Cenzúráért kiáltanak Erdélyben

Toró felrója kollégáinak, hogy „olyan féllel akarnak konstruktív vitát folytatni, amelyik számára a hagyományos vitakultúra, a szakmaiság és a pluralizmus nem jelentenek értéket. Egy olyan féllel, amely számára kizárólag a diszkurzív tér teljes elfoglalása és dominálása a tét.” Hangulatkeltő vádaskodás, az érvelés gondos mellőzése. Ha igaz is lenne, hogy Németh György részét képezné egy jobboldali térfoglalásra törekvő, szervezett csapatnak, azért Toró valóságérzékelése annyit csak jelezhetne, hogy legfeljebb kiegyensúlyozásról, a jelenlegi dominancia mérsékléséről lehet szó.

Toró szerint „a Fidesz és a magyar kormány gyökereiben és attitüdinális szinten változtatta meg az erdélyi magyarságot, amelynek eredményeként a növekvő idegengyűlölet és rasszizmus mellett megváltozott a közbeszéd és felszámolódtak az értelmes vita lehetőségei is”. E megállapítás minden ténybeli alapot nélkülöz, nem a Fidesz változtatta meg az erdélyi magyarságot, hanem a világ. A háttérhatalom által elképesztő erővel támogatott iszlám térfoglalás az egész európai keresztény fehér kultúrát megsemmisítéssel fenyegeti, nem csoda, ha ezt érzékelik az erdélyi magyarok is. Az „értelmes vita lehetőségeit” pedig, mint a tárgyalt esetből is látszik, a magukat liberálisnak mondók veszélyeztetik.

Abból, hogy a Korunk leközölte Németh György reflexióját, amely szerinte „tudományos érvelésnek álcázott romaellenesség”, Toró arra következtet „az elfogadott és elfogadhatatlan közötti határ az erdélyi magyar értelmiség számára is eltolódott”. Az pedig, hogy a Korunk helyt adott egy olyan írásnak, amely nem illeszkedik be a mai szemforgató, a cigányságot kizárólag áldozati szerepben ábrázoló szociológiai kánonba a „rasszizmus és idegengyűlölet legitimálását és intézményesítését” jelenti neki.

Tömény SZDSZ-es demagógia, az ideológiai cenzúra melletti tudományoskodó érvelés, inkvizítori felhevültséggel. Toró Tibor a demokratikus vitakultúra megmentése mellett érvel, de közben a párbeszéd megtagadását s a másik fél szólásjogának megvonását javasolja a John Stuart Mill-i liberalizmus nagyobb dicsőségére.

Veszély fenyegeti valóban az erdélyi vitakultúrát.

De a veszély nem a problémákat nevükön nevezők részéről fenyeget, hanem részint a nyugati woke-őrület szennyvizével otthonain­kat elárasztó Netflix, a cenzúrázott-manipulált YouTube s Facebook oldaláról, továbbá az olyan álliberálisok felől, mint Toró Tibor és társai, akik nemcsak megbélyegzik a másik felet, hanem el is hallgattatnák azt, ahelyett, hogy érveivel szállnának vitába. Ami pedig a cigánykérdést illeti, megfontolandó Forgács István felzárkózáspolitikai tanácsadónak, cigányügyi szakértőnek az intése, miszerint véget kell vetni a szőnyeg alá söprésnek, a gyáva szociológusok, a polkorrektség és woke-izmus diktatúrájának – különben nagy baj lesz.

