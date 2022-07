Akiken itt most röhögni lehet (sírva természetesen), azok azon európai országok vezetői, akik addig sezlonyforradalmárkodtak, amíg annyira szétembargózták magukat, hogy visszalökték a kontinenst az ipari forradalom korába. Korábban is voltak felejthetetlen ötleteik a válság kezelésére, amikkel derűs pillanatokat okoztak az oroszoknak, és itt a teljesség igénye nélkül elég, ha csupán a tagadhatatlanul egészséges hideg vizes zuhanyozásra, a sapkában tévézésre vagy a szellőztetett ruhákra gondolunk, de most eljött a cselekvés ideje, és miután megnyerték az öntérdenlövés váltóversenyét, úgy rúgták fenékbe bal belsővel a zöldmozgalmakat és a klímaváltozás elkerülésére tett erőfeszítéseket, hogy a fal adja a másikat.

Szegény Gréta pedig reggel éhgyomorra (ez az állapot is gyorsan terjed majd, amennyiben még sokáig szórakoznak velünk) azt olvashatta, hogy több más ország után Franciaország is újranyithatja nemrég bezárt széntüzelésű erőművét, miután az Északi Áramlat 1 elnevezésű vezetéken hetek óta akadozó orosz gázszállítás miatt június közepétől nem kapott gázt Németország felől, ráadásul az áramtermelésének 67 százalékát adó atomerőműveik egy részében esedékessé váltak a karbantartási munkálatok.

Csapás csapás hátán, csak szólok, hogy egyetlen lépésre vagyunk a Mad Max világától, a vidáman dodzsemező gazdagok hamarosan tologathatják a szintén pompás ötletnek tűnt villanyautóikat, de mindezt a végsőkig vagány francia vezetés még meg tudta fejelni azzal az ostobasággal, hogy az üzemeltetéshez nem használnak orosz szenet. Csodálatos gondolat, amit persze lehet arra alapozni, hogy a lengyeleknek viszont van doszt, ám amennyiben ők meg megtartják maguknak, akkor miután az utolsó vödör lignitet is belapátolták a kohóba, lehet majd nézegetni, ahogy a ruszkik szénné röhögik magukat, miközben eladják a cuccot az indiaiaknak.

Addig is az van most, hogy az uniós szankciók miatt előállt „technikai problémákra” hivatkozva a Gazprom vagy két hete nem küld naftát Lengyelországba, ahogy Bulgáriába, Finnországba és Hollandiába sem, a korábbi dózis felét kapja Ausztria és Olaszország, felkészül Szlovákia és Csehország. Válaszul Hollandia, Németország és Ausztria bejelentette, hogy reaktiválja a boldog békeidőkben bezárt szénerőműveit, csatlakozik Franciaország és Románia. Lesz itt mindjárt olyan jó levegő, mint egy hollywoodi disztópiában, pláne ha hozzátesszük, hogy a komplett Nyugat-Balkán eddig is úgy nézett ki, mint egy gigászi gőzmozdony.

Feltehetjük tehát a kérdést, hogy ha már a mindig pragmatikus (használjuk most ezt a kissé finomkodó kifejezést, és engedjük el a sokkal plasztikusabb hasonlatot az ukrán csecsemőkkel) Svájcban amúgy is virágzik az üzletmenet az orosz energiahordozók terén is, nem kellene befejezni ezt a pogóba hajló, önpusztító, álszent, a nyilvánosságnak szánt ugribugrit, még mielőtt végérvényesen bedőlne az egész kóceráj? Mert a baj csőstül jött eddig is, nem kéne a lószerszámot házhoz hívni, mert aztán tényleg eljön a történelem vége, és nem lesz, aki bekörmölje az utolsó könyvbe mindazok névsorát, akik felelősek voltak egy több ezer éves kultúra és civilizáció elpusztításáért. Mert amennyiben nem tűnne fel a haláltánc közepette, a komplett evolúció recseg-ropog, a majmok elkezdték hajigálni a fákról a tobzoskákat, és a világ kezd menthetetlenül átcsúszni a James Bond-filmekből szökött megalománok, multinacionális technoeszelősök, demenseket irányító ápolószemélyzetek, vallási tébolyodottak és bonvivánok kezei közé. Így aztán nem biztos, hogy momentán az emberiség legfontosabb feladatai közé tartozik a férfiak abortuszhoz való jogának kiteljesítése, különös tekintettel a három éven aluliakra. Belföldi használatra persze szódával elmegy ebben a nagy melegben, de különösen az európai történések pislákoló fényében a Putyin kutyatartási szokásait taglaló eszmefuttatás, megcifrázva egy kis jóízű pakskettőzéssel.

Borítókép: Greta Thunberg svéd klímaaktivista több ezer aktivistához és tüntetőhöz beszél a Fridays for Future felvonuláson az ENSZ klímaváltozási konferenciáján (COP26) Glasgow-ban, 2021. november 5-én (Fotó: EPA/Robert Perry)