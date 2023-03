A kettős mérce lelepleződött

Minden olyan esetben meg kell tagadni a katonai technológia vagy felszerelés kivitelét, ha az a célországban fegyveres konfliktus kitörését vagy elhúzódását eredményezné, illetve a meglévő feszültségek vagy konfliktusok súlyosbodásához vezetne. Az export kockázatainak mérlegelésekor figyelembe kell venni többek között a fogadó ország és egy másik ország közötti fegyveres konfliktus fennállását, illetve annak valószínűségét.

Aki csak kicsit is követi a híreket és képben van az Ukrajnában most zajló háborúval, annak könnyedén feltűnhet, hogy a Kijevnek küldött újabb és újabb, egyre modernebb és erősebb fegyverek kivitele számos ponton ütközik a 2008-as tanácsi határozattal. A helyzet persze jogi értelemben véve támadhatatlan: a tanács szentesítette a békekeret háborús célú felhasználását, a közös kül- és biztonságpolitikai tanácsi határozatok végrehajtása pedig a tagállamok feladata, azokat az Európai Unió Bírósága egyáltalán nem kényszerítheti ki. Van tehát egy felelős fegyverexportot szorgalmazó, elméletben kötelező erejű tanácsi határozat, aminek tartalmát nemcsak szabadon figyelmen kívül lehet hagyni, de az EU kifejezett pénzügyi ösztönzést is nyújt ehhez.

Mindeközben azt látjuk, hogy Magyarországot támadják a jogállamiság állítólagos hiányosságaival, évek óta tendenciózus és a valóságot elferdítő vagy akár időnként egyenesen figyelmen kívül hagyó jelentések sorozatára alapozva. Miközben Brüsszel kijátssza saját szabályait, eurómilliárdokat költve Ukrajna felfegyverzésére, aközben a nekünk szerződés szerint járó pénzügyi alapokat befagyasztják, az általunk is felvett hitelből nem adják oda a mi részünket.

Ezalatt a baloldali EP-képviselők leginkább a saját zsebük szemérmetlen tömésével vannak elfoglalva, míg Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke azon lamentál egy rendezvényen, hogy túl elnézőek voltak Magyarországgal szemben az elmúlt időszakban, és azzal fenyegetőzik, hogy hazánkat gyakrabban kell felelősségre vonni az Oroszországgal és a háborúval kapcsolatos álláspontja miatt. Úgy tűnik, ismét lelepleződött a brüsszeli kettős mérce, immáron sokadjára.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Borítókép: Javelin páncéltörő rakéta (AFP/Daniel Leal)