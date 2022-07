Fradi–Slovan: békévé oldható futballháború

Másfelől viszont Szlovákia látványosan fejlődik. Adottságai miatt Pozsony ugyan sohasem vetekedhet Budapesttel, de ma már bizonyos tekintetben Budapestnél is fejlettebb infrastruktúrával rendelkező, élhető nagy város, lassacskán Bécs vetélytársa a régióban. Az ott élő emberek, ha nem is barátságosak, de nem is ellenségesek a magyarokkal, előzetes aggodalmunk – jaj, mi lesz a magyar rendszámú autónkkal Fradi-győzelem esetén – teljesen alaptalannak bizonyult.

A zsigeri ellenérzések dacára Magyarország és Szlovákia egymásra van utalva. Labdarúgásban is. Elegendő csupán a Dunaszerdahely csapatára gondolni.

Gesztusértékkel bír, ahogy a szlovák sajtó tálalta a Fradi-diadalát. Abszolút megszolgált, kiérdemelt sikerként. Itt a pillanat, hogy ezt viszonozzuk. Győztes pozícióból különben is könnyebb felülemelkedni a sérelmeken. Édes a győzelem, különösen, ha revansvágyat elégít ki, utálkozni azonban nincs értelme.

Abban talán kiegyezhetünk, hogy nem is annyira szar Szlovákia. Ha nem így nevezzük, végtére a mi hazánk is.

Borítókép: Megérkeznek a Fradi-drukkerek a pozsonyi vasútállomásra (Fotó: Mirkó István)