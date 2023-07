A mi büszkeségünk a család

Mindeközben

a saját nemük iránt vonzódó ötszázaléknyi kisebbség az LMBTQ-propagandistákkal összeborulva egy teljes hónapot kapnak arra, hogy aktivistáik világszerte nagyvárosainkban vonulgassanak, szivárványos zászlót lobogtassanak, mintegy azt üzenvén, hogy akik nem állnak be közéjük, azok homofóbok, illetve nem elfogadók. Miért kell a többségnek ehhez a nyilvánvaló csúsztatáshoz asszisztálni?

Azért is javasolt a provokátoroknak abbahagyni ezt a visszatetsző és erőszakos viselkedést, mert előbb-utóbb pórul járhatnak. Voltak időszakok a történelemben, amikor a felbőszült többség kemény eszközökkel söpörte le az asztalról az anarchista felforgatókat. Senki sem szeretné, ha ez megismétlődne.

És természetesen a háborús uszítókat is le kell taszítani a trónról. Elsősorban Amerikában, majd azt követően Brüsszelben és világszerte mindenütt. Ugyanis a fegyverkufárok is nemzet- és családromboló tevékenységet folytatnak. Mi viszont akkor is családban és utódokban gondolkozunk, valamint béke iránti elkötelezettségünknek adunk hangot, ha nekik szétpukkan az agyuk ettől. Érdekes, hogy

a felforgatók annak ellenére provokálják a hagyományos családmodellben élő és gondolkozó többséget már jó ideje, hogy utóbbiak már évtizedek óta nem bántották őket. Senki se fenyegeti vagy zaklatja őket. Mégis valahogy megjött a kedvük, hogy most támadjanak.

Arcuk az elmúlt években a liberális eszmetámogatás futószalagján méretesre nőtt, a vele járó hangorkán pedig, ami a csövön kifér. Mi a megoldás? Kapjanak minden évben egy napot, hogy megmutassák magukat! A heteroszexuális többség ma már teljes toleranciával viszonyul hozzájuk, cserébe elvárja, hogy ők is hagyják békén a csendes többséget, amely jobb híján majd továbbgördíti emberi civilizációnkat valamilyen formában.

Gyermekeinket továbbra is szeressük és öleljük keblünkre, akkor is, ha ellenünk lázadnak és akkor is, ha másképp gondolkoznak! Sőt, én annak a híve lennék, hogy mindenkit öleljünk keblünkre, beleértve a mindenkori ellenzéket és az LMBTQ-aktivistákat is. Mindössze egy apró kérés:

ne fenyegessenek, ne zsaroljanak senkit azért, ha az esetleg másképp látja a világot! Sem Washingtonból, sem Brüsszelből, sem New Yorkból, de Londonból, Berlinből és Párizsból sem.

A család pedig maradjon a társadalom sarkalatos építőkockája! Súlyos hibát követ el a nyugati fősodor (jelen esetben ez az modern kori liberálisok birodalmi nyomása), ha ezt a sziklaszilárd alapzatot megpróbálja lebontani és el akarja lehetetleníteni ideológiai ellenfeleit, akik hagyományos családszerkezetben gondolkodnak. Live and let live! (élni és élni hagyni!) – mondja az angol. És ha már mondja, akkor tartsa is magát ehhez!

A szerző korábbi amerikai köztisztviselő, publicista