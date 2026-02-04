Fegyelmi eljárás: nem marad következmények nélkül Varga Barnabásék botrányos bajnokija

Varga Barnabás számára majdnem tökéletesen alakult az első AEK Athén–Olimpiakosz rangadója. Az FTC-től télen a görög ligába szerződött magyar válogatott támadó ezen a meccsen szerezte meg első gólját az athéni klub színeiben, természetesen fejjel. Varga Barnabás találata kis híján győztes gól lett, aztán jött a 106. perc, amikor a Danny Makkelie által VAR-vizsgálat után könnyű síppal befújt tizenegyesből az Olimpiakosz egyenlített.

Varga Barnabás és Danny Makkelie a 2024-es Eb-n: a magyar válogatott ellen sokkal elnézőbb volt a holland bíró, mint az AEK Athén védőjével szemben (Fotó: DPA/AFP/Marijan Murat)

Az AEK oldaláról többen teljesen kiborultak, különösen Mariosz Iliopulosz klubelnök, aki bűnhődhet.

Fegyelmi eljárás az AEK Athén elnöke ellen

Az Origo kiszúrta, hogy Görögországban fegyelmi eljárás indult Iliopulosz ellen, aki a játékvezető arcába üvöltött, ám a büntetést a meccs után adott nyilatkozata miatt kaphatja.