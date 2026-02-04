Varga BarnabásDanny MakkelieAEK Athén

Fegyelmi eljárás: nem marad következmények nélkül Varga Barnabásék botrányos bajnokija

Szürreális körülmények között ért véget a múlt hétvégi rangadó. Bár az AEK Athén Varga Barnabás góljával sokáig vezetett az Olimpiakosz ellen, a 106. percben büntetőből egyenlítettek a vendégek. A botrányok elkerülése érdekében nem görög bíró, hanem a holland Danny Makkelie vezette a rangadót, az őt kiosztó AEK-elnök ellen most fegyelmi eljárás indult. Varga Barnabásnak nem ez az első rossz élménye a játékvezetőről.

2026. 02. 04. 12:25
Az AEK Athén kezdőcsapatában nem volt ott Varga Barnabás, a gólt mégis ő szerezte az Olimpiakosz elleni, botrányos véget ért rangadón Fotó: X/AEK F.C.
Varga Barnabás számára majdnem tökéletesen alakult az első AEK Athén–Olimpiakosz rangadója. Az FTC-től télen a görög ligába szerződött magyar válogatott támadó ezen a meccsen szerezte meg első gólját az athéni klub színeiben, természetesen fejjel. Varga Barnabás találata kis híján győztes gól lett, aztán jött a 106. perc, amikor a Danny Makkelie által VAR-vizsgálat után könnyű síppal befújt tizenegyesből az Olimpiakosz egyenlített.

Varga Barnabás és Danny Makkelie a 2024-es Eb-n: a magyar válogatott ellen sokkal elnézőbb volt a holland bíró, mint az AEK Athén védőjével szemben
Varga Barnabás és Danny Makkelie a 2024-es Eb-n: a magyar válogatott ellen sokkal elnézőbb volt a holland bíró, mint az AEK Athén védőjével szemben (Fotó: DPA/AFP/Marijan Murat)

Az AEK oldaláról többen teljesen kiborultak, különösen Mariosz Iliopulosz klubelnök, aki bűnhődhet.

Fegyelmi eljárás az AEK Athén elnöke ellen

Az Origo kiszúrta, hogy Görögországban fegyelmi eljárás indult Iliopulosz ellen, aki a játékvezető arcába üvöltött, ám a büntetést a meccs után adott nyilatkozata miatt kaphatja.

Vélhetően fizetnie kell majd a sportvezetőnek, de a büntetés aligha lesz hatással a bajnoki versenyfutásra. Az AEK Athén vezet, egy ponttal a PAOK és kettővel az Olimpiakosz előtt, de a két rivális egy meccsel kevesebbet játszott, mint Varga Barnabás csapata.

Varga Barnabás nem először járta meg Makkelie-vel

A magyar támadó sem zárhatta a szívébe Makkelie-t, akiről már a 2024-es Európa-bajnokságon is gyűjtött rossz emléket. Akkor Makkelie Willi Orbán ellökése felett szemet hunyt, és megadta a németek vezető gólját. Érdemes összehasonlítani az akkori esetet a mostani büntetővel...

 

