A nemzeti kultúra korszaka

Kulturális lábnyomot hagyni

Egy évszázaddal a Klebelsberg-reform megkezdése után érdemes megbecsülni a politikai felépítményt előfeltételező szellemi alapokat. Annál is inkább, mert a 2010 és 2022 közötti Orbán-kormányok alatti kulturális beruházások minősége és mennyisége már most korszakszámba menő hosszú távú hatást rajzol föl. Politikai értelemben biztosan beszélhetünk korszakról, de hogy kulturális értelemben is korszak lesz-e a rendszerből, az az állami kultúrstratégia érvényesülése mellett a társadalom áthatásának sikerességén is múlik. Egy politikai rendszer maradandóságát belpolitikai stabilitása, működtetőinek állandósága és időtartamának hossza adja, viszont az általa hagyott kulturális lábnyom teszi felismerhetővé és emlékezetessé. Már csak ezért is igaz, hogy a kultúra nem a politika mellékhadszíntere, hanem stratégiai terület.

A szerző történész, publicista

Borítókép: Hazánk legnagyobb nemzeti lobogója a Citadellán 2022. március 15-én. Nemzeti ünnepünk alkalmából hazánk legnagyobb nemzeti lobogója ékesíti a megújuló Citadellát (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)