – kezdte nyilatkozatát a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane.

Az FTC mestere jól emlékszik a két csapat legutóbbi bajnokijára: november 1-jén a Ferencváros Stefan Gartenmann, Szalai Gábor, Varga Barnabás és Nagy Barnabás góljával 4-1-re győzte le az MTK-t. A papírforma azonban most keveset ér, hiszen derbiről van szó, ráadásul a Fradi az előző fordulóban vereséget szenvedett.

Még mindig a ZTE–Fradi ítéletei

– Jól ismerjük az ellenfelet, sosem könnyű ellene játszani, hiszen egy helyi derbiről beszélhetünk. Akárhányszor az MTK ellen szerepelünk, a rivális jó csapat benyomását kelti, amely szeretne jó focit játszani.

Az előző fordulóban vereséget szenvedtünk, noha szerintem Zalaegerszegen a piros lap és az ellenünk megítélt tizenegyes is nevetséges volt.

Összességében fel kellett volna állnunk ebből is, hiszen húsz percen át briliánsan játszottunk. Javítanunk kell, de készen állunk – fogalmazott Robbie Keane, aki sokadszorra is felemlegette a ZTE elleni meccs vitatható döntéseit.