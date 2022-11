Szent Pál tanácsát Viktor Baloga is megfogadhatná

A trianoni szerződésben nincs olyan passzus, ami a magyar történelem felszámolását írná elő. A területeinket erővel elvehették, állampolgárainkat is adhattak új állampolgárságot, jóvátételre kötelezhettek, így jövőnket is megnehezíthették, de a múltunkat nem vették, nem is vehették volna el. Viktor Baloga mint elszabadult hajóágyú tör-zúz meggondolatlan szavaival, amelyek közül most csak egy kijelentésére akarok reagálni: „Magyarország összes emlékét ki kell törölni Kárpátaljáról.”

Nem tudom, hogy Baloga családja mióta él Kárpátalján, de ez a kijelentés, ha megvalósulna, az összes kárpátaljai ember múltját tüntetné el. Az ott élők tudják ezt.

A hírek arról szóltak, hogy a munkácsi turul eltávolítása a munkácsi ukránokat is felháborította, akik joggal érezhetik, hogy a vár az ő múltjuknak is része.

Kárpátalja egyébként a külön nyelven beszélő emberek összetartozásáról szól. Azon a vidéken nem tombolt az etnikai alapú gyűlölködés, legalábbis a lakosság köré­ben az együttműködés volt a jellemző. A honfoglalási emlékmű és a Petőfi-szobrok rongálói, a gyújtogatók nem a gens fidelissima tagjai. Kárpátokon kívüliek.