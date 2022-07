A szankciók nem működnek

A tények: az Oroszország elleni uniós szank­ciók Európa és benne Magyarország gazdaságát megroppantották, jobban fájnak nekünk, mint Oroszországnak, a szankciók hatására Európa és benne Magyarország gazdasága gyengül, az oroszok nem gyengültek, az orosz hadsereg folytatja az agressziót Ukrajna ellen.

Euró­pa és benne Magyarország elítéli az orosz agressziót, segíti Ukrajnát. Európa a szankciók hatására energiaválságba került, az energiaárak példátlan mértékben növekednek, ezzel összefüggésben infláció és gazdasági válság alakult ki.

Ebben a helyzetben Orbán Viktor ismét kimondta az igazságot: „Az Oroszországgal szembeni szankciók tönkretehetik az európai gazdaságot, ha nem vizsgálják felül vagy nem törlik el őket.”

Európa többi része ismét nem meri kimondani a tényeket, az álomvilág tovább tart. Sokan sokfélét álmodoznak, a jövőre vonatkozóan gyártanak futurisztikus energiaellátási terveket, de ezek nélkülözik az alapos mérnöki és gazdasági számításokat, és – amennyiben egyáltalán működnének – több éves megvalósítást feltételeznek.

Az ukrán külügyi szóvivő támadta a magyar álláspontot, szerinte a szankciós politika a jó irány és nyilatkozatában összemossa a háború alatt elkövetett orosz atrocitásokat a szankciókkal, olyan kontextusban, hogy a szankciók eltörlése nem követelhető akkor, amikor az oroszok gyerekeket ölnek.

Az ukránok fájdalma érthető, a magyar emberek összefogtak és együtt segítenek az ukrán menekülteknek, egyhangúlag állunk ki Ukrajna területi integritása mellett és az orosz agresszió ellen.

Ahogy Ukrajnának folyamatos pénzügyi segítségre van szüksége az állam működőképességének fenntartása érdekében, úgy az Európai Uniónak is szüksége van az orosz energiára a kontinens működőképességének fenntartása érdekében.

Akármilyen visszás is a helyzet, az elmúlt években az olcsóbb és elérhető orosz energia is hozzájárult az európai országok jó gazdasági teljesítményéhez, ami lehetővé teszi Ukrajna megsegítését. Orosz energia nélkül összeomlik Euró­pa gazdasága, de a politikai és társadalmi stabilitás is megrendült.

Társadalmi csoportok vonulnak utcára és kormányok buknak meg a rosszabbodó gazdasági helyzet miatt, és Euró­pa a szankciók okozta válság miatt végül nem lesz képes Ukrajna megsegítésére sem.

Joggal hivatkozik a külügyi szóvivő az ukrán népnek az erőszakkal szembeni védelemhez való jogára. A fő kérdés az, hogy jogi értelemben meddig terjed a védelemhez való jog. Egy nemzet védekezési jogát egy másik nemzettel szemben senki sem vitatja, de ott vannak a világ többi nemzetei, akik saját védekezési jogukat határozzák meg akár mindkét háborús féllel szemben.