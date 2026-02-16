Videón Gulácsi Péter sérülése, amely után a kapus állapotáról kérdezték a lipcsei edzőt

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig a két magyar játékossal a kezdőcsapatban állt fel a VfL Wolfsburg elleni hazai Bundesliga-mérkőzésen, ám a magyar kapus Christian Eriksen egyik fölément lövése után rosszul érkezett a földre a vetődés után, így már 28 perc után cserét kért a sérülés miatt. Az Orbán által végigjátszott találkozó második félideje aztán négy gólt is hozott, az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi helyére beállt belga Maarten Vandevoordt a vendégek első két, kaput eltaláló lövését nem tudta védeni, és végül 2-2-vel zártak a felek. A lipcseiek három vereség után szereztek pontot odahaza a német bajnokságban, és jelenleg az ötödikek a tabellán, míg a sérült Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg a 15. helyen áll.

Gulácsi Péter (jobbra) a térdsérülése miatt cserét kért az RB Leipzig Wolfsburg elleni lipcsei Bundesliga-mérkőzésén. Fotó: AFP/Ronny Hartmann

A hét közben elveszített Német Kupa-mérkőzést a kispadon töltő Gulácsi Péter sérülése nagy aggodalmat okozott Lipcsében, pláne mert épp a közelmúltban hosszabbította meg a klub a szerződését további egy évvel.

A 35 éves kapus 2015 nyara óta erősíti a Leipzig együttesét, és ez idő alatt több komolyabb sérülést is szenvedett már, többek között a vasárnap fájlalt bal lába miatt is kellett kihagynia mérkőzéseket. Legsúlyosabban 2022 őszén sérült meg, akkor a jobb térdében történt keresztszalag-szakadás miatt majdnem egy évig nem léphetett pályára, legutóbb pedig tavaly tavasszal, agyrázkódás miatt kellett nélkülözni őt.

Gulácsi Péter sérüléséről az RB Leipzig edzője sem tudott sokat mondani

A magyar válogatottságot korábban lemondó Gulácsi a vasárnapi sérüléséig a jelenlegi Bundesliga-idényben minden játékpercet a pályán töltött, tíz bajnokin gólt sem kapott. Vezetőedzője, Ole Werner a Wolfsburg elleni találkozó után túl sok információt nem tudott közölni Gulácsiról, akire orvosi vizsgálatok várnak.

Ráesett a térdére, és nem érezte magát teljesen stabilnak. Most meg kell néznünk, milyen állapotban van

– mondta a tréner, azóta pedig a klub sem közölt hivatalos információt vagy diagnózist a sérülésről. Az Eriksen lövéséről, majd Gulácsi sérüléséről és lecseréléséről készült videót ide kattintva, az Arena4 Facebook-oldalán tekinthetik meg.