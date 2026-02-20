idezojelek
Tollhegyen

Egy kéretlen prókátor

Eörsi egyetért azzal az elvadult, durván személyeskedő, a diplomáciá­ban szokatlan ukrán stílussal is, ahogyan Zelenszkijék beszélnek hazánkról.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
eörsi mátyásukrajnamagyarországszdsz 2026. 02. 20. 4:59
0

„A párt egyik legkellemetlenebb modorú, kifejezetten arrogáns, ráadásul saját eszmetársait is rendszeresen hátba támadó, belső körben megbízhatatlannak tartó politikusa volt. Mindig ódzkodott a magyar nemzeti ügyek képviseletétől, ideje jó részét karrierépítéssel töltötte” – írta Eörsi Mátyásról 2010-ben egykori felettese, az SZDSZ utolsó elnöke, Retkes Attila. Sokat azóta sem változott a tenyérbe mászó politikus, aki 2012 óta a DK színeiben kelt undort a gerinces emberekben. (Korábban az ÁVH-nál elhíresült Bauer Körmös Miklóssal futtatott közös ügyvédi irodát.)

Eörsi Mátyás minap a Kyiv Post ukrán portálba írt hosszú véleménycikket. A történelmi csúsztatásoktól hemzsegő írás a nyugalom megzavarására alkalmas: „Magyarok millióinak nevében bocsánatot kérek Ukrajna népétől a magyar miniszterelnök viselkedéséért. (…) Létezik egy másik Magyarország is, egy olyan Magyarország, amely pontosan tudja, kik a gyilkosok és kik az áldozatok ebben a háborúban.” Eörsi szerint Orbán Viktor ahelyett, hogy felidézné nemzeti történelmünk egyik legsötétebb fejezetét és mindent megtenne Ukrajna – „a mai Euró­pa védőbástyája” – megsegítéséért, épp az ellenkezőjét teszi. (Eörsi egyetért azzal az elvadult, durván személyeskedő, a diplomáciá­ban szokatlan ukrán stílussal is, ahogyan Zelenszkijék beszélnek hazánkról.) „Ha Ukrajna elesik, Putyin tovább fog menni – szavalja a látnok. – Tud bárki egyetlen meggyőző érvet mondani arra, miért elégedne meg Putyin pusztán Ukrajna legyőzésével?”

Gagyog s ragyog. A fölhevült kommentek egyikét sem bírná el a nyomdafesték.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekidegennyelv

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Márki-Zay Péter hátba szúrta Magyar Pétert, erre senki sem számított

Csépányi Balázs avatarja

Ebből balhé lesz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu