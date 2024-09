Bajkeverési kisokos

Jól visszaadja a mostani német közállapotokat, ahogyan az Apollo News helyi hírportál „jó tanácsokkal” látja el a kitoloncolás előtt álló migránsokat. A Handbook Germany (Kézikönyv Németországhoz) elnevezésű oldal például ötletek egész sorát szervírozza a döntéssel dacoló érintetteknek. (Az egyik ilyen a gyermekük eltűnésének eljátszása – egy ilyen családot ugyanis nem lehet kiutasítani.) Jogorvoslatra is buzdítanak: „Forduljon bírósághoz, vagy tegyen panaszt! A költségeket az állam fedezheti”. Tanácsadó központok és ügyvédek elérhetőségét is megadják. A legbizarrabb, amikor a kiutasítottaknak azt tanácsolják: akár fizikai formában is védekezzenek a repülőgépen; tegyék világossá, hogy nem saját akaratukból szállnak fel a gépre. (A késelést egyelőre nem említik.) Az állampolgárok pedig, ha ilyet látnak, „fejtsenek ki aktív ellenállást a migránsok támogatására”. Az oldal léte egyébként nem meglepő: számos bevándorláspárti egyesület buzdít a harcos tiltakozásra. A Handbook Germany több német közintézménytől kap támogatást, méghozzá a szövetségi parlament kezdeményezésére.

Idehaza pár éve a Magyar Helsinki Bizottság segített annak, aki érvénytelenül kívánt szavazni a bevándorlási kvótareferendumon: „1. Tépjük le a szavazás helyét, és úgy dobjuk be a szavazólapot. 2. Satírozzuk tele a lapot ott, ahova az x-et kellene tenni. 3. Rajzoljunk, írjunk mindkét körbe pontosan, szépen egymást metsző vonalakat… Stb.” Mindezt természetesen csak úgy, barátilag, a politikától szigorúan elhatárolódva javasolta a demokrácia fölött őrködő, világnézetileg semleges testület. És nem szakadt rájuk az égbolt.