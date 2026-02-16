BundesligaGulácsi PéterRB Leipzigsérüléskapus

Videón Gulácsi Péter sérülése, amely után a kapus állapotáról kérdezték a lipcsei edzőt

A német labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén az RB Leipzig 2-2-es döntetlent játszott a vendég VfL Wolfsburggal. A lipcseiek magyar kapusa, Gulácsi Péter sérülést szenvedett, a lecserélése után edzőjét kérdezték az állapotáról.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 8:11
Gulácsi Péter állapota miatt aggódnak Lipcsében Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig a két magyar játékossal a kezdőcsapatban állt fel a VfL Wolfsburg elleni hazai Bundesliga-mérkőzésen, ám a magyar kapus Christian Eriksen egyik fölément lövése után rosszul érkezett a földre a vetődés után, így már 28 perc után cserét kért a sérülés miatt. Az Orbán által végigjátszott találkozó második félideje aztán négy gólt is hozott, az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi helyére beállt belga Maarten Vandevoordt a vendégek első két, kaput eltaláló lövését nem tudta védeni, és végül 2-2-vel zártak a felek. A lipcseiek három vereség után szereztek pontot odahaza a német bajnokságban, és jelenleg az ötödikek a tabellán, míg a sérült Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg a 15. helyen áll.

Gulácsi Péter (jobbra) a térdsérülése miatt cserét kért az RB Leipzig Wolfsburg elleni lipcsei Bundesliga-mérkőzésén
Gulácsi Péter (jobbra) a térdsérülése miatt cserét kért az RB Leipzig Wolfsburg elleni lipcsei Bundesliga-mérkőzésén. Fotó: AFP/Ronny Hartmann

A hét közben elveszített Német Kupa-mérkőzést a kispadon töltő Gulácsi Péter sérülése nagy aggodalmat okozott Lipcsében, pláne mert épp a közelmúltban hosszabbította meg a klub a szerződését további egy évvel.

A 35 éves kapus 2015 nyara óta erősíti a Leipzig együttesét, és ez idő alatt több komolyabb sérülést is szenvedett már, többek között a vasárnap fájlalt bal lába miatt is kellett kihagynia mérkőzéseket. Legsúlyosabban 2022 őszén sérült meg, akkor a jobb térdében történt keresztszalag-szakadás miatt majdnem egy évig nem léphetett pályára, legutóbb pedig tavaly tavasszal, agyrázkódás miatt kellett nélkülözni őt.

Gulácsi Péter sérüléséről az RB Leipzig edzője sem tudott sokat mondani

A magyar válogatottságot korábban lemondó Gulácsi a vasárnapi sérüléséig a jelenlegi Bundesliga-idényben minden játékpercet a pályán töltött, tíz bajnokin gólt sem kapott. Vezetőedzője, Ole Werner a Wolfsburg elleni találkozó után túl sok információt nem tudott közölni Gulácsiról, akire orvosi vizsgálatok várnak.

Ráesett a térdére, és nem érezte magát teljesen stabilnak. Most meg kell néznünk, milyen állapotban van

mondta a tréner, azóta pedig a klub sem közölt hivatalos információt vagy diagnózist a sérülésről. Az Eriksen lövéséről, majd Gulácsi sérüléséről és lecseréléséről készült videót ide kattintva, az Arena4 Facebook-oldalán tekinthetik meg.

A nemzetközi kupaporondon nem érdekelt, a Német Kupából már kiesett lipcseiek szombat este a tabellán második Borussia Dortmund ellen vívnak rangadót hazai pályán, és ha a dobogós helyekért akarnak küzdeni, aligha fér bele a vereség. Egyelőre nem tudni, hogy Gulácsi a pályán segítheti-e csapatát.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu