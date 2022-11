Nyelvében él a magyar

Az ember saját korának foglya, erre gondolok, amikor sorra veszem magamban, hogyan is állok a nyelvekkel. Az én történetem a tipikus, ötvenkét éves magyarországi polgár története: beszélek magyarul, angolul és egy kicsit oroszul. Ebben a mondatban benne is van a nemzedékem nyelvi rákfenéje, az, hogy amit nagyon kellett, nem intézményi segítséggel, csak magánszorgalommal sajátíthattuk el (mert angolul bizony nem az iskolában tanultunk meg). Oroszul persze oktattak minket, de minek, még a legjobb tanulók is elégségesek voltak, legalábbis az én osztályaimban.

Ideológiai megfelelésre és céltalan mesedélutánokra emlékszem a hajdani oroszórákról, értelmes, hasznos ismeretek helyett. Nem csoda, hogy az óra eleji létszámjelentésen kívül ma sem tud senki semmit, pedig a legtöbben nyolc évig is tanultunk oroszul.

Ezzel nagyjából véget is ért az idegen nyelvi kalandozásunk. Tudom, hogy megfelelő belső elszántsággal bármit elérhettünk volna, csak hát a helyzet mégiscsak az, hogy a nyolcvanas években nem utazhattunk, nem ismertünk külföldieket, nem léteztek jó nyelvtanulási módszerek. Így aztán a legfogékonyabb ­éveink elszálltak, később pedig elsodort minket a munka és a család, nem tanultunk meg egzotikus, de még közhasználatú nyelveket sem.

Aztán az ember könyvet ír, én például Rózsa Sándorról, és elhűlve tapasztalom, hogy a régi világban nem akadt ennyi ürügy a saját felmentésünkre. Mert a szegedi betyárvezér például – a perirat szerint – a magyar mellett németül és szerbül is beszélt. Ennek a ténynek annyiban van jelentősége, hogy egyébként Rózsa Sándor analfabéta volt, pusztán nőtt fel, csikósnak és tolvajnak állt, tehát a háromnyelvűség luxusát nem a nyelvkönyvek gondos tanulmányozásából merítette.