Vajon mit forral Robbie Keane? Bognár György elengedte az idényt, nem segít a Fradinak

A Ferencváros hétfő este az MTK vendége lesz az NB I 23. fordulójának zárómérkőzésén, és nem hibázhat, hiszen a Paks elleni győzelmével az ETO hat pontra növelte előnyét az élen. A Fradira egy hét alatt három tétmeccs vár: az MTK után csütörtökön a Ludogorec elleni visszavágó az Európa-ligában, vasárnap ismét bajnoki, ezúttal a Kazincbarcika ellen. Robbie Keane a rotáció kényszeréről beszélt és továbbra sem tudja elengedni a ZTE elleni, erősen vitatható bírói ítéleteket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 6:59
Robbie Keane nincs könnyű helyzetben Forrás: Fradi.hu
A Ferencváros helyzete önmagában sem egyszerű, ám az ETO 4-3-as paksi sikere tovább növelte a tétet. A győriek hatpontos előnye azt jelenti, hogy a Fradi nem hibázhat az MTK ellen, miközben Robbie Keane most aztán tényleg nem teheti meg, hogy „csak a következő mérkőzésre koncentráljon”, hiszen csütörtökön 2-1-es hátrányból kellene kivívni a továbbjutást a Ludogorec ellen az Európa-ligában. A kérdés adott…

Osváth Attila edzés közben. Robbie Keane is utalt rá, az MTK ellen előtérbe kerülnek a Fradi magyar játékosai
Osváth Attila edzés közben. Robbie Keane is utalt rá, az MTK ellen előtérbe kerülnek a Fradi magyar játékosai. Forrás: Fradi.hu/Molnár Ádám

Mit lép a kettős terhelésre Robbie Keane?

Az ír vezetőedzőnek egyszerre kell frissítenie és eredményesnek maradnia. A Ludogorec elleni idegenbeli vereség után a továbbjutás kiharcolása csúcsteljesítményt kíván, de a bajnokságban sem engedhet ki a csapat, hiszen minden elveszített pont tovább növelheti a távolságot az éllovastól. A rotáció tehát nem választás, hanem szükségszerűség.

– Fel kellett készülnünk erre az időszakra, hiszen a hétfői bajnoki után nagyon hamar, már csütörtökön jön a következő mérkőzésünk. Változtatások biztosan lesznek a csapatban a legutóbbi, Ludogorec elleni találkozóhoz képest, már csak a szabályok miatt is, de a legfontosabb, hogy mindenki friss legyen és készen álljon – kezdte nyilatkozatát a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane.

Az FTC mestere jól emlékszik a két csapat legutóbbi bajnokijára: november 1-jén a Ferencváros Stefan Gartenmann, Szalai Gábor, Varga Barnabás és Nagy Barnabás góljával 4-1-re győzte le az MTK-t. A papírforma azonban most keveset ér, hiszen derbiről van szó, ráadásul a Fradi az előző fordulóban vereséget szenvedett.

Még mindig a ZTE–Fradi ítéletei

– Jól ismerjük az ellenfelet, sosem könnyű ellene játszani, hiszen egy helyi derbiről beszélhetünk. Akárhányszor az MTK ellen szerepelünk, a rivális jó csapat benyomását kelti, amely szeretne jó focit játszani.

Az előző fordulóban vereséget szenvedtünk, noha szerintem Zalaegerszegen a piros lap és az ellenünk megítélt tizenegyes is nevetséges volt.

Összességében fel kellett volna állnunk ebből is, hiszen húsz percen át briliánsan játszottunk. Javítanunk kell, de készen állunk – fogalmazott Robbie Keane, aki sokadszorra is felemlegette a ZTE elleni meccs vitatható döntéseit.

Mit mondott Bognár György és Borbély Balázs?

Bognár György, a Paks vezetőedzője az ETO elleni vereség után arról beszélt, hogy szakmai problémákkal küzdenek, menet közben alakul a keret, és próbálják beépíteni az új játékosokat. Úgy fogalmazott: következetesen kell tovább dolgozniuk, „aztán előbb-utóbb majd mi is nyerünk”, ami 

arra utal, letett arról, hogy a Paks idén is versenyben legyen a bajnoki címért, sőt a dobogó is elúszni látszik.

Borbély Balázs, az ETO trénere a jelentős előny dacára visszafogottan értékelt, kiemelte, Pakson nem könnyű nyerni, s minden megszerzett pontnak óriási súlya van a kiegyenlített NB I-ben. A győriek nem álmodoznak, de számolnak – és egyelőre hat ponttal a Ferencváros előtt állnak.

Labdarúgó NB I, 23. forduló:

szombat

Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 2-2 (1-2), Nyíregyháza, 4355 néző, jv.: Hanyecz, gólszerzők: Kovács M. (21.), Dreskovic (59.), illetve Bíró (28.), Jovicic (33.)

Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia, Miskolc 0-2 (0-2), Miskolc, 200 néző, jv.: Karakó, gólszerzők: Golla (5.), Lukács (40.)

Újpest–Diósgyőri VTK 2-1 (2-0), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Vlijter (20.), Gradisar (22.), illetve Croizet (88. – 11-esből)

vasárnap

Zalaegerszegi TE–Debreceni VSC 1-1 (1-0), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, jv.: Zirkelbach, gólszerzők: Peraza (24.), illetve Guerrero (64.)

Paksi FC–ETO FC 3-4 (1-3), Paks, Paksi FC Stadion, jv.: Antal, gólszerzők: Tóth (42.), Balogh (78.), Ádám (85.)  illetve Schön (20., 32.), Vitális (25.), Csinger (73.)

hétfő

MTK Budapest–Ferencvárosi TC 20.00 (M4 Sport)

A tabella állása itt tekinthető meg.


 

