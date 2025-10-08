Nem adták fel

Bár az elmúlt napokban kiestek a ritmusból az ellenzék zsoltibácsizós fekáliamixerei, a csökönyösebbek az Országgyűlés hétfői ülésén is tovább erőlködtek. A DK-s Arató Gergely például azzal állt elő, hogy a kormány addig fogja folytatni a hazudozást a Szőlő utcai ügyben, míg ki nem derül, egy jobboldali politikus is érintett az ügyben. (Ez attól igazán érdekes, mert Arató pár napja már elismerte, mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot.) Rétvári Bence belügyi államtitkár gyorsan helyre tette a harciasan hörgő-szuszogó honatyát, mondván, ő bocsánatkérést várt volna a párttól azok után, hogy legfőbb tanújukról kiderült, civilben egy önjelölt próféta, aki azt hirdeti, képes visszanöveszteni az emberi agyat. (Lenne munkája arrafelé – P. Gy.) A párt másik szellemóriása, Barkóczi Balázs is szólásra emelkedett, neki az volt a bánata, hogy két hete tették fel a kérdést, kicsoda „Zsolti bácsi”, de válasz helyett a kormánypártok csak „mellébeszélnek, ködösítenek, fenyegetőznek”.

Jut eszembe, a sérülékeny fiatalságért olyannyira elkötelezett Demokratikus Koalíció sem az első, sem a második gyermekvédelmi törvényt nem támogatta. Fáziskésésben lehetnek.

Nem akart kimaradni a kormánymószerolásból a hétvégén még a pécsi prájdon riszáló Tordai Bence sem; ő arról érdeklődött, mikor mond le Fülöp Attila gyermekvédelemért felelős államtitkár. Ez természetesen csupán gyengécske kampányerőlködés volt a tenyérbe mászó zugvilla-tulajdonos részéről, aki tavasszal indulni kíván a választáson – az államtitkár körzetében.

(Folytatnám, csak kifogytam a terjedelemből.)