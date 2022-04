Idén is erős lehet a gazdasági növekedés

A leszűrhető jó hír jelenleg az, hogy a magyar gazdaságot hidegen hagyják a külső környezet problémái, és bár messze van még az év vége, egy kis szerencsével meglepetést is láthatunk az idei növekedési adatokban. Egyelőre semmi jele a növekedés lassulásának, az első kéthavi adatok szerint a tavalyi utolsó negyedévhez képest érdemben gyorsulhatott a magyar gazdaság kibocsátása. Tegyük hozzá persze, hogy márciusról még nincsenek statisztikai adatok, és az év vége is nagyon messze van, 2022 elején azonban még nyoma sem volt a kilátások bárminemű romlásának. Emlékezzünk arra is, hogy a tavalyi utolsó három hónap is bivalyerős volt, a GDP akkor 7,1 százalékkal bővült, és ehhez a dinamikus időszakhoz képest gyorsult a termelési volumen az ágazatok többségében. Mindezek alapján pedig az első negyedévben szép számot – akár nyolc százalékot is – produkálhatott a növekedési ütem (ez május közepén derül ki). Amennyiben ténylegesen ilyen erős volt az első negyedév, akkor ötszázalékos bővülési kilátásunk is lehet 2022 egészére.

Gyakorlatilag ömlik a külföldi működőtőke a gazdaságba, a nagyobb piaci szereplők egymás után jelentik be újabb fejlesztéseiket, miként a fogyasztás is lendületesen növekszik az első két hónapban kifizetett 1200 milliárdos jövedelmi transzfernek – szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, fegyverpénz – köszönhetően. Közben a kockázatokra is figyelni kell: Magyarországnak külgazdasági értelemben hatalmas a kitettsége, így aggodalomra ad okot a külső környezet romlása, például Németország recesszióba süllyedését sem lehet kizárni, ami rontja a magyar ipari termelés kilátásait.

Azzal sincs gond, hogy a kincstári optimizmust éppen a gazdaságpolitika döntéshozói nem osztják. A Magyar Nemzeti Bank erre az évre 2,5 és 4,5 százalék közötti bővülést jósolt márciusi inflációs jelentésében, és Varga Mihály pénzügyminiszter is jócskán lerontotta a tavaly év végén prognosztizált 5,9 százalékos ütemet: március végén a Figyelőnek adott interjúban három és négy százalék közé tette az idei növekedés mértékét.