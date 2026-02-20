Egy kéretlen prókátor

„A párt egyik legkellemetlenebb modorú, kifejezetten arrogáns, ráadásul saját eszmetársait is rendszeresen hátba támadó, belső körben megbízhatatlannak tartó politikusa volt. Mindig ódzkodott a magyar nemzeti ügyek képviseletétől, ideje jó részét karrierépítéssel töltötte” – írta Eörsi Mátyásról 2010-ben egykori felettese, az SZDSZ utolsó elnöke, Retkes Attila. Sokat azóta sem változott a tenyérbe mászó politikus, aki 2012 óta a DK színeiben kelt undort a gerinces emberekben. (Korábban az ÁVH-nál elhíresült Bauer Körmös Miklóssal futtatott közös ügyvédi irodát.)

Eörsi Mátyás minap a Kyiv Post ukrán portálba írt hosszú véleménycikket. A történelmi csúsztatásoktól hemzsegő írás a nyugalom megzavarására alkalmas: „Magyarok millióinak nevében bocsánatot kérek Ukrajna népétől a magyar miniszterelnök viselkedéséért. (…) Létezik egy másik Magyarország is, egy olyan Magyarország, amely pontosan tudja, kik a gyilkosok és kik az áldozatok ebben a háborúban.” Eörsi szerint Orbán Viktor ahelyett, hogy felidézné nemzeti történelmünk egyik legsötétebb fejezetét és mindent megtenne Ukrajna – „a mai Euró­pa védőbástyája” – megsegítéséért, épp az ellenkezőjét teszi. (Eörsi egyetért azzal az elvadult, durván személyeskedő, a diplomáciá­ban szokatlan ukrán stílussal is, ahogyan Zelenszkijék beszélnek hazánkról.) „Ha Ukrajna elesik, Putyin tovább fog menni – szavalja a látnok. – Tud bárki egyetlen meggyőző érvet mondani arra, miért elégedne meg Putyin pusztán Ukrajna legyőzésével?”

Gagyog s ragyog. A fölhevült kommentek egyikét sem bírná el a nyomdafesték.