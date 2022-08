Az Egyesült Államok nyakig benne van az ukrajnai földbizniszben

Az Egyesült Államok tehát nyakig benne van az ukrajnai bizniszben. Így már érthető, hogy Amerika balliberális vezetői – élükön Biden elnökkel – miért támogatják oly vehemensen Volodimir Zelenszkijt. Amerika kőkemény érdekeit védelmezik Ukrajnában. Most már az ukrán föld egyharmada is amerikai tulajdon, így az is érthető, hogy az ukrán elnök − ekkora hátszél birtokában − miért olyan magabiztos.

Az ukrán nép veszteségei félelmetesen nagyok, és nem csak az orosz katonai akciók miatt. Az orosz többségű Donbász és Luhanszk elveszett, hullanak a katonák, menekül a polgári lakosság, mára pedig az ukrán gazdák is elestek hazájuk termőföldjének jelentős részétől. Lehet, hogy bizonyos nézőpontból Zelenszkij nemzeti hős, de ha valóban az lenne, akkor nem engedte volna idegenek kezére adni az ukránok anyaföldjének egy részét. Itt-ott felerősödnek a Zelenszkij politikájával elégedetlen hangok, amelyek szerint Zelenszkij elnök makacs, szemellenzős politikája nem szolgálja Ukrajna nemzeti érdekeit, de ezeket a hangokat Zelenszkij kíméletlenül elhallgattatja.

Nekünk azonban − finoman szólva − erős kétségeink vannak ennek a politikának a helyességével és fenntarthatóságával kapcsolatban.

A szerző író, újságíró

Borítókép: falfestmény egy kijevi lakóház oldalán, a Madonna ábrázolás alapján készített „Szent Javelina” női alak, amely amerikai Javelin páncéltörő rakétarendszert tart a kezében (Fotó: EPA/Oleg Petrasyuk)