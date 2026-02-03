A végítélet órája négy másodperccel került közelebb az éjfélhez, a globális katasztrófához

A végítélet órája e riasztóan közeli mutatóállását az Atomtudósok Tudományos és Biztonsági Tanácsa által közzétett nyilatkozat szerint az indokolja, hogy az emberiség továbbra is a civilizációt és a földi fajokat fenyegető katasztrófákkal néz szembe, kiemelten a nukleáris vészhelyzetek, a klímaváltozás következményeinek nem megfelelő kezelése és az elhamarkodottan, meggondolatlanul bevezetett mesterséges intelligencia miatt.

A végítélet órája még sohasem állt ennyire közel az éjfélhez. Fotó: ABC7

A végítélet órája nyolc évtizede figyelmeztet a globális katasztrófa veszélyére

A végítélet órájának prognózisait elkészítő nonprofit szervezetet, az Atomtudósok Tudományos és Biztonsági Tanácsát az amerikai atomprogramban, a Manhattan-projektben részt vett tudósok hívták életre 1945-ben, akik kezdeményezésükkel a nukleáris háború veszélyére akarták felhívni a világközvélemény figyelmét, azt is nyomatékosan hangsúlyozva, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az emberiséget fenyegető nukleáris katasztrófa elkerülése érdekében.

A program a nukleáris fegyverkezés és háború veszélyeire akarta felhívni a világközvélemény figyelmét. Forrás: YouTube

„A jelenlegi pályánk fenntarthatatlan. A nemzeti vezetőknek – különösen az Egyesült Államok, Oroszország és Kína vezetőinek – meghatározó szerepet kell vállalniuk abban, hogy megtalálják a szakadék széléről elvezető utat” – írja a szervezet a legfrissebb közleményében, amit a Live Science tudományos hírportál idéz. A tanács szerint a sürgősség igénye akkor jelentkezik, amikor a nukleáris nagyhatalmak világszerte elkezdenek kacérkodni az eszkaláció gondolatával. „A nagyhatalmak közötti verseny teljes értékű fegyverkezési versennyé vált, amint azt a nukleáris robbanófejek és platformok számának növekedése Kínában, valamint a nukleáris hordozórendszerek modernizációja az Egyesült Államokban, Oroszországban és Kínában is bizonyítja” – írták a tudósok. A jelentés ezzel összefüggésben a katonai nagyhatalmak nemzetközi együttműködésének hiányát is elítéli a nukleáris leszerelés terén.

Tudósok csoportja a Chicagói Egyetem épülete előtt, a végítélet órájának 1947-ben történt első beállításakor. Az alsó sor bal szélén Enrico Fermi Nobel-díjas magfizikus látható, jobbról a második pedig Szilárd Leó. Forrás: UChicago News

„Amikor ezt a nyilatkozatot közzétesszük, az Egyesült Államok és Oroszország által telepített stratégiai nukleáris fegyverek számát korlátozó legutóbbi megállapodás, az Új START a lejáratához közeledik, ez pedig véget vet a világ két legnagyobb nukleáris hatalma közötti nukleáris verseny korlátozására irányuló közel hatvanéves erőfeszítéseknek” – hangsúlyozza a szervezet. „Ezenkívül az amerikai kormányzat fontolóra veheti a nukleáris robbanóanyagok tesztelésének újraindítását is, ami tovább gyorsítja a megújult nukleáris fegyverkezési versenyt” – írják az atomtudósok. Mindez pedig a rohamosan eszkalálódó konfliktusok idején történik, ami szintén komoly aggodalomra adhat okot.