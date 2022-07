Hát ott van, Gázsikám!

Ettől azonban az tény marad, hogy a környezetvédelmi költségek, a zöldadók beépítése sokkal nagyobb társadalmi áldozatvállalást feltételez, és így nagyobb társadalmi ellenállásba ütközik, mint a fejlettebb és gazdagabb Nyugaton (bár amint a francia sárga mellényesek mozgalma mutatja, ott is nehezen megy a jövőt szolgáló, de a jelent terhelő árarányok elfogadtatása).

A kormánypolitika a maga felvilágosító, mozgósító eszközeivel, meggyőzéssel és az átmenettel járó feladatok anyagi támogatásával-ösztönzésével elősegítheti a korszerűbb és egyben fenntarthatóbb rezsimre való átállást. Ám a politika gondolhatja azt is, hogy nem érdemes vállalni az átmenettel járó népszerűtlenséget, vagy legalábbis jobb lassítani a nyugati normák átvételének folyamatát. Ez pedig a mi esetünk.

Ami választási fogásnak indult és valóban sikeresen bevált, fokozatosan bekerült a magyar iparpolitikába és általános gazdaságpolitikai gondolkodásba. Az első »rezsicsökkentést« a 2018-as választások előtt egy újabb követte, és a politikai rezsim öndefiníciójának lett része a rezsiharc.”

Nos, lefordítom: vannak a bátor nyugati kormányok, amelyek zöldek, és nem félnek meghozni a „zöldségért” (szép, új jövő) meghozandó áldozatokat, és vannak a gyáva közép-európai kormányok, amelyek helyette beleragadnak a rezsiharcba. Nos, ez önmagában egy hülyeség, de ha mindehhez hozzátesszük azt az apróságot, amit orosz–ukrán háborúnak nevezünk, akkor válik csak igazán nyilvánvalóvá ennek a halandzsának a tarthatatlansága.

Ugyanis ma azok a bátor nyugati kormányok, amelyek ráadásul haragoszöldek is egyben, újranyitják szénerőműveiket, egy hónapja még olyan harciasak voltak, mint egy hőscincér, ha az orosz gázról volt szó (majd azt is szankcionáljuk!), ma pedig azért hisztériáznak, mert Putyin elzárta azt a gázt, amit egy hónapja még nem akartak megvenni. Timmermans pedig egyenesen társadalmi zavargásokat és népfelkeléseket vizionál, a békés szellőztetések meg idilli teamécses-körbeülések helyett.

S el ne felejtsük ezt itt: „A komoly nyugat–kelet jövedelmi transzfer célja és értelme részben az, hogy az új tagországok anyagi segítséget kapjanak a közös teendők elvégzéséhez.”

Ez a komoly jövedelmi transzfer esetünkben azt jelenti, hogy Magyarország még mindig nem kapott egy büdös vasat sem a Covid után járó helyreállítási pénzekből, mert itt „nincsen jogállam”, itt „veszélyben vannak a zsidók”, és különben sem ettük meg a bablevesből a csipetkét. Meg az Orbán. De Weber azért ideröffent, hogy a gázunkat a biztonság kedvéért adjuk oda nekik.

Hiába no, nehéz szeretni ezt a Nyugatot, és nekem egyre kevesebb kedvem is van hozzá. De ez most mellékes, vissza BPÁ szédületes munkásságához: nevezett idén május 26-án beszaladt a Klubrádióba, ahol ellentmondást nem tűrő, hatalmas tudással kifejtette: „A rezsicsökkentés fenntartása 2022-ben, 2023-ban egyre abszurdabb ötletnek tűnik – véli Bod Péter Ákos.

A korábbi jegybankelnök a Klubrádiónak nyilatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy megváltoztak a körülmények, és a 2014-ben bevezetett, Európában egyedülálló jelenség egyre kevésbé tartható az infláció következtében egyre inkább elszabaduló költségek, különösen az energiaköltségek miatt.

Megjegyezte, a rezsicsökkentéssel remekül tudott a kormány kampányolni, de végső soron ennek költségeit is a költségvetésből kell kitermelni, magyarán az adófizetők semmivel sem fizetnek kevesebbet.”

Hát ez igazán pompás! Az emberek tehát valójában nem is fizetnek kevesebbet. Akkor viszont egyetlen kérdésünk maradt. Miért ment be most BPÁ a malackaarcúhoz a Magyar Hang című kiadványban, hogy ott kifejtse: „A rezsicsökkentés feloldása egy bomba.”

Ok, rendben van, de miért nem tetszik örülni ennek a bombának? Hát 2014 óta hallgatjuk éppen maguktól, hogy ennek semmi értelme, ez szemfényvesztés, ez gyávaság, miegyéb. Akkor most miért nincs önfeledt ujjongás, miszerint végre elszánta magát a kormány erre a bátor és racionális lépésre, amely után vége a gúzsbakötésnek, és szárnyalhat Magyarország?

Miért ez a kicsinyhitűség, ez a borongás? Hát most nem tüntetni kellene elvtársak, hanem rózsát szórni a lábaink elé, nem? Hát ott ván, Gázsikám!

Eh, mit... Folyton belesétálok ugyanabba a csapdába, vagyis racionális, értelmes, tisztességes embereknek gondolom ezeket. Pedig nem azok. És bőven elegendő elolvasni Megadja kolléga szösszenetét mindenféle ezeréves BPÁ-cikkek helyett: „Végül is Brüsszel szopottfejű hülyéinek (copyright Jeremy Irons, Die Hard 3.) minden ötlete megérte, hiszen megállították Putyint. Ja, nem.”

Igen. Minden erre vezethető vissza. A rezsicsökkentés részleges korlátozása is. Ami után a túlnyomó többség még mindig védve marad. Nem úgy, mint a bezzeg oly bátor Nyugaton…

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)