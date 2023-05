CPAC Hungary: Együtt erő vagyunk

Az idei jelmondat, az Együtt erő vagyunk! olyan üzenet, amely közös, globális jobboldali fellépést fejez ki a progresszívek kihívásaival szemben. Ugyanis a radikális baloldal újabb és újabb támadást intéz a nemzeti hagyományok, a vallás és a család ellen. A woke- és a genderőrület is bizonyítja: nincs megállás, bármikor sutba dobják a józan észt, a biológiai törvényeket és az általános emberi erkölcsi normákat is. Orbán Viktor miniszterelnök, aki tavaly és az idén is a CPAC Hungary fő szónoka, nem véletlenül mondta 2022-es beszédében, hogy a jobboldalnak a saját szabályai szerint kell játszani, nem szabad elfogadni a mások által kínált utat, mert „aki az ellenfelei szabályai szerint játszik, az veszít”.