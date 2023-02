A gondolkodó magányossága

Nemzeti érdek? Hát az mi a csuda? Nekik nem számít az országuk érdeke, nem érdekli őket a választóik véleménye, őket az sem érdekli, ha az egész világ romba dől. Csak megfelelni akarnak. Megfelelni, de kinek? Valami láthatatlan, de létező világhatalomnak, az Egyesült Államok kormányának, a fősodratú nyugati média pusztító erejének? Vagy csak egy álomvilágban élnek, ahol valami titokzatos Rémusz bácsi tündérmeséket duruzsol a fülükbe, hol a migrációról, hol a klímáról, a Covidról, most éppen az orosz–ukrán háborúról? Ennek a mesének akarnak megfelelni, ebben akarnak létezni, mert azt hiszik, ez a valóság? Jaj annak, aki a Micimackó alapján próbál közeledni a medvékhez! Mire rájön, hogy a maci nem valami bugyuta, de kedves állat, és nem csak a mézet szereti, már késő. Az európai állam- és kormányfők többsége csak a mának és a mában él, csak rövid távon képes gondolkodni, csak a mostot akarja túlélni, s aki képes a nyugati mesevilágból kinézni, s hosszabb távon gondolkodni, az óhatatlanul magányossá válik. Magányossá és meg nem értetté. Emlékezzünk csak a 2015-ben kezdődő migránsválságra! Akkor is Orbán Viktor volt a fekete bárány és most is, néha egészen olyan, mintha az európai politikusoknak piros pontokat osztogatna valami nemzetközi tornatanár, ha belerúgnak a magyar miniszterelnökbe.

Szóval nincs könnyű dolga a magyar kormányfőnek, de hát ha könnyű lenne Magyarországon ma miniszterelnöknek lenni, akkor bármelyikünk az lehetne, még akár Márki-Zay Péter vagy Donáth Anna is.

Bár ez utóbbiakban nem vagyok teljesen biztos. És nincs könnyű dolgunk nekünk sem, egyszerű polgároknak. Drukkoljunk-e Oroszországnak vagy Ukrajnának? Ez nem egy focimeccs, itt katonák tízezrei halnak meg, ártatlan civileket ölnek a bombák, a rakéták, s romba dől közben egy amúgy is ingatag és megrontott ország egy olyan háborúban, amely még csak nem is értük folyik. Én még azt sem tudom, kinek, melyik félnek mi lenne itt a győzelem. Attól félek, bármi is lesz a végén, bárki is „nyer”, nekünk, magyaroknak, kelet-közép-európaiaknak sehogyan sem lesz jó. Az a régi boldog életünk, amit az elmúlt tíz évben élhettünk – csak most, utólag derül ki sokak számára, milyen jól is éltünk –, egy jó ideig nem jön már vissza. A legtöbb, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk mérsékelni a károkat, amiket ez a háború és az erre adott elhibázott európai uniós reakciók okoznak.

Az USA légiereje egy hét alatt – a kínai léggömbön kívül – már három kisebb, azonosítatlan repülő tárgyat lőtt le Észak-Amerika fölött. Hogy pontosan mit pusztítottak el, azt maguk sem tudják. Vagy nem kötik az orrunkra. Az ufóhívők fantáziája persze rögtön beindult, egyesek szerint elkezdődött az idegenek inváziója, mások azt mondják, azért jöttek a földönkívüliek, hogy békét teremtsenek a Földön. Én azt hiszem, nem szabad a csodákra várnunk, nem szabad a megváltást kívülről remélni. A mi Megváltónk arra tanít bennünket, hogy a csoda, a megváltás bennünk van. Ideje lenne a nyugati embereknek, a nyugati vezetőknek felébredni, amíg nem késő. Mielőtt egyszer arra eszmélnek, hogy már nincs miért felébredni.

Borítókép: Illusztráció. Ukrán katonanő a hazájáról beszél az angliai Wiltshire grófságban elterülő Salisbury-síkságon, ahol az ausztrál hadsereg segít a brit fegyveres erőknek az ukrán katonák kiképzésében 2023. február 1-jén, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/AP/PA/Ben Birchall)