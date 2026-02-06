Egy erkölcscsősz

Egész sor izgalmas és időszerű kérdést kapott a Klikk TV műsorvezetőjétől minapi vendége, Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész: Milyen ügyészi változások lennének szükségesek egy új politikai korszakban? Milyen ma a magyar igazságszolgáltatás állapota? Szakmai és erkölcsi szempontból nézve hogyan működik ma az ügyészség? Helyszűke és egyebek (főképp az „egyebek”) miatt engem az utóbbira adott válasz érdekelt. Ihász Sándor szerint úgy képzeljük el a magyar ügyészséget, mint egy olyan repülőt, amit nem a pilóta vezet, hanem – fejhallgatóján keresztül – az irányítótorony. Nulla autonómia, nulla felelősség, kívülről vezéreltség. Egy szó, mint száz, katasztrofális az egész ügyészség.

Szakmai felelősségről és erkölcsi kérdésekről szavalt az az obsitos fellebbviteli főügyész, akit két esztendeje hivatali visszaélés miatt jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Fővárosi Törvényszék. Bravó! Ismeretes, Ihász Sándor 2017 októberében az irodájában átvette a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos beszélgetésekről készült hangfelvételek leiratát barátjától, az azóta börtönéveit töltő Gyárfás Tamás médiavállalkozótól; ezeket azonban a most erkölcsről szavaló Ihász – a törvényben előírt ügyészi kötelességével szemben – nem adta át a nyomozó hatóságnak, ehelyett hivatali szobájában tárolta, ami súlyos hivatali visszaélés. „Nem ismerte fel”, hogy a leiratban olyan új bizonyítékok is szerepeltek, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak az emberölés felbujtójának azonosításához.

Kis színes. Ihász 2020 szeptemberében a DK-frakció igazságügyi szakértőjének szegődött. Van kérdés?